Kesinlikle oy vermeyeceğim!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılmasına normalde 20 aylık bir süre var, ama ülkede bir seçim havası esiyor.

Seçim dönemlerinde miting meydanlarında yaşanan üslûpsuz, ayrıştırıcı, kirli siyaset dili, hakaretler, ağza alınmayacak galiz ifadeler, “terörist, hain” suçlamaları Meclis grup toplantılarında dillendiriliyor. Bu durum haliyle millete de yansıyor. Sokakta gördüğü siyasetçiye hakaret edilmesinde, “çocuğuma dokunma” şeklindeki tepkilerde sorgulanması gereken esas baştakilerin kullandığı bu kirli siyaset dili.

Parti genel başkanlarına, yardımcılarına, onlarca gazeteciye yapılan saldırıların failleri ya bulanamıyor ya da serbest kalıyor. Öyle anlaşılıyor ki, bu durumdan ders alınmamış, tam tersine daha çok tahrik yapılıyor. Vicdanları yaralayan bu olaylarda sessiz kalınması düşündürücü. Maalesef siyaset dilindeki kirlenmenin en büyük zararı ise bütün bir toplumu zehirlemesi oluyor.

Anketten çıkan çarpıcı sonuçlar

Böyle gerilimli ve ayrıştırıcı bir ortamdan geçerken araştırma şirketleri milletin nabzını tutuyor. Bu araştırma şirketlerinden birisi de MAK danışmanlık… Şirketin, 11-21 Ekim tarihleri arasında 30’u büyükşehir olmak üzere 71 şehirde 5 bin 750 kişi ile yaptığı araştırma çarpıcı sonuçları ortaya çıkarttı.

Ankete göre, Türkiye’nin en öncelikli sorunu açık ara hayat pahalılığı ve işsizlik olurken, seçmenin çok büyük bir bölümü geçen seçimde oy verdiği partiye tekrar oy vermeyeceğini açıklamış.

Anketten birkaç sonuç aktaralım:

Ankete katılanların yüzde 54’ü ülkedeki en önemli sorun için “hayat pahalılığı ve işsizlik” cevabını verdi. Yüzde 16 en önemli sorun “eğitim” derken, yüzde 14 “göçmenler”, yüzde 10 ise “adaletsizlik” cevabını vermiş.

Burada Bülent Arınç’ın hayat pahalılığı ile ilgili “Dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Değer yargıları değişebilir” dediğini de hatırlatmak gerekiyor.

“Size göre ülkemizde bir erken seçim gerekli mi?” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 42’si “Evet gerekli” derken, yüzde 43’ü “hayır gerekli değil” cevabını vermiş. Yüzde 15 ise “kararsız’” ve “cevap yok” demiş.

52.59’dan yüzde 37’ye…

“Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 37’si “Kesinlikle oy veririm” derken, yüzde 9 ise “Verebilirim, ama bu karşısındaki adaylara bağlı” dedi. Yüzde 42 “kesinlikle oy vermem” derken, yüzde 12 ise kararsız kalmış.

Erdoğan’ın yüzde 52,59 ile cumhurbaşkanı seçildiği düşünüldüğünde anketteki en dikkat çeken sonuç da bu oluyor.

Anketin en çarpıcı sonuçlarından birisi de 24 Haziran seçimlerinde oy kullanan 4 bin 772 kişiye “Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiyi değiştirecek misiniz?” sorusu ile ortaya çıkan sonuç olmuş. Katılımcıların yüzde 41’i, 24 Haziran’da oy verdiği partiden başka bir partiye oy vereceğini söylerken, yüzde 42’si daha önce oy verdiği partiye oy vermeye devam edeceğini ifade etmiş.

Bu soruya verilen cevaplarda “kararsız”ların yüzde 17 çıkması da dikkat çekici.

Üzdüler, kızdırdılar, küstürdüler!

Kurulduğu günden bu yana AKP’ye en az bir kez oy verdiğini söyleyen 4 bin 255 kişiye “Önümüzdeki ilk seçimde tekrar AK Parti’ye oy verecek misiniz?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 56’sı “Kesinlikle oy vermeyeceğim” derken, yüzde 8’inin “oy verip vermeme konusunda tereddütlerim var” demesi, ankete katılanların yüzde 36’sının ise tekrar AKP’ye oy vereceklerini ifade etmesi de anketin dikkat çeken diğer bir sonucu olmuş.

AKP’ye oy verip de artık vermeyeceğini söyleyenlere sebebi sorulduğunda, katılanların yüzde 11’i “Küstürdüler”, yüzde 49’u “kızdırdılar”, yüzde 33’ü “üzdüler” ve yüzde 7’si ise “kararsız” cevabını vermiş.

“Kızdıran, üzen, küstüren” sebepler ise sırasıyla, “AKP’li belediyeler, ilçe teşkilâtları, genel merkez yöneticileri, parti politikaları, lider ve hepsi” olarak sıralanmış.

Kim bitirecek?

Tam da burada zaman zaman büromuza gelip fikir alış verişinde bulunduğumuz SP’li Muammer Bilgiç’in bir tesbitini aktaralım: “Kızıltepe’de köy köy geziyoruz. ‘Varımla yoğumla AK Parti için çalıştım’ diyen bir genç şunu söylüyor: ‘Ben AK Parti’ye hiç oy vermeyenlerden bahsetmiyorum. Onlar zaten vermeyecekler. AK Parti’yi bugüne kadar AK Parti’ye oy vermiş olanlar bitirecek.”

MAK anketi de aynen bunu söylüyor…

Ders alınabilecek mi?

Aslında anket fazla söze hacet bırakmıyor. Anketler milletin korku, makam-mevki endişesi veya başka bir sebeple söylemeyeceği şeylerin ortaya çıkması açısından önemli. Bu anket de yüz yüze ve 71 ilde yapılması ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıkartması açısından oldukça önemli…

Anket sonuçları siyasetçilerin kutuplaştırıcı, kirli ve ayrıştırıcı dili, üslûbu bırakıp milletin sesine kulak vermesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Tabiî ders alabilenler için…