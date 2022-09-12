Kara kara düşünülmesi gerekirken

Türkiye’nin ekonomik durumunu ne TÜİK’in açıkladığı enflasyon, ne de Merkez Bankası’nın tahminleri anlatıyor.

Ekonomik durumu görmek için, sokağa çıkıp milleti dinlemek ve hükümetin müjde olarak açıkladığı, 5.5 milyon kişinin ödenecek olan 10 milyon adet icra dosyasına bakmak gerekiyor. Bu borçların çoğunluğunu öğrencilerin 300-500 lira civarındaki telefon borçları oluşturuyor.

Vatandaşların icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edileceği açıklandı. 2001 lira borcu olanın icrası dosyası açık kalmaya devam edecek.

Bakıldığında 5.5 milyon kişi 2 milyon lira borcunu ödeyememiş ve icralık olmuş. Bu aslında övünülecek değil, ülkeyi yönetenlerin “vatandaşı bu duruma nasıl düşürdük” diye kara kara düşünmesi gereken bir durum.

“2 bin TL için icralık olmuş 5,5 milyon vatandaş 10 milyon dosya…” Ekonominin durumu bundan daha “güzel” anlatılamazdı!

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Bunda da vardır bir hayır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığının olduğunu kabul ederken, “Biz her şeyde bir hayır olduğu gibi bunda da bir hayır vardır’ diyerek yolumuza devam ediyoruz” diyor.

Bundan sonra zamlara “zam” demeyen kesim elektriğe, doğal gaza, temel gıdaya, akaryakıta zam geldiğinde “Vardır bunda da bir hayır” derse şaşırmamak lazım.

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Dil sürçmesi

Siyasette dil sürçmeleri hep haber olmuştur. Siyasî rakipleri de bunu zaman zaman tepe tepe kullanır. Elbette insandır zaman zaman dili sürçer, sonra hatasını anlar düzeltir. Bu dil sürçmeleri bazen güldürür, bazen de düşündürür.

Son yıllarda prompterden konuşma moda oldu. Önündeki kâğıttan değil de irticalen konuşuyormuş havası vermek için siyasetçiler, sendikacılar daha etkili olduğunu düşünerek karşısına konulan cama bakarak konuşma yapmaya başladılar. Bazen kazalar da oluyor. Siyasetçiler bu türden konuşmaya öylesine alıştılar ki, prompterden çıkınca bazen ya ne diyeceklerini şaşırıyorlar, ya da yanlış cümleler kullanabiliyorlar.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir toplantıda konuşmasını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “KHK’lıların hepsini görevlerine iade edeceğiz” sözünü hatırlatınca sert cevap verirken, KHK yerine “KVK”, 15 Temmuz yerine “15 Mart”, 252 şehit yerine “751” demesi epey gündem oldu.

En son olarak da, Sivas’ta yaptığı mitingde Sivas’ın ilçelerini sayarken İmranlı’ya “İmralı” demesi, geçmişte de aynı ilçenin ismini İmralı dediği dil sürçmesini hatırlattı. Bu sözünün tarihini arşivde ararken ilginç bir detaya daha rastladık. 26 Mayıs 2015 yılında yine Sivas’ta yaptığı konuşmada, AKP için “zillet” Davutoğlu ve Erdoğan için “çarkçı” derken, şimdi düzenlediği mitingin adının, “2023’e doğru: Aday belli, karar net…” olması da ilginç.

Herkesin başına gelebilecek bu dil sürçmeleri bazen böyle insanı zorda bırakabilecek nitelikte de olabiliyor. Siyasetçiler ya prompterden vazgeçecek ya da bazı siyasetçilerin yaptığı gibi soru sorulmasına müsaade etmeyecek.

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Bir fıkra

Adamın biri kurban konusunu anlatıyormuş. “Çocuğu olmayan Hz. Davut, Allah’a ‘Rabbim bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ diye dua etmiş. Duası kabul olmuş. Daha sonra çocuğun kurban edileceği vakit gelmiş. Hz. Davut, kızını tam kurban edecekken, Azrail gökten bir keçiyle çıkagelmiş. Azrail ‘kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş.”

Dinleyenlerden biri dayanamamış: “Bir kere “Hz. Davut değil, Hz. İbrahim, kız değil erkek, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç” demiş…

Bir dedikleri bir dediklerine tutmayanlara gelsin…