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1 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Meclis açılırken

Mehmet KARA
01 Ekim 2022, Cumartesi
1 Temmuz’da tatile giren Meclis 3 aylık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından çalışmalarını başlayacak. Partili Cumhurbaşkanı Hükümet sisteminin son yasama yılı açılışı olacak.

Ülkenin birinci gündemi ekonomi. Bunun yanında, eğitim, sağlık ve adalet başta olmak üzere çok konuda çözüm bekleyen mesele var. Meclis’in açılmasıyla başta EYT olmak üzere 6 milyon dar gelirlinin icra borçlarının bir bölümünü devletin üstlenmesi ile esnafa yönelik yeni teşvik ve destekleri içeren düzenlemeler ve “zengini daha zengin fakiri daha fakir” yapan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabının bir yıl daha uzatılması gibi konuların öncelikle görüşülmesi bekleniyor. 

Seçimi hazırlık niteliğindeki bu konuların 17 Ekim’de sunulacak bütçeden önce çıkarılması düşünülüyor.   

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6’LI MASANIN İKİNCİ TURU BAŞLARKEN 

Bu dönemde dikkat çeken gelişmeler de gündemde olacak. 6’lı Masa dedilen CHP, İYİ Parti, DP, SP, Gelecek ve DEVA partilerinin genel başkanları yarın da ikinci tur görüşmelere başlayacak. Bugüne kadar kurulan komisyonların raporları, ilk turda genel başkanların yaptığı toplantılarda konuşulan konuların artık tabiri caizse “ete kemiğe bürünmesi” bekleniyor. 

Partilerin ayrı ayrı hazırladığı parlamenter sistem tekliflerinin tek bir metin haline getirilmesi ve bundan sonra nasıl bir yöntem izleneceği ortaya konulacak.  

Cumhur İttifakının 6’lı masanın cumhurbaşkanını adayını merak etme konusu ise rafa kalkmış görünüyor. Konu “Adayınızı açıklayın” noktasından “Bizi ilgilendirmez” noktasına gelirken 6’lı masa ilk turda öncelikle sistemle ilgili çalışmaları öne alıp, cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin kriterlerini açıklamıştı. Artık ikinci tur görüşmelerle birlikte aday noktasında belirli bir noktaya gelineceğini görülüyor. Yarınki toplantı bu noktadan önemli… 

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EKSİKLERİNİ BİLE BİLE 

24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Türk tipi” partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin her geçen gün yürümediği ortaya çıkıyor. Türkiye’yi uçuracağı söyleniyordu, uçurmadığı ortaya çıktı.  

Cumhur İttifakı sözcüleri geçtiğimiz yıllarda güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü “gericilik” olarak kabul etseler de, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, İngiltere, İsveç, Kanada, Hollanda, Japonya gibi en gelişmiş ülkelerin parlamenter sitemle yönetildiğini hesaba katmış olacak ki, artık bu görüşlerinden vazgeçtiler.   

Erdoğan sistemin birinci yılı dolduğunda “Bundan sonraki süreçte de nerelerde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz” derken, parti yetkilileri sistemin “rehabilite” edileceği bu amaçla komisyonlar kurulduğunu söylediler. Sistemde bazı “kireçlenmeler ve tıkanmalar” olduğunu kabul ettiler. Sistemin MRS’nin ve röntgeninin çekileceğini söylediler, ama ne bir hareket ne de bir gelişle oldu. Yani hataları biline biline 4.5 yıldır Türkiye CHS ile yönetmeye devam ediyorlar. 

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MECLİS’İN ETKİNLİĞİ AZALDI 

Yeni sistemle Meclis’in “etkinliğinin azaldığı” yaşanarak görüldü, görülüyor. En başta Meclis’in denetim yetkisi yok edildi. Güvenoyu, gensoru yok. Bütçeyi veto hakkı yok... “Koalisyon olmayacak” denildi, adı “ittifak” olsa da şu anda bir “koalisyon” var. MHP olmazsa AKP Meclis’te azınlığa düşecek ve hiçbir kanunu çıkaramayacak.  

Atanmış bakanlar, seçilmiş milletvekillerinin “denetimi”ni engelliyor. Sözlü soru zaten sorulamıyor, Meclis’i denetim yollarından birisi olan yazılı sorular da zamanında cevaplandırılmıyor. Sadece geçtiğimiz yasama yılında 15 bin 969 yazılı soru önergesinde yalnızca 1422’si zamanında cevaplanmış, 4715’i ise süresi geçtikten sonra cevaplanmıştır. Cevaplanmayan 7334 yazılı soru önergesi var. Oysa Önergelerin 15 gün içinde cevaplandırılması gerekiyorken… 

Cumhurbaşkanının çıkardığı karar ve kararnamelerin sayısı 600 milletvekilinin verdiği kanun teklifinden fazla olması da Meclis’in etkinliğinin azıldığının bir başka göstergesi. Muhalefet partilerince verilen Meclis Araştırma önergeleri görüşüleceği günü bekliyor.  

Bütün bu konular dikkate alındığında seçime kadar Meclis’in yasa döneminin hayli haraketli geçeceğini görülüyor. Yeni yasama yılının milletimizin hayrına işlerin görüşüleceği bir dönem olması temennisiyle…

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