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12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Millet İttifakının adayı neden merak ediliyor?

Mehmet KARA
12 Aralık 2021, Pazar
Meclis Genel Kurulu’nda 12 gün kesintisiz sürecek bütçe maratonu başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri 17 Aralık’a kadar sürecek. 1990’lı yıllarda yapılan bütçe görüşmelerini takip eden bir gazeteci olarak hayli sönük geçtiğini söyleyebilirim. O tarihlerde bütçenin başlangıç ve sonuç bölümlerinde parti liderleri kürsüye gelir kamuoyu televizyonların başına geçerek hararetli tartışmaları izlerdi. 

Uzun yıllardır genel başkanlar kürsüye gelmiyorlar. Ya grup başkanvekilleri ya da genel başkanvekilleri çıkıp partilerinin görüşlerini açıklıyor. Pazartesi günü başlayan bütçenin geneli üzerindeki görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eş başkanları dışında genel başkanlar kürsüye çıkmadılar. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bütçeyi sunuş konuşması yaptığı görüşmelerde İYİ Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun konuşmaları sırasında genel kurul hayli hareketli tartışmalara sahne oldu. Görüşmelerin üçüncü gününde ise yumruklaşmaya varan sert tartışmalar yaşandı. 

Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında sık sık sataşmalara sahne olması dikkat çekiciydi. AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan başta olmak üzere milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’nun -belki de- konuşma insicamını bozmak adına sık sık, “Aday mısınız?” sorusu ile sataşmaları oldu. Özalan 11, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can 3, Trabzon Milletvekili Salih Çora ise 1 kez “Aday mısınız?” diye sordu. Hele Özalan bir ara neredeyse Kılıçdaroğlu’nun her cümlesinden sonra bu soruyu yöneltmesi de enteresandı.  Uzun süre bu soruya cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, “Benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor?” diye sorması ve bu soruya cevap alamaması da ilginçti. 

Seçimlere daha 18-19 ay varken AKP’li vekillerin Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayını niye bu kadar merak ediyor anlamak mümkün değil…

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“Ona kimse inanmıyor!”

Kılıçdaroğlu’na en çok sataşan milletvekillerinden birisi de AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı oldu. Kılıçdaroğlu’nun, “Merkez Bankası’nın verilerini söylüyorum, Merkez Bankasının verilerini. 31 Aralık 2020-24 Kasım 2021 dolardaki artış 5 lira 20 kuruş, 5 lira 20 kuruş arttı. Bu ne demek? Türkiye’nin dış borçları 2 trilyon lira arttı. Bana inanmıyorsanız sizin inandığınız bir iktisatçı var ona sorun” sözlerine, “Ona kimse inanmıyor ki” diyerek sataşmada bulunması gülüşmelere yol açtı. 

Sayın Çamlı’nın, “Ona kimse inanmıyor ki” dediği kim bilemiyoruz ama Kılıçdaroğlu’nun kast ettiği,  “Ben ekonomistim” diyen Erdoğan olmalı… 

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Çin modelinde bakanlığa kim yakışır?

Üç yılda üç Maliye Bakanı ve üç Merkez Bankası başkanı değişti ama ekonominin geldiği nokta ortada. İşsizlik, enflasyon, döviz artışı ve zamlar durdurulamıyor. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “yeni bir ekonomik model” uygulayacaklarını ve neticesini de 6 ay içinde alacaklarını söylüyor. 20 yıllık iktidarları döneminde bu kaçınca ekonomik model bilemiyoruz. 

Erdoğan bunun adını “Çin modeli” diye koydu. Ve dedi ki, “6 ay sonra meyvelerini yiyeceğiz, Çin de böyle büyüdü.” Çin modeli anlatılırken, “ucuz mal üretip başta Avrupa olmak üzere bütün dünyaya satmak” şeklinde özetleniyor. 

Çin denilince akla ilk gelen ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oluyor. Uygur Türklerine yapılan işkenceler konusunda Çin’in yanında yer alan Perinçek, hükümete desteğini sık sık dile getiriyor ve “hayatının en mutlu günlerine geçirdiğini” söylüyor. Bu da kendisinin yandaş televizyonlara ve basında çıkmasını sağlıyor. Adeta Cumhur İttifakı ortağı gibi hareket ediyor ve konuşuyor. 

İşte tam da bu yüzden Çin modeli uygulanacaksa Hazine ve Maliye Bakanı olarak en uygun isim Perinçek gösteriliyor. Bakan yeni değişti ama bakarsınız oluvermiş…   

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“Anti demokratik bir ülke!”

Bu konuda Demokrat Parti Genel Ordu Milletvekili Cemil Enginyurt, Çin modeline itirazını ve ikazını şöyle ifade ediyor: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan size Çin model sunanlara itibar etmeyiniz. Çin; zalim, diktatör, katil, işkenceci, faşist, katliamcı, Uygur Türklerine yönelik zulmün uygulayıcısı antidemokratik bir ülkedir…” 

Modeli uygulayacaklara milletin vekilinden bu ikaz geldi. Tabiî yine de uygulamak isterlerse bir şey denemez ama bunları da bilip uygulasınlar… 

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Tuzağı kim kurdu?

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’dan sonra Kültür ve Millî Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik de Cumhurbaşkanı seçimi için gerekli olan yüzde 50+1’in “Tayyip Erdoğan’a kurulan bir tuzak” olduğunu söylüyor. 

Burada ilk sorulması gereken soru, “Bu tuzağı kimin kurduğu” oluyor. Peşinden de şu sorular geliyor: “Sistemi hazırlayan, meydan meydan gezip sistemin gelmesi için haraketli konuşmalar yapan kimdi? Bu durumda tuzağı kendi kendilerine mi kurmuş oluyorlar? Yoksa yine mi aldatıldılar? Bu sefer aldatan kimdi acaba?”  

Cevabı merak edilen asıl soru ise şu: Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde millete kurulan tuzak sadece 50+1 barajı mı, yoksa başka tuzaklar da var mı? 

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