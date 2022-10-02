İlk gündem bu tasarı mı olmalıydı?

Seçimler yaklaşırken siyaset iyice ısındı.

Yaklaşık 3 aydır tatilde olan Meclis dün açıldı. Bu süre içinde özellikle muhalefet partisi genel başkanları ve milletvekilleri seçim bölgelerinde halkla iç içe olup, dertlerini dinledi. Şimdi milletin bu dertlerini iktidar mensuplarına aktarmak zamanı.

Ülkenin en büyük sorunu şüphe yok ki ekonomi. Adalet, sağlık, eğitim alanlarındaki sorunlar da buna eklenince ülkenin devasa sorunları var ve çözüm bekliyor.

Her gün gelen zamlar, yüzde 80’in üzerindeki resmi enflasyon, hayat pahalılığı vatandaşı zorluyor. Havaların soğuması ile yaz boyu elektrik ve doğalgaza gelen zamlar vatandaşı şimdiden kara kara düşündürüyor.

Milletin gündemi bunlar olurken, iktidarın gündemi ise kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen yasayı gündeme getirmek oldu. Meclis açılır açılmaz hükümet tarafından gündeme getirilmesinin amacı ve niyeti belli. Seçime giderken sosyal medyayı kontrol altına almak… Yoksa ülkenin devasa sorunları çözüm beklerken, ilk iş olarak bunun getirilmesi nasıl izah edilebilir ki?

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BU ISRAR NEDEN?

İlk gündeme geldiği andan itibaren başta muhalefet partileri olmak üzere medya kuruluşları, gazeteciler sert tepki göstermişti. 27 Mayıs’ta Meclis’e sunulan “dezenformasyon yasa tasarısı” Meclis tatile girmeden kanunlaştırılmaya çalışılmış ancak ek bütçe görüşmeleri nedeniyle Ekim ayına bırakılmak zorunda kalınmıştı. Ancak iktidar onca tepkiye rağmen ısrarından vazgeçmiyor.

Meclis tatilde iken 2 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin oluşturulduğunu da not düşmek gerekiyor.

Basının büyük bir bölümü soruların gizleme peşinde çiçek-böcek haberleri ile milleti uyutmaya çalışırken, milletin gerçek gündemini dile getiren medya ise RTÜK, BİK gibi kurumlar eliyle verilen cezalarla susturulmaya çalışılıyor. Resmi ilan vermeyerek gazeteler, RTÜK yoluyla televizyonlar, yıllardır verilmeyen ya da yenilenmeyen basın kartları ile gazeteciler kendilerince “terbiye” edilmeye çalışılıyor! Bu kanun ile de internet medyası ve sosyal medya mecraları mı terbiye edilmeye çalışılıyor?

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ENDİŞE VERİCİ

Gündemde olan yasa tasarı da görünürde internet medyası için çıkarıldı ama içinde basın kartları ile resmi ilan ve reklamların dağıtımını düzenlenmesi gibi birçok konuda hüküm yer alıyor. Uzmanlar tasarıyı ifade ve basın özgürlüğü açısından ciddi anlamda endişe verici bulurken hazırlayan bu ikazlara kulaklarını tıkıyor.

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, kanun teklifinin yasalaşması durumunda basın mensubunun kartı sadece iktidara muhalif oldukları gerekçesiyle iptal edilebileceğini haber verirken, kanun teklifinin bu haliyle yasalaşması durumunda, “sırf iktidara muhalefet ettikleri” için basın mensuplarının meslekten men edilmeleri mümkün hale gelebileceğini, “Basın Kartı alabilecek gazetecilerin tanımı”nın genişletildiğine dikkat çekiyor.

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BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜGÜNE KISITLAMA

Tasarı Meclis Adalet Komisyonunda görüşürken gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in söylediği, “Bu hâliyle bu yasanın Türkiye’de özgürlük alanına, demokrasiye, hukuk devletine, özellikle de meslektaşlarımız gazetecilerin basın özgürlüğüne ama geniş anlamda da milyonların ifade özgürlüğüne çok önemli kısıtlamalar, çok önemli engeller getireceği düşüncesindeyim” ifadelerini hatırlatalım.

Ümit ediyoruz ki, iktidar partisi milletvekilleri de bu tepkilere kulak verir, zaten dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 149’uncu sırada olan Türkiye biraz daha aşağılılara inmez. Bu tasarının meslek örgütleri başta olmak üzere ilgili tarafların görüşleri alınarak tekrar gündeme getirilmesi gerekiyor.

Unutmamak gerekir ki, hür basın demokrasinin olmazsa olmazı, demokrasinin nefesidir.

