Halkın arasına karışan AKP bakanları ve yetkililer halkın tepkileri ile karşılaşmaya devam ediyor.

Daha önce AKP’li bir yönetici stadyumda protesto edilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir pazar yeri ziyaretinde mazot fiyatlarından şikâyet eden bir esnafı dinlemeden uzaklaşmış, Binali Yıldırım, Konya’da “Millet vallahi perişan” tepkisi ile karşılaşmıştı.

“Halkın arasına katılın” talimatına uyan bakanlardan birisi de bayramda memleketi Trabzon’da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Bakan hükümetin yaptığı icraatları anlatırken, bir vatandaş, “Ekmek 8 lira oldu, un çuvalı 500 lira oldu, nasıl olacak bu?” tepkisiyle karşılaştı. Bakan konuşmasına devam ederken vatandaş korumalar tarafından uzaklaştırılmaya çalışılınca, “Elleme, elleme tamam. Kalsın orada. Kalsın, kalsın” diyerek müdahale etmiş etmesine de burada sıkıntı bir vatandaşın derdini anlatırken hemen karga tulumba oradan uzaklaştırılmaya çalışılması. Neyse ki Sayın Varank müdahale etmiş de böyle bir şey olmamış.

Öyle anlaşılıyor ki, iktidar yetkilileri halkın arasına karıştıkça zor durumda kalmaya devam edecek…

Öncelikle vatandaşın “Nasıl olacak bu?” sorusunun cevabını ülkeyi yönetenlerin vermesi gerekir

Sözün özü şu: Milletin sorunları çözecek olan iktidar yetkililerinin yapması gereken, milletten kaçmak ya da milleti oradan uzaklaştırmak değil, dertlerini dinleyip çözüm bulmak olmalıdır.

Nerede bir görev, orada Yıldırım

Sosyal medyada bugünlerde en çok izlenen iki video var. Birisi Binali Yıldırım’ın türkü söylemesi, ikincisi de Adil Karaismailoğlu’nun Marmaray’a binmesi.

Binali Yıldırım nerede görev var hemen oraya kaydırılır. Ulaştırma Bakanlığı yapar, ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olur ama kaybeder. Ardından Davutoğlu’ndan sonra AKP Genel Başkanlığı’na ve başbakanlığa getirilir. Ardından istifa eder, yerini Erdoğan’a bırakır. Şubat 2019 mahallî seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday olur, kaybeder. Bu sefer AKP Genel Başkanvekili olarak partide göreve başlar. Aksakallar Konseyi’ne Türkiye’nin “aksakallısı” olarak atanır. Yıldırım bu atamayı “sakal yok” diye esprisi ile karşılar.

Nerede bir görev varsa orada Yıldırım olur demiştik ya… Memleketi Erzincan’da düzenlenen Murat Dalkılıç konseri öncesinde sanatçı gecikince mikrofonu eline alıp yeni bir boşluğu doldurmuş. Yıldırım 5 dakika kadar Erzincan türküleri söylemiş. Bunu da sosyal medyada paylaşınca, sesi de pek güzel olmayınca “Erzincan Erzincan olalı böyle zulüm görmedi” atasözünü akıllara getirdi. Başkaca farklı yorumlara da neden oldu. (Buna rağmen Sayın Yıldırım’ı medenî cesareti için tebrik etmek lâzım.)

Yıldırım, bu programda kendisine hediye edilen büyükçe bir el işlemesi bakır kupayı da vatandaşların üzerine atmış. Tıpkı Erdoğan’ın millete çay atması gibi…

Bakalım önümüzdeki günlerde Sayın Yıldırım’ı hangi görevde göreceğiz.

“Halkın arasına katılmayı” yanlış anlayınca

Hem milletvekillerine hem de belediye başkanlarına “halkın arasına katılın” ikazları sık sık dile getirilirken bu “talimatı” dikkate alan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’a binmiş. Bu da video ile paylaşıldı. Görüntüde ayakta yolculuk ederken sağa sola baksa da kimsenin kendisini tanımadığı görülüyor.

İlk izleyenler “acaba bakana benzeyen birisi mi?” diye düşünüyor. Ama sahiden Bakan Bey… Burada şaşırtıcı olan milletin kendisini tanımıyor olmasından ziyade Bakanın milletin halini hatırını sormaması oluyor.

Anlaşılan Sayın Bakan “halkın arasına karışın” talimatını yanlış anlamış.