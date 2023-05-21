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21 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Milletin iradesine saygısızlık

Mehmet KARA
21 Mayıs 2023, Pazar
Mayıs’ta cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi yapıldı. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa tekrar gidilecek. Yurtdışındaki oy kullanma işlemi dün başladı.

Seçim sonrasında yaşananların özeti millete, onun iradesine ve demokrasiye saygısızlık olarak değerlendirmek mümkün. Buna bir de oy hırsızlığı eklenebilir. 

Daha seçim gecesi YSK’nın yasakları kaldırmasından itibaren yüzde 60’larda başlayan Erdoğan’ın oy oranının gecenin ilerleyen saatlerinde yüzde 49.5’lere kadar düşmesi, sandık başında bekleyen muhalif partililerin moralini bozmak adına yapılan bir algıydı.  

Ardından da sandıklarda yaşanan bu usulsüzlükler bir adayın oylarının başka adaylara yazılması veya bir sandıktaki oyların tamamının bir adaya yazılması ile devam etti.  

Çarşamba günü 17.00’ye kadar itirazlar devam ederken YSK gelen itirazları değerlendirdi, yanlışlar düzeldi ama yapılanlar seçime gölge düşürdü. Hem demokrasi hem de milletin iradesine yapılmış olun bu saygısızlık ileride hep konuşulacaktır. 

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2 BİN 269 SANDIĞA İTİRAZ EDİLDİ! 

Yurtiçi ve yurtdışında toplam 201 bin 807 sandıkta oy kullanılırken CHP 2 bin 269 tutanakta farklılık tespit edildiğini açıklayıp itiraz etti. İstanbul, Ankara başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu’da yoğun olarak sandıklarda “hatalar” görülmesi dikkat çekti. YSK veri girişleriyle ıslak imzalı sandık kurulu tutanakları arasında çok sayıda ciddi hata ortaya çıktı. 

Mesela bir sandıktaki 228 oy başka bir aday yazılmış. Veya 137 oy 121 olarak girilmiş.  

Bunlar belki genel sonucu değiştirmeyecek gibi görülse de, özellikle milletvekili seçimde 100-150 oy ile kazanılan milletvekilliği hesap edildiğinde bir oyun bile ne kadar önemli olduğu görüldü. 

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DEVLET İMKÂNLARI KULLANILDI! 

14 Mayıs seçiminde dikkat çeken başka bir durumda, seçim döneminde, Cumhurbaşkanı, bakanlar başta olmak üzere kamu görevlilerin açılış törenlerini seçim propagandalarını dönüştürmesi, seçimin adil ve eşit şartlarda yapılmamasına sebep oldu. Üzüntücü verici olan da buna kimsenin aldırış etmemesiydi.  

Din üzerinden siyaset seçim yasaklarının başlamasından sonra da devam ettirildi. Rakibe verilen oyla teröre destek olmaktan tutun da günaha girileceğine kadar akla ziyan propagandalar yapıldı ve buna inanan bir kesim de oldu. Oysa okula, kışlaya, camiye siyaset girmesi gerekiyordu. Bunu da kimsenin yadırgamaması üzüntü vericiydi.  

Seçim için her şeyi mübah gören anlayışın artık terk edilmesi gerekiyor. Artık iktidara gelindiğinde yapılacaklar anlatılmalı…  

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GÖZLER 28 MAYIS’TA… 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan’ın 27 milyon, ikinci sıradaki Kılıçdaroğlu’nun ise 24 milyon 430 bin oy aldı. Aradaki fark 2.5 milyon. Sinan Oğan ve Muharrem İnce’ye verilen oylar ise yaklaşık 3 milyon civarında. Bir milyon oy geçersiz sayıldı. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 8 milyonu geçiyor. 28 Mayıs’ta oy kullanma çağına gelecek 50 bin yeni genç oy kullanacak. 

İkinci tura böyle bir durumda gidiliyor.  Önümüzdeki Pazar günü yapılacak ve sadece iki adayın yarışacağı seçimde her iki aday da hem oylarını korumaya hem de seçimden çekilen adayların oylarını almaya çalışacak  

İki aday arasındaki makasın oldukça daraldığı ve durumun her iki aday lehine de gözüktüğü bu seçime giderken 14 Mayıs öncesi yapılan yanlışların ve hataların tekrar edilmemesi, “oy çalma/yanlış girme!” olmadan “temiz bir seçim” olması milletin en büyük arzusu… 

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