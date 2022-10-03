Son günlerde bir algı oluşturmak adına ya da “nasıl olsa inanan var” şeklinde ortaya atılan bazı sözlerden bir “derleme” yapalım dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oy kullanma yaşını biz 18’e indirdik” diyor ama oy kullanma yaşı 1995 yılında 21’den 18’e indiriliyor.

Erdoğan, “Sultan Abdülhamit 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı’yı yönetti”” derken tarihçiler bunun doğru olmadığını söylüyor. Eski Bakan Hüseyin Çelik Abdülhamid döneminde kaybedilen toprakların, şu andaki Türkiye sınırlarının iki katından daha fazla olduğunu söylüyor.

Yine Erdoğan, “Bizden önce buzdolabı yoktu” derken, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 2002 yılında 1.08 milyon buzdolabı satıldığını söylüyor. “Bu arada Varank’ın 2002’de kurutucu satılmazken şimdi 249 bir kurutucu satıldığını söylediğini de ibretlik olarak not düşelim.)

2011 yılında “Bu ülke ne çektiyse ‘Dün dündür, bugün bugündür’ anlayışından çekti” diyen Erdoğan 11 yıl sonra, “Biden ile gerilimli dönemler oldu ama siyasette dün dündür, bugün bugündür” diye bu görüşünün aksini söyleyebiliyor. Hem de Demirel’in, “Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir” sözünü ilave ederek...

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

Bunları alt alta sıralarken sık sık söylenen “danışmalarının Sayın Erdoğan’ı yanıltıyorlar mı, yoksa ‘nasıl olsa inanan var’ diyerek mi bunlar söyleniyor?” sorusu akla geliyor. Biz bilemedik, siz ne dersiniz?

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AVRUPA’DA RAFLAR BOŞ MU?

Yeri gelmişken 26 Eylül 2022 “Algı sezonu açıldı” başlıklı yazımızın altına S. Topuz isimli okuyucumuz şu yorumunu yapmış, aktaralım: “...Fransa’da, Almanya’da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor” deniliyor. Böyle bir durum biz Avrupa’da ve bilhassa Almanya’da hiç ama hiç görmedik. Bu yalan yanlış malumatları bir devletin Cumhurbaşkanına kim ve niye verir ve anlatır?”

Sahi kim veriyor?

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MADEM CHS İLE HIZLI KARAR ALINIYOR

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, yılbaşından sonra ekonomide istikrar olacağının söylendiğini hatırlatırken şöyle demiş: “Niye yılbaşını bekliyorsunuz? Niçin hemen harekete geçmiyorsunuz? Elinizi tutan mı var? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hızla karar almak için geçmedik mi? Ekonominin sorumlusu siz değil misiniz? Vatandaşta dayanacak güç kalmadı!”

Gerçekten de daha 3 ay var, bir imza atılsın millet bu geçim sıkıntısından kurtulsun…

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BURADA KÖSTEBEK YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesi, icra affında gibi konuların gündeme getirdikten sonra hükümetin harekete geçmesi karışışında hükümet yanlısı medya “Bay Kemal’in köstebeği kim?” diye manşet atmıştı. Kılıçdaroğlu’da köstebeğin Erdoğan olduğunu söylemişti.

Son kabine toplantısı sonrası Erdoğan, “Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek” diye bir müjde açıklamıştı.

Bu duyurulunca Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 19 Ocak 2022 tarihinde, sulama suyu elektrik tutarının hasat sonu ödenmesine yönelik olarak verdiği Kanun Teklifi hatıra geldi. Gürer, “Cumhurbaşkanı 10 ay sonra ses verdi ve açıklama yaptı. İktidar CHP’nin dediğine geliyor. Cumhurbaşkanı 10 ay sonra ses verdi” diyerek bu hatırlatmayı yaptı.

Bu konuda “köstebek” falan da yok. 10 ay önce Meclis’e verilen bir kanun teklifi var. O zaman yapılacak iş, bu hafta içinde bu kanun teklifini yasalaştırmak…