Mülâkatı getir, sonra da “kaldıracağız” de…

Dün itibariyle geçici aday listeleri açıklandı, 19 Nisan’da da milletvekili aday listeleri ilân edilecek. Türkiye adım adım seçimlere giderken, partiler de çalışmalarına hız verdi.

Millet İttifakı seçim beyannamesi olarak da kabul edilen Ortak Politikalar Mutabakat Metnini 30 Ocak’ta açıklamıştı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin altında imzalarının olduğu Mutabakat Metni 240 sayfadan oluşuyor. Metin de 9 ana başlık 75 alt başlık ve 2 bin 300’den fazla vaat var.

Eğitimden sağlığı, adaletten eğitime, emeklilerden öğrencilere, ekonomiden sosyal politikalara, dış politikadan güvenlik ve göç politikalarına kadar pek çok vaadin arasında hemen yapılacaklarda sıralanmıştı.

Geçtiğimiz Salı günü AKP de seçim beyannamesini açıkladı. Ama öyle vaatler var ki, insanı hayret içinde bırakıyor.

Ekonomik fiyatlarla et ürünlerine erişimin kolaylaştırılacağı, asgari ücrete Temmuz ayında da zam yapılacağı, her ailede bir kişiye istihdam sağlanacağı gibi vaatler sıralanırken, yıllardır hükümete yakın sendikaların bile ısrarla üzerinde durduğu kamuya personel alımında mülâkatın kaldırılacağının vaat edilmesi insanları acı acı güldürdü.

Enflasyon tek haneye düşecek, Ankara-İstanbul arasına süper hızlı tren yapılacakmış. Gençlere faizsiz ya da az faizle kredi verilecek, siyasî parti kapatmaya Meclis onayı getirilecekmiş. Daha bunun gibi birçok vaat.

21 yıldır iktidarda olan bir partinin, 21 yıl sonra yanlışları başkaları yapmış, yapılması gerekenleri sanki başkası yapmamış gibi bunların vaat olarak söylemesi düşündürücü… AKP iktidara gelmeden önce kamuya KPSS ile personel alındığını bilmeyen yok. Milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değil.

1 yıl boyunca yapılan bütün yanlışlar, sanki kendisine ait değilmiş gibi, bu yanlışları düzeltecek icraatlar vaat etmesi düşündürücü değil mi? Bu milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değil. Sanki, AKP iktidarda değil de muhalefet iktidarda. Sanki, 5 senedir “tek yetkili” bir cumhurbaşkanı yok…

Peki, KPSS’den yüksek oy aldığı halde mülâkatlarda elenenlerle ilgili bir işlem yapılacak mı? En başta da helâlleşme olacak mı?

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KOPYALA YAPIŞTIR

AKP’nin açıkladığı beyannamede yer alan mülâkatın kaldırılması, öğrencilere vergisiz telefon, ücretsiz internet gibi vaatlerin aynısı Millet İttifakı’nın Mutabakat Metninde de yer alıyor. Beyannameyi yazanlar mutabakattaki bu vaatlerden haberdar iseler bunun adı aşırmak değil midir?

Tıpkı emekliye bayram ikramiyesi, EYT, 3600 gibi konularda Millet İttifakının ısrarı ile olmamış gibi. Hele ki, Millet İttifakının vaatleri arasında yer alan cumhurbaşkanlığına ait sarayların halkın hizmetine açılacağı, uçakların satılıp hazineye devredileceği vaatlerini almamışlar!

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Millet İttifakının el emeği göz nuru ‘ortak mutabakat metni”ni almışlar önlerine, ne lazımsa kesip, kopyalayıp beyanname hazırlamışlar. Huylu huyundan vazgeçer mi?” sözleri ile aslında durumu özetlemiş, başka söze de gerek bırakmamış…

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YETTİ GARİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP’nin seçim beyannamesini “Erdoğan’ın vaatlerine bakınca ‘yatmış, yatmış son gece üniversite sınavına hazırlanan öğrenci’ misali… Türk milleti, AKP’ye mazeret bırakmayacak şekilde yetki, güç, bütçe ve 21 yıllık süre verdi. Bir 5 yıl daha verse bu 21 senede yapamadığınız neyi yapacaksınız!!! Yetti gari…” diye değerlendiriyor.

Son anda hazırlandığı anlaşılıyor, yoksa aynı vaadler tekrarlanır mı?