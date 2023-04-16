"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Mülâkatı getir, sonra da “kaldıracağız” de…

Mehmet KARA
16 Nisan 2023, Pazar
Dün itibariyle geçici aday listeleri açıklandı, 19 Nisan’da da milletvekili aday listeleri ilân edilecek. Türkiye adım adım seçimlere giderken, partiler de çalışmalarına hız verdi.

Millet İttifakı seçim beyannamesi olarak da kabul edilen Ortak Politikalar Mutabakat Metnini 30 Ocak’ta açıklamıştı.  

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin altında imzalarının olduğu Mutabakat Metni 240 sayfadan oluşuyor. Metin de 9 ana başlık 75 alt başlık ve 2 bin 300’den fazla vaat var.  

Eğitimden sağlığı, adaletten eğitime, emeklilerden öğrencilere, ekonomiden sosyal politikalara, dış politikadan güvenlik ve göç politikalarına kadar pek çok vaadin arasında hemen yapılacaklarda sıralanmıştı. 

Geçtiğimiz Salı günü AKP de seçim beyannamesini açıkladı. Ama öyle vaatler var ki, insanı hayret içinde bırakıyor.  

Ekonomik fiyatlarla et ürünlerine erişimin kolaylaştırılacağı, asgari ücrete Temmuz ayında da zam yapılacağı, her ailede bir kişiye istihdam sağlanacağı gibi vaatler sıralanırken, yıllardır hükümete yakın sendikaların bile ısrarla üzerinde durduğu kamuya personel alımında mülâkatın kaldırılacağının vaat edilmesi insanları acı acı güldürdü.  

Enflasyon tek haneye düşecek, Ankara-İstanbul arasına süper hızlı tren yapılacakmış. Gençlere faizsiz ya da az faizle kredi verilecek, siyasî parti kapatmaya Meclis onayı getirilecekmiş. Daha bunun gibi birçok vaat.  

21 yıldır iktidarda olan bir partinin, 21 yıl sonra yanlışları başkaları yapmış, yapılması gerekenleri sanki başkası yapmamış gibi bunların vaat olarak söylemesi düşündürücü… AKP iktidara gelmeden önce kamuya KPSS ile personel alındığını bilmeyen yok. Milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değil. 

1 yıl boyunca yapılan bütün yanlışlar, sanki kendisine ait değilmiş gibi, bu yanlışları düzeltecek icraatlar vaat etmesi düşündürücü değil mi? Bu milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değil. Sanki, AKP iktidarda değil de muhalefet iktidarda. Sanki, 5 senedir “tek yetkili” bir cumhurbaşkanı yok…  

Peki, KPSS’den yüksek oy aldığı halde mülâkatlarda elenenlerle ilgili bir işlem yapılacak mı? En başta da helâlleşme olacak mı? 

*** 

KOPYALA YAPIŞTIR 

AKP’nin açıkladığı beyannamede yer alan mülâkatın kaldırılması, öğrencilere vergisiz telefon, ücretsiz internet gibi vaatlerin aynısı Millet İttifakı’nın Mutabakat Metninde de yer alıyor. Beyannameyi yazanlar mutabakattaki bu vaatlerden haberdar iseler bunun adı aşırmak değil midir? 

Tıpkı emekliye bayram ikramiyesi, EYT, 3600 gibi konularda Millet İttifakının ısrarı ile olmamış gibi. Hele ki, Millet İttifakının vaatleri arasında yer alan cumhurbaşkanlığına ait sarayların halkın hizmetine açılacağı, uçakların satılıp hazineye devredileceği vaatlerini almamışlar! 

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Millet İttifakının el emeği göz nuru ‘ortak mutabakat metni”ni almışlar önlerine, ne lazımsa kesip, kopyalayıp beyanname hazırlamışlar. Huylu huyundan vazgeçer mi?” sözleri ile aslında durumu özetlemiş, başka söze de gerek bırakmamış… 

*** 

YETTİ GARİ 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP’nin seçim beyannamesini “Erdoğan’ın vaatlerine bakınca ‘yatmış, yatmış son gece üniversite sınavına hazırlanan öğrenci’ misali… Türk milleti, AKP’ye mazeret bırakmayacak şekilde yetki, güç, bütçe ve 21 yıllık süre verdi. Bir 5 yıl daha verse bu 21 senede yapamadığınız neyi yapacaksınız!!! Yetti gari…” diye değerlendiriyor.  

Son anda hazırlandığı anlaşılıyor, yoksa aynı vaadler tekrarlanır mı? 

Okunma Sayısı: 596
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türk demokrasisi şaşırtıcı derecede dirençli

    Erdoğan halkın gerçeklerinden kopuk

    14 Mayıs seçimleri AB ile ilişkilerde kritik dönemeç

    ''İmar Affı'' yıktı'

    24 siyasi partinin geçici aday listesi açıklandı

    Fenerbahçe'de 90+6. dakikada 3 puan sevinci

    Mısır'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması

    Geçiş garantili yollar Bayramda paralı

    Kılıçdaroğlu: Her oy değerli

    Çin Rusya'ya da Ukrayna'ya da silah satmayacak

    ABD'de bir ilk daha: Minneapolis'te 5 vakit ezan hoparlörle açıktan okunacak

    Sudan'da tansiyon düşmüyor - Türk Büyükelçiliğinden "Evlerde kalın" uyarısı

    Bosna Hersek'ten depremzedeler için bir yardım tırı daha

    Trabzonspor ile Beşiktaş 136. kez karşı karşıya geliyor

    Adana Saimbeyli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Fransa'da protestolara neden olan emeklilik reformu yasalaştı

    Bahçelievler'deki 46 yıllık hasarlı binanın yıkımı sürüyor - "Sabaha kadar toplam 4 milimetre kaydı"

    Dünyadaki Müslüman nüfusu 2 milyarı aştı - 'Dünyada en hızlı büyüyen Din İslam'

    Hollandalı gençler iftarda buluştu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İskandinav modeli ve Üstad
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    14 Mayıs seçimleri AB ile ilişkilerde kritik dönemeç
    Genel

    Türk demokrasisi şaşırtıcı derecede dirençli
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan, inanç, din, milliyet ve siyaset
    Mehmet KARA

    Mülâkatı getir, sonra da “kaldıracağız” de…
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cennetin kapıları açılmayacak belki ama...
    Genel

    Erdoğan halkın gerçeklerinden kopuk
    Havva KÜÇÜK KONUR

    “Dine zarar olmasın, ne olursa olsun?”
    Risale-i Nur'dan

    Oruç ve zekâtı terkle gelen musibet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.