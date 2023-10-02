Milletin hak ettiği anayasaya

Meclis açılırken hem Cumhurbaşkanı hem Meclis Başkanı yeni anayasadan bahsetmeye başladı.

Erdoğan, “Benim milletim, çağın şartlarına uygun, sivil, özgürlükçü, dili ve bütünlüğü ile milleti kucaklayan bir anayasa ile yönetilmeyi sonuna kadar hak ediyor. Arkadaşlarıma da gereken talimatları verdim” dediğini ifade ediyor.

Böyle anayasayı elbette herkes ister. Ancak bu süreçte zaten hürriyetler noktasında sorunlu olan bir anayasanın bir de CHS ile iyice sorunlu hâle getirilmesi tartışılması gerekmez mi?

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Anayasa meselesi bir fantezi değil, bir ihtiyaçtır, bir gerekliliktir” demiş.

AKP döneminde her Meclis başkanının yeni anayasa için girişimleri oldu. Bakalım bunun sonucu ne olacak, fantezi olarak mı kalacak?

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“Meclis’in saygınlığı korumak gerek”

Meclisin açılmasına günler kala CHP’den istifa edip önce Memleket Partisi’ne katılan, en son olarak da AKP’den milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi’nin araçlarıyla ilgili bir tartışma yapılıyor.

Çelebi’ye verilen TBMM Araç Kartlarından birisinin arkadaşının arabasından çıkması, “kartların kime ve kaç adet verilmesi gerektiği” hususunu siyasetin gündemine taşıdı.

TBMM yetkilileri, vekillerin birden fazla aracının olabilmesi sebebiyle Araç Kartlarının da birden fazla verilebildiğini söylemesi tartışmanın bitmesi için yeterli olmadı.

Milletvekili seçildikten sonra TBMM’ye kayıt esnasında üç adet araç plakası alınıyor ve plakalar “Milletvekili aracı” olarak tescil ediliyor. Bu araçlara trafikte geçiş üstünlüğü sağlanıyor. Araca ceza kesilmesi durumunda ceza TBMM bütçesinden karşılanıyormuş.

Konu TBMM Başkanı Kurtulmuş’a sorulduğunda “Ben kendi çocuklarıma bile TBMM kartı vermedim, verdirtmedim. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım. Meclis’in saygınlığını korumak gerekiyor. Bu konuda özel bir şey söylemek istemiyorum ama herkesin hassasiyetle üzerinde durması lazım. Milletvekillerini itibarsızlaştıracak şeylerden de kaçınmak lazım” cevabını vermiş.

Bu konu çok su götürecek anlaşılan… Bakalım altından neler çıkacak?



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Vekil de "maaşından memnun değil"miş

AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’ın, “Hamdolsun fındığımız var, arka planda bir miktar birikimimiz var. Yoksa bu maaşlarla vekillerin bu çalışmayı yapabilme imkânı yok. Az demiyorum çok iyi para ama yapılan işe göre az” demesi gündemin bir diğer konusu oldu.

Milletvekillerinin 2023 yılı aylık maaşları 73 bin 379 lira. Milletvekili aynı zamanda emekli ise 146 bin lira maaşı oluyormuş. Bu durumda olan 300 vekil varmış.

Milyonlarca emeklinin 7.500 lira aldığı, asgari ücretin 11.400 lira olduğu düşünüldüğünde neredeyse 8-10 katı maaşla geçinemediğinin söylenmesine hemen itiraz yükselirken, vekil yanlış anlaşıldığını ifade etmiş.

Vekillerin misafirlerinin yemek paralarını, otel paralarını dahi ödediğini biliyoruz. Her hafta memleketine giden vekillere bu para yetmeyebilir ama çalışanların büyük çoğunluğunun asgari ücret aldığı bir ortamda daha dikkatli konuşulması gerekmez mi?

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Hani hızlı karar alınıyordu?

Bilindiği gibi milyonlarca emekli 7.500 lira alıyor. Memura bir seferde verilen seyyanen zam bile, birçok emeklinin maaşının tamamından fazla.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi hızlı karar alınması ile savunuluyor. Emekli haklı olarak, “Hızlı karar alma sistemi, emekli maaşlarına gelince mi yavaşladı? Erdoğan ‘Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil!” demişti ya, “Birçok şey KHK’larla bir gecede halledilirken bu konuda neden adım atılmıyor?” diye soruyor.

Kanun gerekiyor denilerse bir torba kanunla geçmişi de kapsayacak şekilde bu konu halledilemez mi?