Marjinal değil köylüyüz!

Temmuz’dan 1 Ekim’e kadar tatile giren Meclis Genel Kurulu ikinci defa olağanüstü toplandı. 25 Temmuz’daki ilk toplantıda vergilerde yüksek orandaki artıştan sonra iğneden ipliğe gelen zamlar, ikinci toplantıda ise Muğla-Milas’taki Akbelen ormanlarındaki ağaç kesimleri gündemi ile toplandı.

İki toplantıda da toplantı yeter sayısı bulunmasın diye salona girmeyen AKP ve MHP’li vekiller genel görüşme açılmaması ve tatile devam için oy kullandılar. Muhalefetin Meclis çalışmalarına devam edilmesine yönelik önergeleri de kabul edilmedi.

Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıran muhalefetin milletvekilleri Akbelen’de yaşanan ağaç kesimi/katliamı ile ilgili eleştirilerini sıralarken, ülkenin ve milletin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal problemleri de dile getirme fırsatı buldular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerden bir gün önce yapılan kabine toplantısında -orada yaşayan köylüler ve çevrecilerin eylemlerini hedef alarak- “Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, işimize bakıyoruz.” değerlendirmesini yapmıştı.

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HELE BİR AKBELEN’E GELİN!

Görüşmelerin olduğu gün Ankara’ya kadar gelen İkizköylüler, “Akbelen’den elinizi çekin, Akbelen’e dokunmayın, tabiata zarar veren projelere son verin.” demişlerdi. Köylüler Meclis Genel Kurulunda aralarından seçtikleri temsilciler görüşmeleri takip edebildi.

Bu temsilciler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u da ziyaret ettiler. Ve orada “Biz bölgedeki köylüleriz, zeytinciyiz, çiftçileriz, üretenleriz; ama marjinal değiliz, yaşantımızı, yaşadıklarımızı görmeniz için sizi Akbelen’e davet ediyoruz” derken Erdoğan’a da cevap vermiş oldular.

Genel Kuruldaki görüşmelerde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Gezi hatırlatması” ile meseleyi savunması dikkatlerden kaçmazken, Eski Bakan’ın muhalefete karşı söylediği “Orta Çağ’da hatta Taş Devri’nde gelmeliymişsiniz” sözlerine tepki gösterildi.

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CEVİZLERİN HÂLİNE BAKIN

Maden ocağı olarak kullanılan yerleri rehabilite ettikten sonra zeytin ağacı diktiklerini anlatan Eski Bakan’ın, bütün milletvekillerinin odalarına zeytinyağı bırakması ve buna tepki olarak CHP’li Ali Öztunç’un “Zeytinyağı pazarlamacısı mısın sen! Hayırdır! Ortaklığın orada mı! Zeytinyağı işinde! Hayırdır!” sözleri son derece ilginçti.

Öztunç’un daha sonra “Bu bir rüşvettir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu zeytinyağını Sayın Bakan’a iade ediyorum, yolluyorum.” diyerek tepkisini dile getirmesi, Akbelen görüşmesinin dikkat çeken anlarından birisi oldu.

Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in Eski Bakan’ın zeytinyağı göstermesine karşılık İkizköy’den getirdiği cevizleri kürsüye bırakıp, “Ben o zeytinyağını nereden getirdiniz bilmem ama ben size Akbelen’den ceviz getirdim, buyurun, buraya koyuyorum, afiyetle yiyin” demesi de bölgedeki meyvelerin halini göstermesi açısından önemliydi.

Önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilse de milletin meseleleri bir şekilde gündeme gelmiş oldu.

Meclis’in çalışmalarına devam etmesi için 525 milletvekili oy kullanırken, 244 kabul, 281 ret oyu verildi. İktidarın oyu 313 muhalefetin oyu ise 277 sandalye sayısı olduğu hesaba katılırsa, yine kıl kapı reddedildi denilebilir.

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MİLLETİN SESİ OLMAK

Meclis’in toplanması, sorunların Meclis kürsüsünden aktarılması vatandaşın sorunlarına çözüm olmak noktasında önemli. “Ülke ekonomik açıdan âdete yangın yeri iken Meclis’in 1,5-2 ay çalıştıktan sonra bir buçuk aydan fazla “tatile” girmesini normal karşılayan var mı?” sorusunun cevabı ise hâlâ verilebilmiş değil.

Milletvekilleri, milletin hakkını, hukukunu korumak ve milletin sesi olmak için Meclis’te…