Meclis tatilde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sonunda tatile girdi.

1 Ocak’tan bu yana geçen 208 günde sadece 64 gün çalışan vekillerimiz 70 günden fazla tatil yapacaklar. Meclis, 1 Ekim’de açılacak.

Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde faaliyetinin azaldığı ortaya çıkan Meclis’ten 1 Ocak’tan bu yana 40 kanun çıkarılırken, Erdoğan tarafından açıklanan ve kamuoyunu beklenti içine sokan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Yargı paketi ise gündeme gelmedi. Pakette, denetimli serbestlik süresinin arttırılması, tutukluluk süresinin iki yıl ile sınırlandırılması ve beş yılın altındaki suçlarda Yargıtay yolunun açılmasına yönelik bir hazırlık yapıldığı söyleniyordu.

Bu dönemde, polis, öğretmen ve sağlık çalışanlarının maaşlarını yakından ilgilendiren “3600 ek gösterge” gibi meseleler de yeni döneme kaldı. Yine, emeklilikte yaşa takılanlar, intibak yasası gibi yasal düzenlemelerde Meclis’te yasalaşamadı.

Milletvekillerinin toplam 14 bin 215 soru önergesinin 5 bin 153’ü ilgili bakanlıklarca cevaplandırıldı. 1 yılda sunulan 2 bin 19 kanun teklifinden sadece 39’u, bin 459 araştırma önergesinin sadece 5’i kabul edildi.

Meclis olağanüstü toplantıya çağrılıp bir torba yasa ile bütün hepsi görüşülebilir mi, evet… Ancak bunun için bir irade olması gerekir. Şu anda görülen de böyle bir iradenin olmayışı. Bütün toplumu ilgilendiren bu ve bunun gibi meselelerin aciliyetinin olduğu görülüp toplum ekonomik ve adalet alanlarında rahatlatılabilir… Ama irade lâzım…

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CHS KONUSUNDA İTTİFAK ORTAKLARI AYRI MI DÜŞECEK?

Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilginçtir ki, herkesten çok MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından savunuluyor. “CHS macera değil bir mecburiyettir” derken, parlamenter sisteme geri dönülmesini isteyenleri “icazetli, ikiyüzlü, kalpleri mühürlü, siyasetleri rehinli” olarak itham ediyor, sert ifadelerle fikrini söyleyenleri tenkit ediyor.

Oysa Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı, CHS’nin yürümeyen bazı yönlerinin olduğunu kabul ediyor.

İktidar partisi içinden ise sistemin aksayan yönleri vurgulanıyor, “revizyona tabi tutulmasından” tutun da, rehabilite edilmesine, güncellenmesine kadar en yetkili ağızlardan açıklama gelirken MHP’nin yeni sisteme bu kadar sahip çıkmasının sebebi merak ediliyor.

AKP, Meclis’te çoğunluğu olmadığı için komisyonlarda ve Meclis Genel Kurulu’nda MHP’li vekillerin oylarına ihtiyaç duyuyor.

Erdoğan’ın talimatı ile CHS üzerinde AKP kanadı çalışırken, MHP gelecek tekliflere kapıyı kapatırsa neler olabilir? Şimdiden siyasî senaryolar Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı bile.

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MHP’NİN YERİNE İYİ PARTİ Mİ?

Ankara’daki senaryolardan birisi MHP ile ittifakın bozulacağı hesaplanarak, İYİ Parti’yle dirsek temasına geçildiği yönünde… AKP’nin Ankara ve İstanbul’u kaybettiği mahallî seçimlerden sonra hem parti yönetiminde hem de bakanlar kurulunda değişikliğe gidileceği söylenirken, İYİ Parti içinden birisi hatta Genel Başkanı Meral Akşener’e bakanlık teklif edildiği iddia ediliyor.

Meral Akşener ise, Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın kendisini ziyaretti ettiğini, ama sadece kitabını hediye ettiğini söylerken, “Bu dedikoduyu çıkaranlar, AK Parti’nin içerisindeki bir grup. Anladığım kadarı ile Sayın Bahçeli’yi, taleplerine uygun hale getirmek için. MHP’nin, itiraz edeceği bir AK Parti talebi. Bunu, kabul ettirmek için, beni koz olarak ileri sürüyorlar. Bu dedikodu da bu anlamdadır. Sayın Bahçeli’ye bir mesajdır. ‘Bak, İYİ Parti var’ şeklindedir” diye açıklamada bulunuyor. Ancak böyle bir teklif gelirse partisinin yetkili kurullarında uzun uzun görüşeceklerini de söylüyor.

Meclis tatilde, ama siyasî kulisler hararetli. Yeni partilerin kurulmasından, yeni kabineye kadar birçok konu Ankara’nın kafelerinde, özel bürolarda konuşuluyor.

Mahallî seçim sonuçları siyasette bütün dengeleri altüst etti, edeceğe de benziyor. Siyasette ne olacağını, kimin kimlerle işbirliği içinde olacağı da, bir gün önce rakip olanların ertesi gün ittifak içinde olacağını gördük, görmeye de devam edebiliriz.

Zira, siyasette 24 saat uzun süredir…