Kutuplaştırıcı değil, kuşatıcı olun!

Milletin en çok şikâyet ettiği konuların başında siyasetçilerin üslûpsuz konuşmaları oluyor.

31 Mart seçimi öncesinde liderlerin birbirlerine ettikleri sözler kavgada dahi söylenmeyecek sözler olmuştu. Partilerin terör örgütleriyle iş birliğinden tutun da hainliğine varıncaya kadar birbirlerini suçlamışlardı. Seçimlerin ardından “Türkiye ittifakı” ortaya atılmış olsa da, bu pek fazla sürmedi. Yine eskiye dönülerek üslûpsuz konuşmalar devam etti, ediyor. Aynı çizgiden gelen insanların dahi birbirlerine söylediklerine bakılınca “yok artık bu kadar da olmaz” dedirten ifadelere rastlanıyor.

Bu üslûbu eleştirenlerin birisi de 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nde üzerine açılan ateş sonucu şehit olan Erol Olçok’ın eşi Nihal Olçok oldu. Aynı gece oğlunu da kaybeden Nihal Hanım, AKP’nin kutuplaştırıcı söylemini eleştirirken eşinin dilinin çok kuşatıcı olduğunu söyledi. Vefat edene kadar AKP’nin seçim kampanyalarını yürüten Erol Olçok’un eşinin “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı görseydim, ona şunu söylerdim ‘Erol Bey’in yokluğu çok belli. çünkü Erol Bey’in dili çok kuşatıcı bir dildi” demesini dikkate alırlar mı, bilemiyoruz.

Acılı bir eşin söylediklerinden ders çıkartıp siyasetçilerin artık milletin de iyice bıktığı ve artık toplumu da etkileyen üslûpsuz tartışmaları bırakıp milleti kuşatıcı bir dil kullanmalarının vakti geldi de geçiyor bile…

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KOVBOYLAR KADAR YER ALAMADIK!

“Tarafsız kamu yayıncılığı” yaptığı söylenen TRT 55. yaşını kutluyor. Tarafsız ve bağımsız yayın yapması gereken bir “devlet kuruluşu”nun bu ilkelere uymadığı yapılan araştırmalar da ortaya çıkmıştı. TRT, seçim öncesinde iktidara 10 kat fazla süre ayırdığı, Cumhur İttifakı’na 53 buçuk saat süre ayırırken, Millet İttifakı’na ise yalnızca 6 saat ayırmıştı. Bu iki ittifak içinde yer almayan partilere ise neredeyse ekranlarında hiç yer vermemişti. Çalışanları ve kanal sayısı bakımından dünyada sayılı bir yeri olan TRT’nın bu tavrına RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen, tepki göstermişti. TRT’nin siyasî partiler arasındaki ayırıma karşı sessiz kalınmasını yadırgadığını söylemişti. Seçimlerin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmişken kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar ve programlar yapılırken SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan “ince” bir sitem geldi.

Biliyorsunuz TRT, geçmişte Pazar sabahları hep kovboy filmi yayınlardı. Türkiye’nin tek kanal televizyonu olduğu dönemlerde herkes Pazar sabahlarını iple çekerdi.

SP Lideri de buna bir gönderme yaparak, “Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT’yi ve emekçilerini tebrik ediyorum. Yayın hayatına başladığı günden beri kovboylara bizden daha fazla yer verilmiş olmasına rağmen bundan sonraki yayın dönemlerinde iktidarların değil, halkın kurumu olabilmelerini temenni ediyorum! #TRT55Yaşında” ifadelerini kullanması hem tebessüm ettirdi, hem de bir gerçeğin altının kalın çizgilerle çizilmesine vesile oldu.

Biz de TRT’nin 55. Yaşını kutlarken, kamu yayıncılığı ilkesi gereği her kesime eşit mesafede olmasını temenni ediyoruz. Başta Genel Müdür olmak üzere bütün yetkililerin odasına “tarafsız yayın yapacağız” levhasını asmalarının faydalı olacağını düşünüyoruz.

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KÖY MUHTARININ DERSİ

Çorum merkeze bağlı Büğet Köy muhtarlığı seçiminde en fazla oyu alan Saffet Kışla’nın “en az 6 aylık ikamet şartı”nı sağlayamaması üzerine mazbatanın verildiği diğer aday İsmail Akpınar, “Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmasının etik olmadığı” gerekçesiyle istifa etmiş.

YSK, adaylığını kabul ettiği, ama belediye başkanı seçildikten sonra “KHK ile işten atıldığı gerekçesiyle” belediye başkanlığı mazbatasını vermediği belediye başkanları olmuştu. Mazbatayı alamayanların yerine de ikinci gelen aday mazbatasını almış ve belediye başkanlığı görevine başlamıştı.

Köy muhtarının gösterdiği bu örnek ve “etik” davranışı ikinci geldiği halde belediye başkanlığını kabul edenler de göstermeli miydi? Ne derseniz.