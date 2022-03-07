Karşılaştırma hatalı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının üzerinden 12 gün geçti, savaş devam ederken ülkemizde de vatandaşların hayat pahalılığı ile mücadelesi devam ediyor.

Son açıklanan “resmî” enflasyona göre tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 105,01 olurken, akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) araştırmasına göre ise yıllık enflasyon yüzde 123,80 oldu. Böylece resmî rakamlara göre ÜFE’deki artış üç haneli oldu.

Akaryakıta son üç günde üst üste zam gelirken, bu durum hayat pahalılığını daha da arttıyor. İğneden ipliğe her gün zam geliyor. İktidar bu hayat pahalılığını akla ziyan ifadelerle izah etmeye çalışılırken, özellikle Almanya’dan örnekler vererek, zamların orada daha fazla olduğunu iddia ediyor. Ülkemizde asgarî ücret şu anda 4.253 TL, Almanya’da ise 1.811 Euro olduğu ise hiç söylenmiyor. Buna göre şu anda asgarî ücretin karşılığı 273 Euro…

Karşılaştırmanın bu şekilde yapılması gerekiyor ki, hayat pahalılığı Avrupa’da mı, burada mı daha fazla anlaşılsın. Şimdi olduğu gibi karşılaştırmada hata olursa sonuçta hatalı çıkıyor.

“Ekonomideki yapılanlar millete iyi anlatılamadığı” için AKP’li vekillere kızılırken, milletvekillerinin bu durumu anlatmakta zorlandığı ise hesaba katılmıyor.

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ELEKTRİK ZAMLARINDA RAKAM OYUNLARI

Kışın en sert günlerinde 1 Ocak 2022’nin ilk saatlerinde elektrik ve doğal gaza yüzde 50 (elektriğe 150 kilovatsaat üzerindeki kısmı yüzde 127) zam yapılmıştı. Gelen tepkiler üzerine bu rakam 210 kilovatsaate çıkarıldı. Bu rakama da tepki gelince bu sefer elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü, kademe ise 240’a çıkarıldı. Ancak yine doğal gaza ve elektriğe yapılan yüzde 50’lik zamda bir düşüş olmadı. Bu durum yine gözlerden kaçırıldı.

Bu rakamlar ortada iken yeni yılda işçi emeklisine yüzde 25,47, memur ve memur emeklisine yüzde 30.95 zam verildiğini hatırlatalım…

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DAMARDAN SORU

Bütün bunları görünce aklımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Afrika dönüşü uçakta sorulan bir soru aklımıza geldi. Soru şuydu: “Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. (buraya dikkat!) CHP zihniyeti zaten ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor? Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?” Evet, evet doğru okudunuz. Uçakta olan gazeteci bu soruyu sormuş!

Bütün gazetecilerin uçağa alınmadığını sadece “akredite” olan basın mensuplarının uçağa alındığını hatırlatarak, soruya mı bir şey diyelim, yoksa o gazetecinin bu soruyu nasıl sorduğuna mı, tam karar veremedik, siz ne dersiniz?

“Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu” diyerek cevap veren Erdoğan’ın bu soru karşısındaki, “Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hâlâ ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lâzım ki, artık o dönemler geride kaldı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. O tarih oldu. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara’dan İstanbul’a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin. Bir de bu işin bu yönü var” cevabını da not düşelim…

Elektrik faturasından Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a “adalet yürüyüşü”ne nasıl gelindiğine de anlam veremedik…

Ama ortada bir gerçek var ki, vatandaş akaryakıt başta olmak üzere elektrik ve doğal gaza yapılan zamların altında eziliyor. Ödenemeyen faturalar yüzünden kışın şu zor günlerinde saatleri sökülüyor.

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SÖZÜN ÖZÜ

“Ekonomi çökmüş, zamlar, enflasyon, faturalar almış başını gitmiş, vatandaş kan ağlıyor. İktidarın gündemi ise Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı! Millet İttifakına harcadıkları enerjiyi vatandaşın çektiği çileye harcasalar belki de bir şeyler düzelebilir.”

(Bülent Şahinalp, DP Genel Başkan Yardımcısı)