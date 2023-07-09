14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşan 16 partinin temsil edildiği Meclis’te bir garip “böcek olayı” yaşanıyor.

Seçimlerden sonra Meclis’te, milletvekilleri yeminlerini etmiş, komisyonlar oluşturulmuş ve ardından da Kurban Bayramı tatiline girilmişti.

Tatilin hemen öncesinde (21 Haziran) yaşanan olayda Anayasa Komisyonu üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın Meclis’teki odasının kapısı tornavida cinsi bir aletle zorlanarak kapı kilidi kırılmıştı.

Kılıç bunun üzerine “odanın elden geçirilmesi ve böcek aranması” ile müracaat etmişti. TBMM Başkanlığı’nca odada yapılan aramada herhangi bir “böceğe rastlanmadığı” inceleme raporu ile açıklandı.

Bilmeyenler için hatırlatalım: Birçok arama noktasına uğradıktan sonra Meclisi ziyaret edebiliyorlar. Tırnak makasına bile izin verilmiyor; hatta aynı gün birden fazla yayına dahi izin verilmiyor.

Güvenlik önlemleri had safhada iken bir vekilin odası tornavida ile zorlanabiliyor ise bu, güvenlik önlemlerini de tartışmalı hâle getirebilir. Yok, eğer bu işin faili dışardan değil de içerden ise durum daha da vahim. O zaman çok başka şeyleri konuşmamız gerekecek.

Yaşananlar karşısında Kılıç’ın, “Bizim korkacağımız bir şey yok. Kimseden saklımız, gizlimiz de yok. Ama bu çok ciddi bir güvenlik zafiyetidir. Ve TBMM’nin saygınlığına da gölge düşürecek niteliktedir” diye bir açıklaması oldu.

Olayda dikkat çeken iki detay var:

Birisi Kılıç’ın oda komşusu Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yeni AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay…

Diğeri de milletvekillerinin odalarının olduğu Halkla İlişkiler binasında kamera kaydının olmaması…

Buna rağmen şimdiye kadar tatmin edici bir açıklama yapılmış değil.

Neresinden baksanız garip bir olay…

***

VEKİLE OMUZ ATILIYORMUŞ!

İzmir Milletvekili Kılıç, bu olayı anlatırken Meclis kürsünden başka garip bir olayı daha aktardı.

Geçen dönem kabinede görev alan Fuat Oktay ve bakanlar milletvekili oldu. Eski dönemlerden bildiğimiz kadarıyla eski bakanlar korumaları ile beraber gezmezler, uzaktan takip ederlerdi. Anlaşılan bu durum da değişmiş.

Artık, Bakanlar Meclis koridorlarında korumaları ile beraber geziyorlar.

Eski bakan olan milletvekillerinin Meclisteki tutumlarından şikâyet eden Kılıç durumu şöyle anlatıyor: “Yeni gelen eski bakan vekillerimiz var, geçen dönemde bazı vekiller koridorlarda korumalarla dolaşıyorlardı. Gazi Mecliste kimi kimden koruyorlar bu korumalar. Hem de bazen bize, bazen çalışanlara omuz atarak geçiyorlar koridorlardan. On tane korumayla gezilen Meclis değildir 2. yüzyıl Meclisi…”

Vekile omuza atmakta nereden çıktı, birisi bunun cevabını vermeli.

Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bu konularda ne der acaba?

***

“RÜZGÂRGÜLÜ” TARTIŞMASI

Meclis Genel Kurulunda tutanaklara yansıyan ilginç tartışmalar yaşanıyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır konuşmasında isim vermeden, “Rüzgârgülü gibi dönen bir milletvekili” sözlerini sataşma olarak gören AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, FETÖ suçlaması ile başladığı konuşmasını, “KHK’lıların hepsini affedeceğiz, devlete dolduracağız’ diyen kim?” diyerek devam ettirerek sözlü sataşmaların fitilini ateşledi.

Buna cevap veren Başarır, “…İsim vermedim ama kişi kendi gibi bilir işi, bu beyefendi bunu üzerine aldı, ben teşekkür ediyorum ona; çünkü 600 milletvekili var nedense Mehmet Ali Çelebi üzerine aldı ‘rüzgârgülü’ lafını, ‘fırıl fırıl dönen’ lafını çünkü kendisi yaptı bu işi” diyerek cevaplandırdı.

Önceki dönem CHP’den Milletvekili seçildikten sonra Memleket Partisi’ne geçen, son seçimde de AKP’den milletvekili seçilen Çelebi ile CHP’liler arasında “renkli tartışmalar” devam edecek gibi…