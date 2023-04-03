Kucaklayıcı olması gerekirken…

Kahramanmaraş depremin üzerinin iki aya yakın süre geçti. Yaralar sarılmaya çalışılırken yardımların azaldığını bölgeden gelenler söylüyor.

Hâlâ çadır bulamayan depremzedelerin, konteynere ulaşmanın hala çok zor olduğunu ifade ediyorlar.

Tabiî olarak 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler dolayısıyla siyasetçilerin ilgisi bölgeye fazla. Genel başkanlar kimi zaman ittifak ortakları ile kimi zaman da tek başına giderken, bölge milletvekilleri oralardan hiç ayrılmıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Hatay ziyaretinde söylediği “Burası CHP’li demedik. Bunlar da, vatandaşımız dedik” sözlerinin Hataylı depremzedeleri üzdüğünü tahmin etmek zor değil.

Erdoğan bunu “AKP genel başkanı olarak mı söyledi, yoksa cumhurbaşkanı olarak mı” söyledi bilemiyoruz ama bu sözler pek yakışık almadı. Kaldı ki, bunu bir partinin genel başkanının söylemesi bile yanlış iken ülkeyi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı’nın söylemesi hepten yanlış oldu.

Depremzedenin partilisi-partisizi mi olur? Cumhurbaşkanı kucaklayıcı olmalı, ayrımcılık yapmamalı. Zaten büyük bir afetten çıkmış insanları daha fazla yaralamamak gerekir.

İşte tam da bu yüzden “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçilmeli. Yoksa partisi ile ilişiği kesilmeyen bir cumhurbaşkanı, partisine mensup olmayanlara yaptığı hizmeti bir lütuf” gibi anlatabiliyor.

Burası şu partiden diye hizmet gitmeyecek mi? Bu nasıl bir zihniyet-bakış açısı, anlamak mümkün değil?

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Hdp’nin oylarını isteyen kimdi?

Binali Yıldırım görev adamıdır. Bakanlık yaptı, Başbakanlık yaptı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu, seçimi kaybetti. Ama şu anda AKP Genel Başkanvekili. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı. Yani AKP için önemli bir isim…

Cumhur İttifakı Millet İttifakı’nı HDP üzerinden eleştiriyor. Öyle anlaşılıyor ki 40 günlük seçim kampanyasında da hep böyle olacak.

Eleştirenlere şunu hatırlatmak lâzım. İBB seçimlerinde Binali Yıldırım, bir canlı yayında “HDP’nin İstanbul’da adayı yok, onların oylarını istiyorum” dediğini unutmuş olamazlar…

Şu anda akıbeti belli olmayan başörtüsü yasağı ile ilgili anayasa değişikliği teklifi için HDP’nin kapısını en üst düzeyde çalan AKP, bu toplantının ardından “HDP ile görüşmeye devam edecek misiniz?” sorusuna, “Teknik olarak ihtiyaç olan her konuyu mecliste grubu olan her partiyle görüşürüz, görüşmeliyiz” diye cevap verildiğini, seçimler öncesi Terörist Başının mektubunun devletin televizyonunda okutulduğunu da unutmuş olamazlar. Çünkü, millet unutmadı. Onlar unutsa arşiv ve millet unutmaz.

Hem Meclis’te temsil ediliyor. Meclis Başkanvekili HDP’li vekil, MHP ve AKP’nin milletvekillerinin de olduğu oturumları yönetiyor. Konuşacakları zaman ondan izin istiyorlar…

Şimdi HDP, Cumhur İttifakının adayını destekliyoruz dese “istemiyoruz” derler mi? Hayır. O zaman bu üslubun sertliği nereden geliyor.

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Dikkatimizi çeken

Cumhur İttifakı bu seçimlerde beş partiden oluşuyor. Bunlardan birisi de Yeniden Refah Partisi… Birkaç gün içinde fikir değişikliği yaşayan parti en sonunda “Günahlarına ortak olmayız” dedikleri ittifaka girdi.

Saadet Partisi GİK Üyesi Muammer Bilgiç, dikkatimizi çeken tweetinde, gayret kibar ve nazik ifadelerle “Numan Kurtulmuş, Ak Parti iktidarını eleştirdi. Muhtemelen eleştirdiği politikaları düzeltmek için Ak Parti’ye katıldı. Bir düzelme olmadı ki Fatih Erbakan da Ak Parti’nin iktidarını eleştirdi. Muhtemelen eleştirdiği politikaları düzeltmek için Ak Parti ile saf tuttu” diyor.

Bakalım! Bekleyip göreceğiz.