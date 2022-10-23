Maliyeti “söyleyemez”miş!

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’in etkinliği azalmışken, bir de buna kamu görevlilerinin Meclis’e bilgi vermemesi de eklendi.

Daha önce Araştırma ve Soruşturma komisyonlarına “davet edilmesine” rağmen gelmeyen kamu görevlileri olmuştu. En son olarak da “davete icabet eden” bir kamu görevlisinin milletin vekillerinin sorusuna “yıl içinde bilgilendirme yapmıyoruz” diyerek cevap verilmedi. Bu da millet iradesinin tecelligâhı olan Meclis’in hangi konuma geldiğini gösterdi.

Yeni sistemde Meclis’in bütçeyi veto etme hakkı, güvenoyu ve gensoru yetkisi yok. Meclis’in etkinliğinin azaldığı çıkardığı kanunlarla, Cumhurbaşkanı’nın tek başına çıkardığı karar ve kararnamelerin mukayesesi ile de net şekilde görülüyor.

Yeni sistemde Meclis’in hükümeti denetleme yolları arasında yer alan sözlü soru önergesi, bakanlar Cumhurbaşkanınca Meclis dışından atandığından cevaplandıramayacağı için kaldırıldı. Milletvekilleri yürütmenin başı olan cumhurbaşkanına soru soramıyor, ancak yardımcısına ve bakanlara o da sadece “yazılı soru önergesi” verebiliyor. Anayasa ve Meclis içtüzüğüne göre bakanların yazılı sorularının 15 gün içinde cevaplandırılması gerekirken Meclis’in verilerine göre bunun da olmadığı ortaya çıkıyor.

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YILDA İKİ DEFA BİLGİ VERMEK ZORUNDA

Son olaya dönersek…

Hafta başında TBMM Plân ve Bütçe Komisyonu’nda birçoğu ekonomiyi ilgilendiren konuların yer aldığı “torba yasa” görüşmeleri yapıldı. Komisyonda muhalefet milletvekilleri Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine, Bakanlığı ilgilendiren konularla ilgili sordukları sorularını cevabını aldıklarını ifade ettikten sonra, Kur Korumalı Mevduatın Merkez Bankası’na maliyetini Merkez Bankası yetkilisine sordular. Ama beklemedikleri bir cevapla karşılaştılar. Yetkili, “Bilgi veremem” dedi.

Vekiller, “Nasıl veremezsiniz? Merkez Bankası yasası gereği her yıl iki defa Plân Bütçe Komisyonuna bilgi vermek zorundadır. Geçen sene bir defa bilgi verildi. Bu sene henüz bilgi verilmedi. Bize bu bilgiyi vermek zorundasınız” demelerine rağmen yetkili bilgi vermekten kaçındı. Uzun tartışmalardan sonra komisyon üyesi muhalefet partisine mensup milletvekilleri “Kimin parasını kimden saklıyorsunuz?” diyerek komisyonu terk ettiler. Torba kanun AKP ve MHP’li vekiller tarafından kabul edildi ve genel kurula gönderildi.

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“BU BÜROKRATİK VESAYETTİR!”

Komisyon üyesi Bülent Kuşoğlu’nun, “Konu bilgilendirme konusu değil, artık bu safhada bilgilendirmeden çıktı; konu millet iradesi ile ilgili bir konudur. TBMM’nin itibarıdır, milletin itibarıdır. Şu andan itibaren konu budur. Eğer bunu yapmıyoruz deniyorsa Sayın Başkan biz terk ediyoruz. Bu olmaz. Bu sizin de hassasiyetle üzerinde durmanız gereken, protesto etmeniz gereken... Bu, çünkü TBMM’nin itibarıdır. Bürokratik vesayet mi var bu ülkede. Ne kadar kötü, bilgi veremiyoruz. Maliye Bakanlığı bilgi veriyor; Merkez Bankası bilgi veremiyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bu vesayettir. Bürokratik vesayettir. Milletin, TBMM’nin itibarıdır. Hep beraber bunu savunmak zorundayız. Eğer bu konuda bilgi verilmeyecekse biz komisyonu terk edeceğiz” sözleri 4 seneyi aşkındır uygulanan Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ülkeyi ve Meclis’i getirdiği durumu özetleyen bir konuşma oldu.

Komisyon başkanının vekillerin itirazlarına “Ben zorla bilgi alamam” demesi de işin başka bir garabet yönü…

Millet adına orada bulunan vekillere bilgi verilmemesi siyasette daha önce görülmeyen bir durum. Bunu da 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk tipi ve partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yaşamış olduk. Aslında bu durum Meclis’in ikinci plâna itilmesinin yeni bir aşaması. İşte bunun için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz…

