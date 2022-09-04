İşsizlik yok (mu) dediniz?!

2021 Haziran ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 950 bin kişi iken Haziran 2022’de 3 milyon 568 bin kişiye yükselmiş. İŞKUR verilerine göre son bir yılda kayıtlı işsiz sayısındaki artış 616 bin olmuş.

TÜİK’in araştırması sonuçlarına göre ise, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerdeki işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti.

Burada dikkat çeken durum devletin iki kurumu TÜİK ve İŞKUR’un işsizlik sayıları tutmuyor. Bir kurum işsiz sayısı arttı derken, diğeri azaldığını söylüyor.

İşe başvurup iş bulmaktan ümidini kesenler bu sayılara dahil olmadığını da hatırlatalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta içinde Kütahya’da toplu açılış töreninde, “Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş iş. İş çok. Ama ne diyor; ‘benim istediğim gibi iş yok” demesi işsizleri hayli üzdü, devletin resmî kurumlarını da bir bakıma yalanlamış oldu.

Peki gerçekten öyle mi, Türkiye’de işsiz yok mu? Mezun olduğu bölümde mi çalışıyor? Mühendislerin kasiyerlik, amelelik yaptığı doğru değil mi? Elbette işsiz de var, mezun olduğu bölümde çalışmayıp başka işler yapan da var. O zaman Erdoğan neden bunun söyledi, anlayan var mı?

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Onlar çıkıp çıkıp geliyor da…

Ekonominin durumunu ortaya koyan bir göstergede vizesiz Türkiye’ye gelip alış veriş yapan Gürcü ve Bulgarların söyledikleriyle ortaya çıkıyor. Bir ilden başka bir ile gider gibi ülkemize gelen bu ülkelerin vatandaşları, “Çıksınlar çıksınlar gelsinler. 100 levayı 10 bin liraya bozdurup bol bol harcadık. Doldurduk arabanın bagajını…” diyerek Türk ekonomisinin aslında kıskanılacak durumda olmadığını gösteriyor.

Türk lirası adeta pul oldu. 1 Bulgar Levası=9,28 TL’ye geldi. 2021 başında 4,66 TL idi. 1 Azerbaycan Manatı=10,69 TL oldu. 6 ay önce 8 TL idi. 1 Gürcistan Larisi=6,44 TL olmuş. 1 yıl önce 2,68 TL idi.

Özetle, komşulara ucuz, halkına ise çok pahalı ülke! Onlar kilo kilo sıvı yağ olup dönerken, vatandaş ucuz yağ almak için market market dolaşıyor. Durumun özeti bu…

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“Talimatıyla…”

Yeni sistemde başta bakanlar olmak üzere yetkililer konuşmalarında “cumhurbaşkanımızın talimatıyla” demeden konuşma yapmıyorlar/yapamıyorlar. İstanbul’da tarihî hastane yanarken cumhurbaşkanı talimat vermeden söndürülemiyor. Orman yangınlarına cumhurbaşkanın talimatı olmadan müdahale edilemiyor. Cumhurbaşkanın bütün bunları düşünecek zamanı nasıl buluyor, merak konusu.

Balık sezonu başlarken Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, “Balıkçıları en kalbi duygularıyla selâmlayan” Erdoğan’a “Sayın cumhurbaşkanım talimatlarınız alınmıştır…” deme gereği hissediyor.

İlginç bir örnek daha verelim:

Bir ilimize bağlı, bir ilçenin beldesine “para yatırmalı ATM” konuluyor. Belki bu beldede yaşayanları için çok önemli olabilir. Ancak o beldenin belediye başkanı, başta cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı, genel başkan yardımcıları, o ilin AKP ve MHP’li milletvekilleri, beldenin banka şube müdürüne ve tüm emekleri geçenlere teşekkür etmesi de “artık bu kadarda” dedirtti. Bu örnekte “talimatıyla” kelimesi geçmese de ortada bir talimat olduğunu anlaşılıyor.

Her konuşmada “cumhurbaşkanımızın talimatıyla” sözü söylemeye neden ihtiyaç hissediliyor, anlamak mümkün değil. Anlayan beri gelsin…