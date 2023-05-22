Millet ‘bitti’ demeden bitmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oylarımızda maalesef düşüş oldu” dedi. Sonuçlara göre hem cumhurbaşkanlığı hem de partisinin oyu düştü.

Erdoğan 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde, yüzde 51.8, 24 Haziran 2018 seçiminde 52.6 oy almıştı. Bu seçimde 49.5’te kaldı. Yani geçen seçime göre yüzde üç daha az oy aldı.

AKP 2002 milletvekilliğinde seçiminde yüzde 34.3, 2007’de yüzde 46.7, 2011’de 49.8, 7 Haziran 2015’te 40.8 alıp tek başına iktidar olamamıştı. Hükümet kurulamadığı için 5 ay sonra 1 Kasım 2015 yapılan seçimde 49.5 oy almıştı. 2018 seçimlerinde ise yüzde 42.56 oy alabilmişti. Yani, 2002 seçimlerinden bu yana AKP yüzde 40’ın altına inmemiş.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde yüzde 35.5’e düştü… Düşüş yüzde 7… Milletvekili sayısı ise 295’ten 262’ye inerken 33 milletvekili daha az çıkarabildi.

İttifak olarak 322 milletvekili çıkarılsa da bunun ancak 262’si AKP milletvekili... Gerisi ittifak içinde yer alan 6 parti milletvekili, bunlar da Meclis açıldığında ayrılacak…

Bu düşüş bakalım 28 Mayıs seçimine de yansıyacak mı? Bu, 6 gün sonra belli olacak, bekleyip görelim…

Gerçek olan şu ki millet “bitti” demeden bitmeyecek.

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Pardon bir dakika...

14 Mayıs seçiminin ardından televizyonlar sonuçları değerlendirirken ilginç yorumlar yapılıyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bir tartışma programında tekrarlanacak cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili, “Bir yanlış anlaşılma olmasın. İkinci turda 50+1 şartı yoktur. Yani Erdoğan’ın seçimleri almak için 2.5 milyon daha fazla oy alıp 50+1 sağlaması gibi bir şey yoktur” demesi başta Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan olmak üzere orada bulanan diğer konuşmacıları da şaşırttı.

Hakan, “Öyle mi ya, haaa… Pardon bir dakika. Öyle mi?” diyerek büyük şaşkınlık yaşadı.

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, “Pardon zaten en fazla dediğiniz 50+1 olur. İki kişi olduğu için matematik olarak yeterli” diyerek açıklık getirmeye çalıştı.

Selvi,“2. Turda kim fazla oy alırsa o seçilir” deyince Bayrakçı, “Yine matematik olarak 50+1’dir” dedi. Moderatör Hande Fırat, “En fazla oy alan sadece ya” derken Bayrakçı “Tamam da 50+1 işte. Matematik olarak bir fazla oy alan 50+1 ediyor” diye konuyu kapattı ama orada bulunanlar matematik hesabını bir türlü çözemediler.

Pardon da en fazla oy alan zaten 50+1 almış olmuyor mu? Matematikçiler buna ne cevap verir?

Bu durum aynı ekibin daha önce yine anlaşılamayan bir tartışmasını gündeme getirdi. Fırat’ın, “Cumhurbaşkanı uygun gördüğü bir tarihte iki büyükşehir belediye başkanını başkan yardımcısı olarak atayacak…” sözlerini Hakan panikleyip “Seçilirse... Seçilirse... Ya seçilirse değil mi? Bir dakika Hande…” diye kesmişti.



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Bakanlar ne yapacak?

Partili CHS’nin eksikliği bu seçimde daha net ortaya çıktı.

Bu ucube sistem uygulanamaya geçmeden seçim öncesi üç bakan istifa ediyordu. Yeni sisteme göre bakanların istifa etmesi kaldırıldı. Seçim öncesi buna dayanarak ‘Tabii ki bakanlık yetkimi kullanacağım” diyen bakan oldu.

16 bakan milletvekili oldu. Milletvekili yemini edene kadar bakanlık görevine devam edecekler. Yemin ederlerse bakanlık görevinden istifa etmeleri gerekiyor. Mevzuata göre milletvekilleri kabine üyesi olamıyor. Olurlarsa da vekilliği düşüyor.

Bunun için şimdilik bulunan formül; ikinci tur bitmeden Meclis’in toplanmaması…

CHS’nin neresinden tutsanız elinizde kalıyor…

