Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane’de “Milletin zekâsıyla alay edenler…” demişti. Erdoğan bunu başka bir maksatla söylemişti ama hükümetin ÖTV ve KDV artışlarına kılıf için öne sürdüğü gerekçelere bakılırsa milletle alenen alay ediliyor.

Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındaymış! Artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa’nın en ucuz dördüncü ülke konumundaymış!

Güler misin, ağlar mısın? Bizi kıskanan Almanya’da asgari ücretle 1177 litre benzin, 1296 litre mazot, 2038 litre LPG alınırken, Türkiye’de daha çalışanın eline geçmeyen asgari ücretle 383 litre benzin, 404 litre mazot, 957 litre LPG alınabiliyor.

Nedense zamlar Avrupa’ya göre kıyaslanıyor ama konu alım gücünü kıyaslamaya geldiğinde iktidar top çeviriyor.

Erdoğan’ın da dediği gibi “Milletin zekâsıyla alay etmeyi bırakın.” Çünkü millet ekonomik krizi dibine kadar yaşıyor. Bir asgari ücretli, her geçen gün yapılan zamlarla eriyen maaşıyla ayın sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Artık gerçeklerle yüzleşin…

Burada Erdoğan’ın geçmişte söylediği, “Sen nasıl oluyor da benzin fiyatlarını Almanya ile mukayese ediyorsun? Biraz uyanalım ya! Saf olma, kendine gel!” sözünü de not düşelim.

Sözün özü, yanlış mukayese edilirse zararlı çıkılıyor. Şekilde görüleceği üzere…

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BAŞKA ÖRNEKLER

Milletin zekâsıyla alay etme ile ilgili arşivleri karıştırınca hayli malzemeye rastlamak mümkün.

Eski Maliye Bakanı Nebati’nin: “Enflasyonun sebebi milletimizin karamsarlığıdır” sözünden tutun da, “Virüse karşı elimizde büyük bir koz var, yakalanmamak… İlaç eksikliği hasta sayısının fazla olmasından kaynaklı…” diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sözüne, eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş “Son yılları saymazsak, AK Parti döneminde enflasyon ortalaması yüzde 8-9 civarındadır” sözünden, “Türkiye’de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” diyen eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a kadar onlarca ifade arşivler de duruyor.

Bu yüzden ülkeyi yönetenlerin konuştuklarına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü arşiv unutmuyor.

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KİM GÖREVDEN ALINMALI?

AKP MKYK üyesi Metin Külünk de ÖTV zammından sonra sosyal medyada şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinde hem de salâ okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Salâlar okunurken ÖTV zammının ilân edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin göz ardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor.”

Erdoğan’ın imzasıyla akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarları arttırıldı. O zaman Metin Külünk kimin istifasından bahsediyor? Kirli operasyona yapan kim? Ya da Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduğundan haberi mi yok?

Milletin zekâsıyla alay mı ediliyor, yoksa bir algı mı oluşturuluyor anlaşılabilmiş değil.

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DÖVİZ GELECEK YERDEN…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan, Katar ve BAE’ye yaptığı ziyaretin amacı belliydi. Seçimden sonra iyice dibe vuran ekonomiyi düzeltmek amacıyla yatırımların artırılması yani döviz getirmek…

Bu ülkelerden ikisi ile ilgili ağır suçlamalar kullanılmıştı. Yüzlerce işadamı ile yapılan ziyarette üç ülke ile anlaşmalar imzalandı. Netice ne olur bilemeyiz ama ziyaretlerde Bilal Erdoğan’ın heyette olması, yerli ve millî arabamız TOGG hediyesi daha çok haber oldu. Önünde pozlar verildi, bazı devlet başkanları sürücü koltuğunu oturdu.

Muhalefettin ziyarete değerlendirirken kullandığı “Döviz gelecek yerden TOGG esirgenmez.” sözü literatürümüze yeni bir atasözü kazandırdı.