Nerede eski bütçe konuşmaları

Meclis Genel Kurulunda 2023 bütçesi görüşmeleri devam ediyor. Yumruklaşmalarla başlayan görüşmeler büyük tartışmalar, üslupsuz konuşmalarla devam ediyor.

Bu bütçe görüşmeleri bir milletvekilinin hastanelik edilmesi ile tarihe kaydedildi.

Bunların yanında bir de Meclis içtüzüğünden kaynaklanan demokrasiye uymayan bir uygulama da var.

Şu anda parlamentoda grubu bulunan 5 parti var. 9 parti ise Meclis’te temsil ediliyor. Bu partilerden 5’inin genel başkanı milletvekili. Meclis İçtüzüğüne göre bu genel başkanların konuşma hakkı bulunmuyor. Ancak “şahısları adına” konuşabiliyor. O da sıra gelirse…

2000’li yıllar öncesinde bütçe görüşmelerinde liderlerin söyleyecekleri merakla beklenir, günlerce gündemde kalan konuşmalar yapılırdı. Ama yıllardır böyle olmuyor. Bütçe üzerinde genel kurul salonunda olan genel başkanlar bile artık milleti ilgilendiren bütçe üzerinde konuşmamayı tercih ediyorlar.

Bu senede öyle oldu. AKP’nin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı olduğu için konuşmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekili olmadığı için, Devlet Bahçeli ise salonda olmasına rağmen konuşmadı. Bir tek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Onun konuşması da AKP’li vekillerin sataşması vee karşılıklı atışmalar ile hayli renkli geçti. Bütçenin bittiği gün nasıl olur, onu da bekleyip göreceğiz.

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Sanayi depolama alanı!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde “şahsı adına” konuşurken, hukukun çöktüğünü, yeni sistemdeki keyfiliklerin olduğunu anlatırken DP Genel Merkezi ile ilgili bir konuyu gündeme getirdi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptığı bir uygulama ile Genel Merkez’in bulunduğu alan “sanayi depolama alanı” ilân edilmişti. Konu yıllardır mahkemelik. Bu yüzden o alanda parti tasarruf yapamıyor, yeni bir bina inşa edemiyor. Uysal bu duruma dikkat çekip, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “İfade etmek istemem ama Sayın Bakanın söylediği keyfîliğin ne derece genişlediğini on yıldır sistematik hukuksuzluğa uğrayan bir partinin Genel Başkanı olarak ifade ediyorum. Yarın iktidar değişse genel merkezinizin olduğu alan, sanayi depolama alanı ilan edilse bunu kabul edecek miyiz, Sayın Bakan?” diye sordu ve şöyle devam etti: “Mahkemelerden kararlar almış olmamıza rağmen keyfî olarak maalesef sizin partinizin talimatlandırmasıyla bu süreçler buraya kadar uzandı. Her noktada bu itirazımızı dile getirmeye çalıştık…”

Bunu söyledikten sonra, “Siz maalesef, bir Arap darbımeselinde anlatıldığı gibi... Fırtınaya yakalanmış bilirsiniz, ağacın tepesinde dua etmeye başlamış. Ya Rabbi sağ salim aşağı inersem 5 kurban, biraz inmiş, 4’e düşmüş, biraz inmiş, 3’e, biraz inmiş, 2’ye, ayağı yere basınca ‘kurban mafiş’ demiş” misalini anlattı. “İşte, sizin de demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili maalesef konjonktürel bir program, bir muhalefet ideolojisi olarak gördüğünüzü yaşadığımız süreç göstermiştir. Lehinizi işliyorsa demokrasi kabulünüz, lehinize işliyorsa hukuk kabulünüz” diyerek de noktayı koydu.

Demokrat Parti yıllardan bir hukuk mücadelesi veriyor. Yargı parti lehinde karar veriyor ama bir türlü yargı kararları uygulanmıyor.

Bakanlıkların bütçe görüşmelerin son bölümünde Bakanlar milletvekillerinden gelen soruları belirli bir sürece içinde cevaplandırıyor. Tahmin edeceğimiz gibi Gültekin Uysal’ın bu sorusu cevapsız kaldı. Uysal’ın dediği gibi keyfilik devam ettiği sürece ne cevap verilebilirdi ki?

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Adaletin bu mu?

Meclis’te DP’nin diğer temsilcisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Uysal’ın konuşması bitince, “Sayın Bakan, adalet var mı yok mu, cevapla! Demokrat Parti Genel Merkezine el koydun, adaletin bu senin!” diyerek seslendi ama o da cevapsız kaldı.