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14 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Mağdurluk yarışı

Mehmet KARA
14 Mayıs 2019, Salı 00:09
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan ve daha seçimler neticelenmeden “Seçimi kazandık” diye açıklama yapan Binali Yıldırım, günlerce ortada görülmemişti.

Günler sonra, “Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir, murdar bir etin de kavurması olmaz” demişti.

Şimdi de, “Oylar çalındı, mağdurum” demesine bir anlam verilemiyor. İmamoğlu mazbatası almışken geri vermek durumunda kaldı “o ben mağdurum” diyor. Yıldırım da “asıl mağdur benim” diyor. Bir “mağdurluk yarışı” aldı başını gidiyor.

Diğer yandan oyların çalındığı iddiası anlaşılamadı. Çünkü YSK kararında oyların çalınmasıyla ilgili bir bölüm yok. “Sandık kurullarının teşkili ve sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükler” nedeniyle seçimler yenilecek. Yoksa ortada çalışan oyla ilgili bir hüküm yok.

“Murdar, kaybedilmiş seçimi kazanmak için uğraşmak” sözleri nasıl anlaşılmadıysa Yıldırım’ın “oyların çalınma” meselesi de anlaşılamadı…

İstanbul’daki seçmen bu soruların cevabını ve kimin mağdur olduğunu 23 Haziran’da kullanacağı oyla verecektir…

Bir şey!

31 Mart mahalli seçimlerinin yapılmasından sonra ekranlarda en çok gördüğümüz kişilerden birisi AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz oldu. Yavuz’un en çok kullandığı sözlerden birisi “Kesin bir şeyler oldu” olmuştu. Siyasî literatürümüze de giren bu cümle, espri konularının başında geliyor.

“İstanbul’da bir şeylerin olmadığını iddia etmek mümkün değil, İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu” diye açıklamalarını sıkça duyuyorduk. YSK’nin seçimleri iptal etmesinden sonra bu sefer “Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı” dedi.

Kesin bir şey var, ama ne?

Hayırdır inşallah!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi için de açıklamada bulunması şaşkınlıkla karşılandı. Bahçeli’nin Öcalan’la ilgili tavrı ve sözleri bilindiği için “Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün” demesi insanları hayrette bıraktı.

Bu sözler duyulunca “Bahçeli yine kafasında bir şeyler planlıyor” yorumlarına neden oldu.

Cumhur ittifakından “Çözüm süreci başlıyor” yorumlarına sert tepkiler verilirken şimdi böyle bir şey söylenmesi seçimde millet ittifakı terörle, teröristle görüştüğü ilişkilendirilip propaganda yapılmasını hatırlattı.

Kokusu yakında çıkar bekleyip görelim…

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