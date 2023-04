Neden kendi amblemleri ile giriyorlar?

Seçim takvimi işliyor. YSK itirazlara rağmen Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı ve böylece seçim yarışı dört adayla başlamış oldu.

Partiler bir yandan adaylarını belirlemeye bir yandan da ittifaklarda ortak liste ile gidip gidilmemesi telâşı içindeler. 9 Nisan’a kadar partilerin aday listelerini teslim etmeleri gerekiyor.

Bu süreçte 5 partiden oluşan Cumhur İttifakı’ndaki bir tutum gözlerden kaçmadı. İttifak içinde olan BBP ve YRP kendi amblem ve adayları ile seçime katılacaklarını, HÜDA-PAR’ın ise AKP listelerinden gireceğini açıklamasından sonra Bahçeli’den dikkat çekici bir açıklama geldi. “Cumhur İttifakı’nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, MHP’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır” sözleri bir sitem olarak değerlendirildi. Yeni seçim kanununa göre seçimlere ortak liste ile girmek daha avantajlı iken böyle bir karar alınmasını “kriz” olarak da değerlendirmek mümkün.

Dikkat çeken bir durum da Cumhur İttifakı liderlerinin şu ana kadar bir masa etrafında hiç toplanmaması… Burada dikkat çeken başka bir durum ise Erdoğan bugüne kadar Bahçeli ile ya Bahçeli’nin evinde ya da Saray’da görüşmesi… YDP ve BBP Genel Merkezlerine giderken MHP Genel Merkezi’ni hiç gitmedi. Bunun sebebi ne ola ki?

***

PAPATYA ÇAYI RAHATLATIR MI?

Seçimlere bir buçuk ay kalmışken siyaset iyice hareketlendi. Kendi seçmenini “diri ve sıkı tutmak” sert ifadeler şimdiden siyasetçiler tarafından kullanılmaya başladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyonun canlı yayınında, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na “Yazıklar olsun” dedi. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na HDP üzerinden yüklendi…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Boş araziye beton döküp, ‘Hastane temeli atıyoruz’ diye, Türkiye’ye yutturmaya kalktılar. Şimdi de çıkmışlar: ‘Bir yılda, tüm depremzedelere, konutlarını teslim edeceğiz’ diyorlar” sözüne çok sinirlenmiş olacak ki, “Biz bir şeye yapıyoruz dersek bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan’a da, Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Dikkat et beni kendinle de uğraştırma” diye cevap verdi.

Akşener, Erdoğan’a sosyal medya hesabından “Giderayak seni gergin gördüm, papatya çayı iç!” tavsiyesinde bulundu. Akşener’in bu tavsiyesine AKP içinden cevaplar gelince tartışma uzayıp gitti. Maalesef istenmeyen olaylar oldu.

Oysa, kendisi hakkında sert ifadeler kullanırken sinirli olduğu görülen bir kişiye herkesçe de bilinen bir tavsiye de bulunulması sonrası işin buraya kadar gelmemesi gerekiyordu.

Bu arada, papatya, rezene ve ıhlamur çayları da insanı rahatlatır. Keşke siyasetçiler bu tavsiyelere uysalar da seçim kampanyası kazasız-belasız geçse…

***

ARTIK SOĞAN EKMEK YEMEK DE MÜMKÜN DEĞİL!

Dolar kuru, 2021 yılı Kasım ayından itibaren hızlı bir yükselişe geçince; bunun Erdoğan’a bir operasyon olduğunu düşünenler “Bağrımıza taş basar, soğan ekmek yeriz” diyorlardı. O gün için 9 lira civarında olan dolar ve 2.30 TL/kg olan soğan ile belki bu mümkündü.

Şimdi gelinen noktada dolar 19 TL, soğanın kilosu ise 20-25 TL’yi bulmuş durumda. Görülen o ki yanlış tarım politikalarının üreticiyi getirdiği bu durum, artık soğan ekmek yemeyi bile lüks haline getirdi.