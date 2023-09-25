Meclis açılırken

14 Temmuz tarihinde tatile giren Meclis bu hafta sonu açılacak.

Seçimlerin üzerinden iki ay geçtikten sonra tatile giren Meclis CHP, DP, SP ve DEVA Partili milletvekillerinin imzalarıyla ekonomik kriz ve Akbelen’de ağaç kesimi ile ilgili iki sefer olağanüstü toplandı ama AKP ve MHP’nin oylarıyla genel görüşme açılması reddedildi.

Ülkenin başta ekonomi olmak üzere adalet, eğitim gibi çözülemeyen bir yığın problemi bulunuyor. Tek kişinin imzasıyla kararlar alınsa da, Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle etkisizleştirilse de ülkenin ve milletin sorunlarının dile getirilmesi açısından milletvekillerine önemli görevler düşüyor.

Meclis’in olağanüstü iki toplantısında muhalefet işi sıkı tutup tam kadro Meclis’e olabilseydi genel görüşme açılabileceği ortaya çıkmıştı. Bu gözden kaçırılmaması gereken bir durum. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyoruz…

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“Rezil olduk, utandık, yerin dibine battık”

Muhalefet parti içi meselelerine döndüğü için, 14-28 Mayıs seçimlerinin muhasebesinin tam olarak yapılmadığı görülüyor. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilemezken ikinci turda 25.5 milyon ve yüzde 48 oy alınmasına rağmen muhalefet verilen oyları iyi anlatamadı. Adeta 25,5 milyon oyu sahipsiz bıraktı.

Yine milletvekili seçimlerinde AKP 268, CHP 169, Yeşil Sol Parti 61, MHP 50, İYİ Parti 44, Yeniden Refah Partisi 5 ve Türkiye İşçi Partisi 4 milletvekili kazandı. AKP, içinden HÜDA-PAR ve DSP milletvekilleri ayrıldığı için 263’e düştü. CHP’den de DEVA, Gelecek, DP, SP ayrıldığı için 130’a düştü. Şu anda Meclis’te 14 parti temsil ediliyor.

AKP’nin, bir önceki seçime göre oyu 7 puan düştü. 2002 seçimlerinden bu yana yüzde 40’ın altına inerek yüzde 35.62 oy alabildi. 2018 yılında 295 milletvekili çıkarırken, geçen döneme göre 32 vekil daha az çıkarttı. Ama muhalefet bunu sesli şekilde ifade etmedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “İkinci tura bırakmışız, rezil olduk, utandık, yerin dibine battık fakat onun (Tayyip Erdoğan) umurunda değil kadere inanmış. Ne olacaksa o oluyor, buna inanıyor” diyerek seçim sonuçlarını kendi açılarından değerlendirirken, bir bakıma muhalefetin söylemesi gerekeni söylüyor.

Bakalım Meclis açıldığında bu muhasebe yapılacak mı? Milletin mesajı netti ama anlayana…

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İş baştan bozuk!

Hükümet bir şeylerin üstünü örtmek adına bundan önce defalarca teşebbüste bulunup bir sonuç alamadığı yeni anayasayı gündeme getirdi. Elbette ülkenin darbe anayasasından kurtulup bir an önce hürriyetçi ve sivil bir anayasa ihtiyacı var. Ama Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) gibi ucube bir sisteme uyum için yeni bir anayasa olacaksa bunu da kabul etmek mümkün değil. İktidar ortakları “yeni anayasa” derken CHS’ye uygun olacağını sesli şekilde söylüyorlar.

İşin bir garip tarafı da yeni anayasa çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hazırlanıyor olması…

Aynı anda Meclis içtüzüğü değişikliği çalışmaları da yürütülüyor. TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi çalışmalarını da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu yürütüyormuş. Bu amaçla Başdanışman Mehmet Uçum, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u da ziyaret etmiş.

Bu duruma itiraz eden DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, “İş baştan bozuk, hadsizlik. Parlamentonun içtüzüğü niçin ve ne hakla cumhurbaşkanlığında çalışılır? TBMM Başkanı buna yol vermemeli. Meclisin alanını muhafaza etmek, milletin denetim hakkını muhafaza etmektir. Bu da en başta başkanının sorumluluğundadır” diyerek Kurtulmuş’a seslenmiş.

Ucube sistemin getirdiği yenilikler(!) say say bitmiyor.