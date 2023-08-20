Millet dertleriyle baş başa…

Ülkede birçok kronikleşmiş sorunlar varken konu dönüyor dolaşıyor yine ekonomiye çıkıyor.

Hayat pahalılığı artık dayanılmaz noktaya geldi. Geçim sıkıntısı insanları çaresiz bırakıyor. Halk zamlar karşısında inim inim inliyor.

Akaryakıta neredeyse her gün zam geliyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litre fiyatı 19,76; motorin litre fiyatı da 18,58 lira iken, şimdi ikisinin fiyatı 38 lirayı geçti.

Ulaşıma %50’den fazla zam geldi. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları neredeyse her gün değişiyor.

Milyonlarca emekli 7.500 lirayla geçinmek zorunda kalırken, asgari ücret 11.400 lira da kaldı.

Türk-İş’in hesaplamalarına göre, mutfak enflasyonu aylık %12,38, son on iki aylık %70,44, yıllık ortalama %107,54 oranında arttı.

Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 11.658 TL, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için hanesine girmesi gereken toplam gelir tutarı yani yoksulluk sınırı 37.974 TL, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 15.123 TL‘ye ulaştı.

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STK’lar ve muhalefet nerede?

Milletin sesini ve bu büyük sıkıntısını duyurması gerekenler ise sessizliğe büründü. Millet adeta yalnız kaldı.

İşçi, memur, emekli sendikaları, STK’lar, dernekler (birkaçı hariç fazla ses çıkarmıyorlar ya da çıkaramıyorlar) görevlerini yapmıyor.

Seçimin üzerinden üç aydan fazla zaman geçti, muhalefet kendi iç meseleleri ile uğraşmaktan milletin derdini unuttu.

Bırakın bir araya gelmeyi genel başkanlar tepkilerini sesli ve sert bir şekilde dile getirip çözüm yollarını açıklamıyorlar.

Tepki göstermek, halkın sıkıntılarını dile getirme eylemleri demokratik hak olduğu hâlde, bu hakkı ne milletin vekilleri, ne de STK’lar kullanmıyorlar. Sadece sosyal medyadan tepki göstermekle kalıyorlar.

Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde bir esnafın başbakanlık merdivenlerine fırlattığı yazarkasayı birçoğumuz hatırlar. Ama şimdi böyle bir şeyin olması mümkün değil. Millet kendisini yönetenlere yaklaşarak derdini anlatmak ve demokratik hakkını kullanmaktan korkar oldu.

Erdoğan’ın başbakanlık yaptığı dönemde çiftçi ile girdiği diyalog hâlâ hafızalarda iken, şimdi böyle bir şeyin olması mümkün mü?

Özetle, millet adeta dertleri ile baş başa kalmış durumda.

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Tasarruf genelgesi yayınlandı ama…

Devleti yönetenler millete tasarruf çağrısı yapıyor yapmasına ama milletin kemer sıkmaktan ne hâle geldiklerinden haberi yok anlaşılan... 7.500 lira alan bir emekli, 11.400 lira alan bir asgari ücretli nasıl tasarruf yaptığını, büyükşehirlerde en ücra semtlerde bile ev kirasına yetmeyen maaşı ile nasıl tasarrufta bulunduğunu anlatmayı denese de keşke dinlese birileri…

Oysa tasarruf önce devletten başlamalı…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2021 yılında yayınlanan tasarruf genelgesine atıfta bulanarak bir ay önce, kamu kurum ve kuruluşları için tasarruf genelgesi yayımlamıştı. Ama buna uyulmadığı görülüyor. Haberleşme, kırtasiye, taşıt alım, kiralama, temsil tören giderleri, taşınma-kiralamada bir aydaki artış bunu gösteriyor.

Ekonominin düzelmesi için tâ 2025’e tarih veren iktidara, STK’ların ve muhalefetin bir diyeceği yok mu? Eğer yoksa niye varsınız! O tarihe kadar millet sıkıntı çekmeye devam mı edecek?

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104. sırada

Özgürlükler, adalet, şeffaflık gibi birçok alanda dünya sıralamasında çok geride olan Türkiye, Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde de 176 ülke arasında Fiji, Gambiya, Namibya, Senegal’in arkasında 104., 44 Avrupa ülkesi arasında da 41. sırada.

21 yıllık iktidarın ülkeyi getirdiği nokta…