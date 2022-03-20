Başbakanlık ve bakanlık yapan şimdi AKP Genel Başkanvekili olan Binali Yıldırım, yıllardır siyasetin içinde. Başbakanlık yaptığı içinde tarım ve ekonomi başta olmak üzere bütün meseleleri çok iyi bilen birisi olması gerekir.

Geçenlerde öyle bir şey söyledi ki, çiftçileri acı acı güldürdü ve düşündürdü. Açıklamasına günlerdir tepkiler devam ediyor. Yıldırım diyor ki, “Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz, düşünmeyin…”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra gıda krizinin olduğu ortada. Türkiye, buğdayı büyük bir bölümünü bu ülkelerden ithal ediyor. Bu da artık ülkelerin kendi kendilerine yetmek zorunda olduğunu gösterdi. Burası tamam… Ekime müsait bütün alanlar ekilsin ama çiftçi girdi maliyetleri denilen, mazot ve gübre fiyatlarında anormal zamlardan sonra nasıl ekip biçsin? “Ekin, ekin” derken, bir de bunun cevabı verilse…

Bir önceki üretim sezonunda mazotun litresi 6 lira iken bu seneki üretim sezonunda 20,24 TL’ye ulaştı. Daha 2.5 ay önce yani 1 Ocak 2022’de mazotun litresi 12,86 lira idi. Gübre, son bir yılda 160 liradan 800 liraya çıkmış. Özetle bir kilo buğdayın maliyeti 2,5 liradan 6 liraya çıkmış. Çiftçi tarlasına küstü haberleri yok mu?

Çiftçiler bu açıklamaya karşılık Yıldırım’a “Kolaysa gelin siz ekin” dese haksız mı?

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KIZMAK YERİNE ÇÖZÜN

Hayat pahalılığından bahsetmek, akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, gıda maddelerine zam geldiğini söylemek iktidarın hoşuna gitmiyor. Zam yapıldığı haberini duyuran sendika hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Onlar istiyor ki, “akaryakıta gelen zamların bisiklet kullanımını arttırdığını söyleyip sağlıklı yaşama geçiş” türü haberler yapıp, milleti tabiri caizse uyutmak, gerçekleri gizlemek.

Bizde öyle yapalım. “Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe zam yok, yağ fiyatları ucuz. Buğday bolluğumuz var, emekli, çiftçi, memur, işçi maaşlarından son derece memnun. Ekmek, benzin kuyrukları yok. İşsizlik diye bir şey zaten yok. Aç ve yardıma muhtaç tek bir vatandaş yok. Her şey güllük gülistanlık… Herkesin elinde cep telefonu var. Daha ne istesin…”

Peki, böyle deyince bu meseleler yok mu oluyor? Elbette olmuyor. Vatandaş bunların gerçek olmadığı yaşayarak görüyor. Çözüm makamında olanlar bu sorunları halletseler kimse hayat pahalılığından bahsetmez. İktidar da kimseye kızmaz… O zaman ne duruyorsunuz helva yapsanıza, pardon meseleleri çözsenize…

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BU BİR İTİRAF

Oysa bizzat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rapora göre, devlet yardımıyla ayakta kalanların sayısı bir yılda 2.5 katına çıkmış.

Bakanlık 2020 yılında devlet yardımına muhtaç olan ve 1 milyon 154 bin hanede yaşayan 4 milyon 415 bin kişiye yardımda bulunmuş. Gıda ve giyim başta olmak üzere temel ihtiyaçları karşılanan hane sayısı bir yıl sonra ikiye katlanarak 2 milyon 830 bine yükselmiş. Devlet yardımı alan yoksul hanelerde yaşayanların sayısı 11 milyon 370 bin kişi olarak hesaplanmış. Sosyal yardımlar için bütçeden 2020 yılında 69 milyar lira çıkarken, bu rakam 2021’de 97.8 milyar liraya yükselmiş. Hanelere yapılan ortalama yardımın tutarı ise 2020 yılı için 572 lira olurken, yararlanan sayısı artınca tutar da 2021’de 552 liraya gerilemiş. (Sözcü, 14.3.2022)

Bu rakamlar bile ülkede yoksulluğun ne boyutlara geldiğini gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre zaten halkın yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırın altında yaşıyor.

Artık bunlar saklanamaz gerçekler. Ne kadar kızarlarsa kızsından bunlar devletin resmî rakamları… Millete kısacaklarına “ülkeyi bu hale nasıl getirdik” diye önce kendilerine kızsınlar.