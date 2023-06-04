Müjde enflasyonu düşürmek içinmiş!

Seçim bitti sıra geçim derdine geldi.

Baskılanan döviz kurundaki artış nedeniyle zaten geçim derdi yaşayan vatandaş gerçeklerle karşılaşmaya başladı. Seçimin olduğu günün akşamı özellikle gıda fiyatları yeni tabirle güncellendi!

Yıllardır açıklanan enflasyon rakamları milletin yaşadığı enflasyonla hiç uyuşmuyor. Resmi enflasyonla bağımsız kuruluşlarının açıkladığı enflasyon arasında neredeyse bir katı fark oluşuyor.

Resmî enflasyonun vatandaşı ilgilendiren bölümü, emekli ve çalışanlara altı ayda bir yapılan zam oluyor. Zamlar resmî enflasyona göre hesaplandığı için de çalışanın veya emeklinin eline geçen para ile çarşı-pazardaki fiyatlar arasında uçurum oluşuyor.

Hükûmet resmî enflasyonu düşük göstermenin bir formülünü daha buldu!

Enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak TÜİK, doğalgazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle Mayıs’taki enflasyon hesabında “sıfır fiyat” yönteminin uygulanacağını duyurdu. Bu altı aylık toplam enflasyonu aşağı çekileceği anlamına geliyor. Buna göre de, sabit gelirlilerin maaşına/ücretine daha düşük bir artış yansıyacak.

Yani, seçim öncesi “müjde” olarak duyurulan bir ay ücretsiz doğalgaz faturası, çalışan ve emeklinin sırtından karşılanmış olacak. İşin özeti bu.

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“HAZMEDİN KARDEŞİM!”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, göreve geldiği günden bu yana yaptığı açıklamaları hep gündem oldu. Altı aylık uykudan kalkınca farklı bir ülke olacağımızdan tutun da, gözlerin ışıltısından ekonominin halinin anlaşılabileceği, seçimlere tek haneli enflasyonla girileceğine varıncaya kadar birçok söz söyledi ama ekonomi bozuldukça bozuldu.

Nebati bu sefer başka bir konuda gündeme geldi.

Seçimin üzerinden daha iki gün geçmemişken yaşanan bu tartışma, bir siyasetçinin vatandaşlara nasıl davranmaması gerektiğine dair ibretlik bir resim ortaya koyuyor.

Görüntülerde en ön sırada bulunan Bakan ile vatandaş çok sert bir tartışmaya girmişler. Tartışmanın konusu uçağın geç kalkması... Yolcular uçağın Nebati yüzünden bekletildiğini düşünerek, Nebati’ye tepki göstermişler. Bakan da vatandaşlardan daha yüksek bir ses tonuyla, “Hazmedin kardeşim! Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanımız kazandı, bu kadar basit…” cevabını veriyor.

Kamuoyunun esprili kişiliği ile tanıdığı “buğdayla hemhal olan, mısırla sohbet eden” esprili Nebati gitti, yerine görüntülerdeki öfkeli Nebati geldi.

Halbuki siyasetçi vatandaşa karşı hoşgörülü olmalı. Yapılan açıklamada gecikmenin hava muhalefetinden kaynaklandığı söyleniyor. Peki, meseleyi bir anda seçime getirmek yerine, danışmanları ya da kendisi durumu sakince izah edemez miydi?

“Bu otobüs mü, yolcu bekliyor? Öyle bir şey var mı?” sözleri ile “Hak, hukuk adalet” seslenişlerine karşı “Uçağa en son bakan biner. Hadi be!” gibi cümleler sarf etmesi yakışık aldı mı?

Bakan kendisini savunurken “Olay çarpıtılarak yansıtıldı” demiş ama görüldüğü kadarıyla toplumun seçim atmosferinden sıyrılamadığı bir ortamda Nebati’ye sakin olmak, sükûnetle izah etmek düşerdi.

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ERDOĞAN KAÇINCI CUMHURBAŞKANI

Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim tarihi ilân edildiği günden bu yana aday olup olmayacağı ve kaçıncı cumhurbaşkanı olduğu hep tartışma konusu oldu.

Seçim döneminde hep 13. Cumhurbaşkanı seçileceği söylendi seçim bittiği günden bu yana danışmanları tarafından Erdoğan’ın 12. Cumhurbaşkanı olduğunu söylenir oldu.

Peki, “Bunu söylemek seçimden önce niye aklınıza gelmedi?” sormazlar mı?

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İNANIRSANIZ?

Erdoğan, muhalefeti eleştirirken “Seçim dönemi boyunca söylemedikleri yalan kalmadı; siyaset tarihimizin en rezil kampanyasını yürüttüler” diyor.

Bunu kime söylüyor merak ettik?

Birisi çıksa montaj videoları seçim meydanlarında yayınlandığından bahsetse Erdoğan ne der acaba?