İsrail’le normalleşmek mi?

Öncelikle adını koymak lâzım: Orta Doğu’da bir “Filistin sorunu” yoktur, Filistinlilerin topraklarını işgal eden, evlerini başlarına yıkan, milyonlarca Filistinliyi sürgün eden, en temel insanî ihtiyaçlara muhtaç açık cezaevine mahkûm eden işgalci İsrail sorunu vardır.

Hamas’ın askerî kanadının 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” isimli saldırı başlatarak, Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Kısa süren şaşkınlığın ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı. Ardından başta ABD olmak üzere bazı Batı ülkeleri İsrail’e desteklerini açıkladılar. Silah ve mühimmat yardımları ile Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların başlarına bomba yağdırılmasına yardım(!) ediyorlar.

İsrail’in başta Türkiye ve Suudi Arabistan’la “normalleşme”ye başladığı bir dönemde böyle bir katliama girişmesi İsrail’in gerçek yüzünü de bir kez daha göstermiş oldu.

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AÇIK HAVA HAPİSHANESİ: GAZZE

Gazze; İsrail, Mısır ve Akdeniz arasında 41 km uzunluğunda ve 10 km genişliğinde bir bölge. Yaklaşık 2,3 milyon kişiyi barındırıyor ve dünyadaki en yüksek nüfus yoğunluklarından birine sahip. Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile birlikte Filistin topraklarının bir bölümünü oluşturuyor.

İsrail, 1948’de ABD’nin desteği ile Filistin toprağının yarısı üzerinde “devleti” kurmuş ve burada yaşayan Filistinliler ülkelerinden kovulmuştu. İsrail geri kalan Filistin topraklarını 1967’de işgal etmişti. Ortadoğu’nun göbeğinde kanserli ur gibi kurulan İsrail, kurulduğu günden beri hep kan ve gözyaşına neden oldu. O tarihten bu yana işgal olan Gazze ve Batı Şeria’da Yahudi yerleşimlerinin sayısı artmaya devam ediyor.

İşgal altındaki bölgede 2022 yılında yaklaşık 700 bin Yahudi’nin yaşadığını tahmin ediliyor. Pek çok ülke, yerleşimleri uluslararası hukuk nezdinde yasa dışı buluyor.

İsrail Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya yıllardır saldırıyor, sadece Filistinli değil ziyarete gelen Müslümanlara eziyet ediyor, postalları ile mukaddes mabede giriyor.

Yiyecek, ilaç, elektrik başta olmak üzere en temel ihtiyaçların ancak İsrail’in kontrolünde yapılabildiği Gazze adeta bir açık hava hapishanesi konumunda…

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallan’ın, “Gazze’ye elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok, ilaç yok. Topyekün kuşatma emri verdim. İnsan hayvanla savaşıyor” diyerek alçakça, zalimce sözlerinden sonra 2,3 milyon insan adeta dünyanın gözü önünde ölüme terk edildi. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalarla ölmezse açlık ve hastalıktan ölecek.

İbadethaneler, hastaneler, okullar vuruluyor dünya susuyor. Dünya bugüne kadar olduğu gibi şimdi de seyretmeye devam ediyor!

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ZULME SESSİZ KALINAMAZ!

Filistin’de hukuk, adalet, insan hakları ihlâl ediliyor. Dünya artık kendisine gelip bu barbarlığa karşı gözlerini kapatmamalı, insanlık bir imtihan daha kaybetmemeli…

İsrail için BM kararları, kınamalar artık bir şey ifade etmiyor. Bu yüzden kısa vadede ateşkes sağlanır sağlanmaz, İsrail, ticarî, hukukî yaptırımlar ile karşı karşıya bırakılmalı ve Filistin’de acilen bir barış gücü tesis edilmelidir.

Filistin’de kanayan yaranın çözümü, 1967 sınırları baz alınarak iki devletli bir yapının oluşturulması, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasıdır.

Kalıcı bir çözüm bulunmadıkça da, İsrail her fırsatta, bir bahane bulup katliâmlarına devam edecek. Tarih buna şahittir!

Filistin hür olana kadar bölgedeki hiçbir ülke barış içinde yaşayamaz, barış asla tesis edilemez.

Yıllardır bölgede kan ve gözyaşı döktüren “terörist devlet”i durduracak bir sağduyu cephesi yok mu?