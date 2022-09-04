"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

İşsizlik yok (mu) dediniz?!

Mehmet KARA
04 Eylül 2022, Pazar
2021 Haziran ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 950 bin kişi iken Haziran 2022’de 3 milyon 568 bin kişiye yükselmiş. İŞKUR verilerine göre son bir yılda kayıtlı işsiz sayısındaki artış 616 bin olmuş.

TÜİK’in araştırması sonuçlarına göre ise, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerdeki işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. 

Burada dikkat çeken durum devletin iki kurumu TÜİK ve İŞKUR’un işsizlik sayıları tutmuyor. Bir kurum işsiz sayısı arttı derken, diğeri azaldığını söylüyor. 

İşe başvurup iş bulmaktan ümidini kesenler bu sayılara dahil olmadığını da hatırlatalım. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta içinde Kütahya’da toplu açılış töreninde, “Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş iş. İş çok. Ama ne diyor; ‘benim istediğim gibi iş yok” demesi işsizleri hayli üzdü, devletin resmî kurumlarını da bir bakıma yalanlamış oldu. 

Peki gerçekten öyle mi, Türkiye’de işsiz yok mu? Mezun olduğu bölümde mi çalışıyor? Mühendislerin kasiyerlik, amelelik yaptığı doğru değil mi? Elbette işsiz de var, mezun olduğu bölümde çalışmayıp başka işler yapan da var. O zaman Erdoğan neden bunun söyledi, anlayan var mı?

***

Onlar çıkıp çıkıp geliyor da…

Ekonominin durumunu ortaya koyan bir göstergede vizesiz Türkiye’ye gelip alış veriş yapan Gürcü ve Bulgarların söyledikleriyle ortaya çıkıyor. Bir ilden başka bir ile gider gibi ülkemize gelen bu ülkelerin vatandaşları, “Çıksınlar çıksınlar gelsinler. 100 levayı 10 bin liraya bozdurup bol bol harcadık. Doldurduk arabanın bagajını…” diyerek Türk ekonomisinin aslında kıskanılacak durumda olmadığını gösteriyor. 

Türk lirası adeta pul oldu. 1 Bulgar Levası=9,28 TL’ye geldi. 2021 başında 4,66 TL idi. 1 Azerbaycan Manatı=10,69 TL oldu. 6 ay önce 8 TL idi. 1 Gürcistan Larisi=6,44 TL olmuş. 1 yıl önce 2,68 TL idi.  

Özetle, komşulara ucuz, halkına ise çok pahalı ülke! Onlar kilo kilo sıvı yağ olup dönerken, vatandaş ucuz yağ almak için market market dolaşıyor. Durumun özeti bu… 

***

“Talimatıyla…”

Yeni sistemde başta bakanlar olmak üzere yetkililer konuşmalarında “cumhurbaşkanımızın talimatıyla” demeden konuşma yapmıyorlar/yapamıyorlar. İstanbul’da tarihî hastane yanarken cumhurbaşkanı talimat vermeden söndürülemiyor. Orman yangınlarına cumhurbaşkanın talimatı olmadan müdahale edilemiyor. Cumhurbaşkanın bütün bunları düşünecek zamanı nasıl buluyor, merak konusu. 

Balık sezonu başlarken Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, “Balıkçıları en kalbi duygularıyla selâmlayan” Erdoğan’a “Sayın cumhurbaşkanım talimatlarınız alınmıştır…” deme gereği hissediyor.  

İlginç bir örnek daha verelim: 

Bir ilimize bağlı, bir ilçenin beldesine “para yatırmalı ATM” konuluyor. Belki bu beldede yaşayanları için çok önemli olabilir. Ancak o beldenin belediye başkanı, başta cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı, genel başkan yardımcıları, o ilin AKP ve MHP’li milletvekilleri, beldenin banka şube müdürüne ve tüm emekleri geçenlere teşekkür etmesi de “artık bu kadarda” dedirtti. Bu örnekte “talimatıyla” kelimesi geçmese de ortada bir talimat olduğunu anlaşılıyor. 

Her konuşmada “cumhurbaşkanımızın talimatıyla” sözü söylemeye neden ihtiyaç hissediliyor, anlamak mümkün değil. Anlayan beri gelsin…

Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnafın umudu öğrenciler

    Bu, öğretmenlik mesleğini bitirme kanunudur

    6’lı Masa’nın aklı net

    Benzin ve motorine önce indirim sonra zam

    KHK’lıları hakimler değil, AKP iktidarı ihraç etti

    Pakistan’da son 24 saatte 57 kişi daha öldü

    Fransa'da 2003'ten bu yana en ölümlü yaz kayıtlara geçti

    Gazprom: Kuzey Akım boru hattı belirsiz bir süre kapalı kalacak

    Nijerya'da milyonlarca çocuk okula gidemiyor

    Millet İttifakı 4 puan öne geçti

    İktidar vatandaşı korkutuyor

    Moldova: Rusya'nın 'kışkırtmalarına' teslim olmayacağız

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

    Görme engelli din görevlisi, hafızlık eğitimi veriyor

    Demokraside sınıf düştük

    AİHM'i hedef aldılar

    Eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz

    Yargıyı alaşağı ettiler

    Yargıda bağımsızlık rafa kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uhud’dan bir istişare dersi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tuz koktu
    Ahmet BATTAL

    AYM’den bir yanlış bir doğru
    Feyzullah ERGÜN

    Kahvaltıyı mutlaka yap, akşam yemeğini erken ye...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mehmet KARA

    İşsizlik yok (mu) dediniz?!
    Faruk ÇAKIR

    Boş teselli değil mi?
    Adnan NACİR

    Kombi’ne zam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.