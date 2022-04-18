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18 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kimi ‘yaşlı’, kimi ‘genç’ diyor

Mehmet KARA
18 Nisan 2022, Pazartesi
Emeklilerin büyük bölümü asgari ücretin altında maaş alıp tabiri caizse sürünürken, emekli olamayan 7 milyonluk bir kesim var. 4-5 sene önce söz verildiği halde bir türlü sorunları halledilmiş değil. Bunlara EYT’liler deniliyor. Yani “emeklilikte yaşa takılanlar.”

İşe girdiklerinde ne zaman emekli olacakları belli iken çıkan bir kanunla prim gün sayısı ve hizmet süresi dolmasına rağmen yaş sınırına takılıp emekli olamayan 7 milyon insandan bahsediyoruz. 

Hükümet yıllardır bu konuda “çalışma” yaptığını söylese de bir türlü sonuç çıkmış değil. Emeklilikte aylık bağlama oranları yüzde 75’ten yüzde 48’lere indirildiği için de çalıştıkları sürede bağlanacak emekli aylığı da düştüğü için zaten mağduriyet yaşayan bu 7 milyonluk kesim, emekli olduğunda da başka bir mağduriyet yaşayacak. 

EYT’liler şu anda iş bulamıyor. İşveren “yaşlısın” diye iş vermiyor. Hükümet “gençsin” diye emekli etmiyor. Eee bir karar verin artık EYT’liler genç mi, yaşlı mı? 7 milyon insan artık bu işe bir çözüm bekliyor.  

Emeklilikte aylık bağlama oranları 75’ten 48’e indi demişken, 2008’den sonra emekli olan büyük bir emekli kesim de intibak yasası bekliyor. Bu insanların büyük bir kesimi 2.500 lira alıyor. Hem de açlık sınırının 5 bin liraya dayandığı ve hayat pahalılığının artık dayanılmaz noktaya geldiği bir dönemde… Bu arada ona da bir çözüm bulunmalı… 

*** 

KANDIRILMIŞLAR 

Meclis’te iki Kahramanmaraş milletvekili arasında yaşanan otobüs boyama atışması ülkenin yaşadığı ağır gündemde biraz olsun farklı şeyler düşündürdü. 

Bu vekillerden birisi CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, diğeri ise AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal… Öztünç Kahramanmaraş belediyesinin 10 otobüsün hizmete verilme törenini eleştirirken, 5 otobüsün 6 ay önce alındığını, yeni 5 otobüsle birlikte yeniymiş gibi boyanarak törenle hizmete açıldığını, hatta bu otobüslerden birinin de boyasının bitmediğini söyleyince Mahir Ünal, duruma açıklık getirirken aslında aynı şeyi söyledi. 

Bunun üzerine Öztunç, “5’i daha önce alındı, altı ay sonra filoya katıldı. Altı ay önce yine tören düzenlenmişti. Maviydi, kırmızıya boyandı. Kardeşim, mavi otobüsü niye kırmızıya boyuyorsun? Sayın Mahir Ünal’ın bir kabahati yok burada; o da benim gibi, Kahramanmaraşlılar gibi kandırılmış durumda” diye cevap verdi. Kandıran kandırana yani.  

Bu ilginç tartışma şunu gösterdi. Eskiyi boya yeni gibi sun… Pek çok şeyde olduğu gibi… Bu da böyle bir atışma oldu işte… 

*** 

ÇATLAYIN! 

Bu enteresan tartışmanın yaşandığı gün Meclis’te İYİ Parti’nin AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilen çiftçilerin sorunlarıyla ilgili Meclis araştırma önergesi vardı. Orada yaşanan ilginç bir tartışmayı yorumsuz aktaralım: 

Erdal Aydemir (Bingöl) - Bakın, burada ne var? (AKP Ağrı Gençlik Kollarının eğlenceli sahur programının resmini gösteriyor) 

Müşerref Pervin Tuba Durgut (İstanbul) - Ne var orada? Gençler toplanmış sahur yapıyor. 

Erdal Aydemir  - Bakın, burada geçinemediği için, evine ekmek götüremediği için kendisini yakan vatandaş var; onun çocuğunun hakkı var, hakkı! (kendini yakan bir vatandaşın resmini gösteriyor) 

Müşerref Pervin Tuba Durgut (İstanbul) - O gençleri Kandil’de istiyorsunuz, onlar sahur sofrasında; çatlayın! 

Mukayese elma-armut mukayesesi gibi olmuş ama neyse… 

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