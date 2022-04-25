Milletin aklıyla bu kadar dalga geçilir mi?

Son günlerde yapılan konuşmaları duyunca akıllara “Milletin aklıyla dalga geçmeyin” sözü geliyor.

Millet geçim sıkıntısı ile boğuşup meyveyi sebzeyi tane ile alırken kimisi çıkıyor “Ekonomi de biraz sıkıntı var” diyor. Kimisi “Eskiden kışın domates, salatalık yemezdik. Turşu yerdik. Çok zenginleştik” derken, turşunun da tek tek satılan sebzelerden yapıldığını unutuyor.

Daha birkaç ay önce hükümet yetkililerinden birisi emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 meselesi, Temmuz ayında emekli ve çalışanlara zam yapılacağı, emeklilere bayram ikramiyesinin arttırılacağını söylerken bir Bakan çıkıyor “Bunlar gündemimizde yok” diyor, Cumhurbaşkanı da bunu destekliyor.

Daha birkaç ay önce göçmenlerin davulla zurnayla ülkelerine gönderileceğini söyleyen muhalefete “Biz göndermeyeceğiz” şeklinde cevap verilirken, şimdi tam tersi söylenerek “Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” denilebiliyor. “Briket evler bitince göndermeyeceğiz” demeyi de ilave ederek. Bunlar konuşulurken bir yandan 290 bin Suriyelinin Türk vatandaşı yapıldığı açıklanıyor. Bu rakamın 900 bin kişi olduğu da söyleniyor.

Şu anda ittifak içinde olanların geçmişte birbirlerine karşı ne kadar ağır sözler söylediğini anlatmaya gerek yok. Meclis grup salonunda kürsüde genel başkanın eline öpen bir milletvekilinin geçmişte bu hafta katıldığı partinin genel başkanı için söylediklerini duyunca da “Milletin aklıyla dalga geçmeyin” sözünden başka da söyleyecek bir söz kalmıyor.

Sözün özü. Tutamayacağınız sözleri önceden vermeyin. Verdiyseniz de sözünüzü tutun. Milletin aklıyla da bu kadar dalga geçmeyin artık…

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ÇOCUKLAR BİLE GEÇİM DERDİNE DÜŞTÜYSE…

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın odasına bir grup çocuk gelir. Çocuklardan birisi sohbet sırasında, “Bir soru sorabilir miyim?” der ve “Dolar ne zaman düşecek?” diye sorar. Mahmut Tanal, “güvercin örneği” ile cevap verir ama burada ülkeyi yönetenlere çıkan ders, “Ortaokul çağındaki bir çocuk bile geçim derdine düştüyse vay halinize” olmalıdır.

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ÇÖZÜM DEDİKLERİ BUYSA

Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç garantisi var. Bunun altında araç geçerse yapan firmaya devletin kasasından ödeme yapılıyor. Bu da vatandaşın cebinden çıkıyor tabii.

Köprünün ilk açıldığı günlerde 45 bin yerine 6 bin araç geçince Ulaştırma Bakanı “Sayılara takılmamak lazım” demişti. Köprü açılalı bir ayı aşkın bir zaman oldu. Fiyatı pahalı olduğu için araçlar köprüyü değil eskiden olduğu gibi feribotla geçmeyi tercih ediyor. Bunun çözümü fiyatı düşürüp geçişleri arttırmak yerine feribot fiyatlarına yüzde 42 ile yüzde 117 arasında zam yapmakta bulunuyor. (3 yılda yüzde 300 zam yapılmış) Çözüme bakar mısınız? Ama millet buna takılmasın…

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FAİZ DEĞİL GETİRİ

Zamma güncelleme deniliyordu ya, anlaşılan artık faize de “getiri” denilmeye başlanacak.

Kur Korumalı Mevduat hesabıyla faizine faiz katan bir takım kişiler zenginleşmeye devam ederken, Erdoğan, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım hesabının döviz cinsinin yüzde 4 “getiri” garantisi verdiği müjdesini açıkladı. Bunu söylerken emeklilere bayram ikramiyesinin aynı kalacağını da açıkladı.

Meraktan soruyoruz: “Getiri” deyince haram olmuyor mu acaba? Nas’ı söylemiyoruz bile…