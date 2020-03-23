"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Koronavirüsü ve torba yasa!

Mehmet KARA
23 Mart 2020, Pazartesi

Torba mıdır, çuval mıdır?

Meclis’te geçtiğimiz hafta partilerin grup toplantıları iptal edilip ziyaretçi girişi yasaklanırken genel kurul çalışmaları devam etti. Genel Kurulun gündemi, birbiriyle bağlantısı olmayan kanunların bir araya getirilip görüşülen 40 maddelik “torba yasa”ydı.

Hükümet “torba yasa” uygulamalarına son verileceği ve yasaların milletvekilleri tarafından yapılacağını söylese de özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğinden bu yana “kanun görüşme sürecinde tasarruf sağlamak” amacıyla çok sık başvurulan bir yöntem olarak uygulamayı sürdürüyor.

TBMM’de son dönemde kabul edilen 24 torba yasa ile onlarca kanunda tam 300’e yakın değişikliğe imza atıldı. 

Geçtiğimiz haftada Meclis 40 maddelik bir kanun teklifini yine “torba kanun” yöntemi ile görüştü. Muhalefete mensup milletvekilleri değişik ifadelerle bu yöntemi hep eleştire geldi. Bu haftada böyle oldu.

İYİ Partili Ahat Andican, “İktidarın Meclis’e dikte ettirdiği torba yasaları çıkarabilmek için böylesine riskli bir dönemde ve ortamda Meclis çalışmalarını devam ettirmenin ne vatanperverlikle ne de kahramanlıkla bir ilgisi yoktur” diye tepki gösterirken, başka milletvekilleri de “torba”nın içinde yer alan bekçilerle ilgili teklife itiraz ettiler.

Vekiller, “Torba yasa mıdır, çuval yasa mıdır, poşet yasa mıdır, bunu bir yana bırakıp da sahiden halk sağlığını konuşup tüm tedbirleri almamız gerekirken bu torba yasayı konuşuyor olmamız bir vahamettir” diye tepki gösterdi. Muhalefetin “Korona virüsü ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu” kurulmasıyla ilgili teklifi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

Bu reddedilmede Sayın Bahçeli’nin, “CHP’den gelen hiçbir teklife evet dememe” sözü hatırlara geldi. CHP’nin teklifine “evet” demeyen MHP, İYİ Parti ve HDP’nin tekliflerine hiç “evet” demeyeceği kaydedildi. Anlaşılan, hükümetin torba yasa yöntemini bırakma gibi bir niyeti yok.

***

HELE BİR SORUN NEDEN RED ETTİK?

Muhalefetin önergesini neden reddettiklerini sosyal paylaşım sitesinden, “CHP, HDP ve İP, Korona Virüsü araştırma komisyonu kurulsun diye önerge verdi, Ak Parti ve MHP red etti. Evet red ettik. TBMM’de neyi araştıracağız? Sağlık bakını Fahrettin Koca ve hükümet canla başla çalışıyor. Önerge veren milletvekilleri Meclis’te 10 kişi bile yoktular. Plân koas…” şeklinde bir paylaşımda bulunan MHP’nin en konuşkan milletvekili Cemal Enginyurt’a destek eski milletvekili Ahmet Orhan’dan gelmiş. Orhan, “Olur olmaz her konu ve durumda başvurulan Meclis Araştırma Önergesi sistemi bu istismarcı, samimiyetsiz muhalefet tarafından denetim aracı olmaktan çıkarılmıştır” demiş…

Bütün bunları okuyunca aklımıza Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde milletvekillerinin iktidarı denetleme aracı olarak kullandıkları “sözlü soru önergesi” ve TBMM’nin Bakanlar Kurulu’nu denetleme yetkisinin kaldırıldığını hatırladık. Yeni sistemde bakanlar hakkında gensoru da verilemiyor. Cumhurbaşkanına soru dahi sorulamıyor. Bir tek Meclis Araştırma önergesi ve “yazılı soru” verilebiliyor. 

“Yeni sistemde Meclis’in yetkileri daha arttı” diyenlere duyurulur.

***

VEKİLLER OMUZ OMUZA ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısının, Beştepe yerine Çankaya Köşkü’nde düzenlenmesine farklı yorumlar yapıldı.

“Toplantı neden Saray’da değildi?” sorularına “güvenlik” diye cevap verildi. “Çankaya köşkü daha mı güvenli?” ya da “Beştepe daha mı güvensiz?” sorularını da akıllara geldi.

Çankaya Köşkü’nün virüsten korunmaya ihtiyacı yok mu? Çünkü orada da Cumhurbaşkanlığı’nın birçok birimi var ve çalışan yüzlerce insan var…

Bu sorular cevap beklerken başka bir soru daha gündeme geldi. “Bu toplantının güvenlik gerekçesi ile Çankaya köşkünde yapılıyor olmasını sıradan bir tesadüf değil anlamlı bir tevafuk olarak değerlendiriyoruz” diyen İYİ Parti Grup Başvekili Müsavat Dervişoğlu’nun, “Toplantıya katılım sağlayanlar 1’er metre ara ile oturuyor. Biz de Meclis’te omuz omuza çalışıyoruz” demesi de ilginçti.

Gerçekten de, Çankaya Köşkü’nde alınan tedbirler kadar Meclis’te neden tedbir alınmadı? Birisi buna geçerli bir sebep söyleyebilir mi?

Okunma Sayısı: 517
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi

    Düşmeyen ateşiniz varsa doktora gidin

    Bediüzzaman ağır bedeller ödedi ama, sarsılmadı

    Said Nursî nesilleri iman ve ahlâkla buluşturdu

    Mülteciler için korona alarmı

    Prof. Dr. Muhsin Abdulhamid: Üstad manevî bahara zemin hazırladı

    Son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

    Merkel, kendisini karantinaya aldı

    18 sağlık çalışanının da öldüğü İtalya'da son durum?

    'Bugüne kadar toplam 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamız vefat etti'

    Sınırdaki trajedi 24. gününde: Yunan güvenliği bir sığınmacıyı gözünden yaraladı

    'Kızım annen 200 gündür burada seni bekliyor'

    Trump: Ford, General Motors ve Tesla Kovid-19 için tıbbi ventilatör üretecek

    "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın"

    Üniversitelerde uzaktan eğitim hazırlığı

    THY'den 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurma kararı

    Böyle bir virüs hiç görülmedi

    Ayda 2 milyon cerrahi maske, MEB tarafından üretilebilecek

    TBMM 'ekonomi' ve 'ikinci yargı paketi' için mesai yapacak

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Koronavirüsü ve torba yasa!
    Ali FERŞADOĞLU

    Korona “Evde oturun” demek mi?
    Şükrü BULUT

    Korona, küreselcilerin saltanatını yıkabilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’ın sağlıklı beslenme tarzı
    Genel

    Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi
    Süleyman KÖSMENE

    Risale- Nur’un takvimi işliyor
    Abdil YILDIRIM

    Koronadan önce, koronadan sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    ‘Hür Adam’ cezaevinde ne yapar?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ferec ve fütuhatı siyasîlerden bekleyenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.