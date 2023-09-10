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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Milleti zor yıllar bekliyor!

Mehmet KARA
10 Eylül 2023, Pazar
2002 yılından beri ülkeyi yöneten iktidar adalet, eğitim, dış politika gibi birçok alanda başarısız olurken, ekonomi konusundaki başarısızlığı hepsinin önüne geçti.

Defalarca “yeni ekonomik politikalar” deneyen ve uygulayan iktidarın ülkeyi getirdiği nokta hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı yani büyük bir ekonomik kriz. Her ekonomik hatanın faturasını millet ödüyor. 

Ekonomide üç yıllık yol haritasını belirleyen “Orta Vadeli Program” açıklandı. Programa göre, enflasyonun 2026’da tek haneye düşürülmesi hedefleniyor. 2026’da büyümenin %5’e çıkarılmasının öngörüldüğü programda, kişi başı gelirin ise 14 bin 855 dolara çıkarılması planlanıyor. 

İşsizlik hedefi bu yıl %10,1, 2026’da ise %9.3’e indirilmesi, enflasyonun bu yıl %65, 2026’da %8,5’a indirilmesi, kişi başına gelirin bu yılın sonunda 12.415 Dolar, 2026’da ise 14.855 Dolara çıkarılması hedefleniyor. Dolar tahmini ise bu yılın sonunda 23,9; 2026’da ise 47,8 lira olacağı tahmin ediliyor. Programın ortaya koyduğu projeksiyona bakılırsa Şimşek’in göreve geldiğinde söylediği ifade edilen “Durum zannettiğimizden daha kötü” ifadelerinde haklı olduğunu gösteriyor.   

Bir de bunlar hedeflenen rakamlar. Bu rakamların gerçekleşip gerçekleyemeyeceğini göreceğiz. 2020 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemini kapsayan “Yeni Ekonomik Program”ı açıklamıştı. Ancak programda hedef olarak belirlenen rakamlara bakıldığında hükümet bugüne kadarki hedeflerinin hiçbir zaman gerçekleşmediği ortaya çıkıyor. 

Mesela o tarihte enflasyonun 2023 yılında %4,9 olacağı hedeflenirken, şu anda %58,95 olarak gerçekleşti. Yani, tam tamına 12 kat fazla çıktı. Yine, doların 8,02 olacağı hedeflenirken, şu anda 27 lira seviyesinde. Yani, üç katından fazla hedef şaşmış. 

Merkez Bankasının sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Piyasa Katılımcıları Anketi”ne göre enflasyon tahmini, %43,82’den %59,46’a; dolar/TL paritesindeki beklenti ise %29,82’e çıkmış.  

Yani, Merkez Bankası tahminleri ile hükümetin açıkladığı OVP’nin arasında büyük farklar var. 

Geçmiş dönemde iktisat biliminin bilmediği yollara sapan ve açıkladığı OVP hedeflerini tutturamayan iktidarın yeni OVP ile belirlediği hedefleri de gerçekleştirmesi de zor görünüyor. 

Anlaşılan o ki, millet üç yıl daha ekonomik dar boğazdan kurtulamayacak. Daha kötüsü ise yeni vergi kalemlerinin eklenmesi ve var olan vergilerin arttırılması ile durumun daha da ağırlaşacak olması. 

Milletten sabır bekleniyor da, o sabır tükeneli çok oldu. 

***

“Olacak şey değil!”

Daha önce 7.500 lira olan emekli maaşı, Hükûmetin kök ücret diye bir ucube icat etmesiyle birlikte temmuz ayında %25 zam yapılmasına rağmen yine 7.500 lirada kaldı. Maaşlara yine zam geleceği haberleri ile kızgın emeklilerin tepkileri önlenmeye çalışılıyor. Ekim’de bütün emeklilere 5.000 lira verileceğinin söylenmesi de bu yüzden olsa gerek... 

Temmuz ayında memurlara seyyanen 8 bin lira zam yapılmıştı. Emeklilerin yaşadığı kök ücret uygulaması şokunu yılbaşında memurlar da yaşayacak. Seyyanen yapılan artışa sevinen birçok memur, zam yapıldığı hâlde artmayan maaşını görünce bir şok yaşayacak. 

Emeklilerin tepkileri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde söylediği bir cümle yıllarca konuşacak bir söz oldu. 

“Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil” demişti. 

Emeklilere zam yapılmamasından Erdoğan’ın haberinin olmaması düşünülemezken, böyle bir ifadeye söyleyecek söz de bulunamadı. 

Sayın Erdoğan yarın kalkıp, “Araç sahibi vatandaşlardan Ek MTV almak kabul edilemez bir şey!” derse şaşırmamak lazım. 

Gerçekten de olacak şey değil… 

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