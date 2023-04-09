Meclis’in güçlü olması için GPS

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine 35 gün kaldı.

Dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Meclis de çalışmalarına son noktayı koydu. Aday listeleri bugün YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan’da da milletvekili kesin listeleri ilân edilecek.

Demokrasilerde Meclis; istişare, müzakere ve meşveret için önemlidir. Ama Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiği 2018 yılından bu yana Meclis’in hem bu özelliği, hem de gücü azaldı. Çünkü sistem tek kişinin merkezde olduğu istişareye kapalı bir sistem ortaya çıkardı.

Sistemin en önemli eksikliklerinden birisi Meclis’in etkinliğinin azalması. Cumhurbaşkanının tek başına çıkardığı kararname ya da kararların Meclis’in çıkardığı kanunlardan fazla olması, denetim yetkisinin ağır aksak ilerlemesi, güvenoyu, gensoru ve bütçeyi veto hakkının olmaması Meclis’in etkinliğinin azalmasına sebep olarak görülüyor.

Milletvekillerinin altıda birinin kürsüde hiç konuşmadığı haberleri yapılmıştı. Bunlardan büyük bir çoğunluğu iktidara mensup milletvekilleri. Konuşmayan muhalefet partisi milletvekillerinden bazıları ise Meclis İçtüzüğü gereği konuşamamış. Zaten konuşma süresi 1 ile 3 dakika arasına indirilen vekillerin önünde bir de böyle bir bariyer var. Konuşan vekillerde 1 dakikalık gündem dışı konuşmuş.

Yeni sistemde önemli denetim mekanizması kaldırıldı. Bakanlar dışarıdan atandığı için Meclis’te vekillerin sözlü soru sormalarının önü tıkandı. Bütçe ve genel görüşmeler dışında sadece yazılı soru sorabiliyorlar. Bakanların soruları 15 gün içinde cevaplandırması gerekirken, maalesef o da olmuyor. Yeni sistemde “yürütmenin başı” olan cumhurbaşkanına direkt soru dahi sorulamıyor. Vekiller ancak yardımcısına soru sorabiliyor; o da yazılı olmak şartıyla.

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YÜZDE 8 CEVAPLANMA ORANI

Bir örnek verilim: CHP’nin haftalık hazırladığı rapora göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevaplaması istemiyle 31.01.2022 – 23.03.2023 tarihleri arasında tüm milletvekilleri tarafından toplam 2 bin 839 soru önergesi verilmiş. 14 aylık zaman dilimi içerisinde zamanında cevaplanan soru önergesi sadece 3 adet. Süresi geçtikten sonra cevaplanan soru önergesi sayısı ise sadece 139... 2 bin 839 soru önergesinin 2 bin 608’i cevaplanmadığı için gelen kâğıtlarda ilan edildi. Rapora göre, Adalet Bakanlığı’nın soru önergesi cevaplama oranı %8,13’te kalıyor…

Parlamenter sistemde seçilmiş cumhurbaşkanı yurtdışına çıktığında yine seçilmiş olan Meclis Başkanı vekâlet ederken, bu sistemde Cumhurbaşkanı tarafından atanan yardımcısının vekâlet etmesi yeni sistemin önemli bir eksikliği.

Yani, yeni sistemde Meclis’in etkinliği azaldı. Denetim yetkisi büyük oranda yok edilirken, güvenoyu, gensoru, bütçeyi veto hakkı da ortadan kalktı.

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MECLİS GÜÇLÜ OLMALI

Önümüzdeki seçimde “Tek Adam Sistemi” mi yoksa Meclis’i güçlü kılan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS)” ile mi devam edilecek? İşte 14 Mayıs’ta millet sandıkta bunun kararını verecek.

İki yıl öncesine kadar yeni sistemde kireçlenmelerin ve tıkanmaların olduğu iktidar tarafından kabul edilip komisyonlar kurulup, sistemin rehabilite edilmesi gerektiğini söylenirken beş yıl boyunca hiçbir bir çalışma ortaya konulamadı. Demek ki buradan çıkan sonuç, öyle bir sistem kuruluşmuş ki ilerlemeye müsâade etmediği gibi düzeltilmeye de imkân vermiyor.

Millî iradenin tecelligâhı olan Meclis güçlendirilmeli… Bunun yolu da Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemdir. Milletin sesinin daha fazla duyurulmasının yolu da budur…

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SONU OLACAK MI?

14 Mayıs 1950 “Tek Parti Devri’nin sonu olmuştu.

Bakalım, 14 Mayıs 2023 tarihi “tek adam” rejiminin sonu olacak mı? Buna da millet karar verecek…