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15 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Millet kararını verdi

Mehmet KARA
15 Mayıs 2023, Pazartesi
Dün, cumhurbaşkanı ve vekillerimizi seçmek için sandık başındaydık. Millet kararını verdi, son sözünü söyledi.

(Bu yazıyı yazdığımız saatlerde seçim neticeleri henüz belli olmamıştı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçildi mi, ikinci tura mı kaldı biliyoruz. Ama belli olan bugünden itibaren yeni bir döneme girdiğimizdir.) 

Seçim kampanyası yine kutuplaştırmanın, ötekileştirmenin ve ayrıştırmanın olduğu “din” üzerinden siyasetin yapıldığı, yalanın, istismarın bolca kullanıldığı bir kampanya oldu.  

Tehditlerin, nefret söylemlerinin ve gözdağı vermelerin dozu arttıkça; şiddetin dozu da arttı. Mitinglerde taşlı saldırılar yaşandı, yaralananlar oldu. Cumhurbaşkanı adaylarına dahi taşlı saldırı yapıldı. 

Seçime günler kala Cumhurbaşkanı yardımcısı adayının otobüsüne yapılan saldırı ile ilgili iktidar kanadından neredeyse “kendileri yaptı” diyenler çıkarken bir taraftan az da olsa vicdan sahibi olanlar, “Bu saldırı İmamoğlu’nun şahsında Türk demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı sırasında atılan taşların hedefinde de sadece Ekrem İmamoğlu değil, demokrasimiz vardır” diyerek hep söylediğimiz gerçeği dile getirdiler. 

Yarış yine adil olmadı

Adil bir yarış da olmadı, rekabetsiz bir ortamda seçim kampanyası yürütüldü.  

Seçim kampanyası eşit şartlarda olmadı. Geçmişte istifa eden bakanlar bu seçimde istifa etmediği gibi aynı zamanda bir partinin de genel başkanı olan Cumhurbaşkanı devletin imkânlarını ve kaynaklarını kullanırken, hem diğer cumhurbaşkanı adayları hem de vekil adayları kendi imkanları ile kampanya yürütmek durumunda kaldılar. Bu da haksız bir seçim kampanyasını getirdi. 

TRT bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde tarafsızlığını kaybetti. Canlı yayınlarında (son 10 günlük rakamlara göre) Kılıçdaroğlu’na 32 dakika 23 saniye, Erdoğan’a ise 32 saat 42 dakika 47 saniye yani tam 60 kat daha fazla yer verdi. 

Daha bunun gibi birçok adil olmayan durum sıralamak mümkün… 

Gerçeklerle karşılaşmaya hazır mıyız?

Seçim artık bitti, bugünden itibaren bazı gerçeklerle karşı karşıya kalacağız. 

Milletin kaynakları bol keseden dağıtıldı ve vaatler sıralandı. Bugünden itibaren de bol keseden dağıtılanların ceremesini millet her şeye yapılacak zamlarla çekecek. En düşük emekli maaşının 7500 liradan olmasından tutun da kamu işçisine altı aylık yapılan yüzde 45’lik zam, 19 milyon aileye “Doğalgaz faturanız Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleriyle devlet tarafından ödenmektedir. Karadeniz gazımız hayırlı olsun!” mesajıyla gönderilen daha “yerli ve millî gaz”ın hanelere verilmesine kadar borcu dahi ödenmeyen Rus gazı ile karşılanması bunlardan bir kaçı oldu. 

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkeyi başta adalet, hürriyetler ve ekonomide geri götürdü. Bir tek kişinin ağzından çıkanla ülke 5 yıl yönetildi.  

Milletten yetki alırken, “verin yetkiyi görün etkiyi” denilmişti. Millet 5 yılda etkisini çok acı gördü.  

Güven endeksleri hem adalette hem de hürriyetlerde dünyada son sıralara götürdü. 

Ekonomi de, 2018’de 4.5 lira olan dolar 20 liraya, 6.45 lira olan benzin 20 liraya, 300 lira olan çeyrek altın 2150 liraya, 3 lira olan soğan 30 liraya çıktı. 

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz denilmişti, ezilmeyen –küçük bir azınlık dışında- kalmadı. Geçim sıkıntısı had safhaya çıktı. İşsizler milyonlarla ifade edilir hale geldi. 

Bugünden itibaren gerçeklerle yüzleşmeye hazır mıyız? 

Seçim sonuçlarının milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz… 

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