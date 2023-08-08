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8 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Meclis ikinci kez olağanüstü toplanırken…

Mehmet KARA
08 Ağustos 2023, Salı
Ülkede gündem ekonomide sıkıştı kaldı. Oysa ülkenin çözüm bekleyen birçok sorunu var. Adalet, sağlık, eğitim gibi konular bunların başında geliyor.

14 Temmuz tarihinde gece 24.00’e kadar çalışan Meclis 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00’te toplanmak” üzere kapanmıştı.  

CHP, SP, DEVA ve DP’den milletvekillerin imzasının bulunduğu, Meclis’in olağanüstü toplanmasına ilişkin dilekçe üzerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çağırısı ile 25 Temmuz’da toplanmış, Meclis’in kapandığı günün gecesi ÖTV ve KDV’deki yüksek orandaki artıştan sonra gelen zamlardan sonra vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için “parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi” gerekçesiyle olağanüstü toplanmıştı. 

Meclis’in olağanüstü toplanması için 200 milletvekili salonda olduğu görülünce görüşmelere başlanmış, Genel Kurul salonu yerine kulislerde olan Cumhur İttifakı’na mensup milletvekilleri salona girmişlerdi. İki buçuk saatlik görüşmeden sonra, “genel görüşme açılması” oylaması yapılmış, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilmesinden sonra Meclis tekrar tatile girmişti. 

Muhalefet partili bazı milletvekillerin oylamada fire vermesi de genel görüşmenin açılmasını engellemişti. Oylamada 234 kabul, 257 red oyu çıkmış, aradaki fark 23 olmuştu. İktidarın oyu 313 muhalefetin oyu ise 277. Yani hem muhalefetten hem de iktidardan önemli sayıda vekil oylamaya katılmamıştı. Muhalefet tam kadro katılsa genel görüşme açılır ve milletin sorunlarına çözüm bulma yönünde görüşmeler yapılabilirdi. Hatta görüşmelerin devam etmesi yönünde karar dahi alınabilecekken bu fırsat kaçırılmıştı. 

***

Muhalefet işi sıkı tutarsa…

Meclis bugün ikinci kez olağanüstü toplanıp Muğla-Milas’daki Akbelen ormanlarındaki ağaç kesimi/katliamı görüşecek. Bu konunun dışında başka bir gündem olmayacak ancak genel görüşme açılması durumunda ülkenin gerçek sorunları gündem dışı konuşmalarla ya da vekillerin konuşmalarında gündeme gelebilecek. 

Muhtemeldir ki cumhur ittifakına mensup milletvekilleri Meclis’te olacaklar ama genel kurula girmeyip kulislerde bekleyecek. Toplantı yeter sayısı bulunursa içeri girip çalışmalara katılacaklar. 

Ülke ekonomik açıdan âdete yangın yeri iken milletin vekillerinin 1,5-2 ay çalıştıktan sonra 75 gün sonra Meclis’te buluşmak üzere “tatile” girmesini normal karşılayan var mı, bilemiyoruz. 

Meclis’in toplanması, sorunların Meclis kürsüsünden aktarılması vatandaşın sorunlarına çözüm noktasında önemli. Burada önemli olan da muhalefetin bu sefer işi sıkı tutması. 

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile etkisizleştirilse de çözüm yeri Meclis’tir. Meclis sesini yükseltse ülkeyi yönetenlerde buna sessiz kalamazlar. 

Muhalefet vekilleri şunu düşünmeli. Tek bir kişinin bir gece yarısı karar verebildiği bu sistemde milletin dertlerinin millî iradenin tecelligâhı olan Meclis kürsüsünden dile getirilmesi önemli… 

***

Son söz

Vekil hür, Meclis güçlü olmalı… 

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