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12 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

OHAL bir alışkanlık haline gelmesin

Mehmet KARA
12 Şubat 2023, Pazar
Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan olan iki deprem, on ilde büyük çapta bir hasar meydana getirince, iki gün sonra 8 Şubat’ta bu iller için alınan üç aylık olağanüstü hâl kararı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 8 Şubat günü saat 01.00’den itibaren de yürürlüğe girmişti.

Erdoğan’ın marketlerde, alışveriş merkezlerinde yapılan yağmalamaya müdahale etme imkânı vereceğini söyleyerek çıkarılmasını istediği OHAL kararı, muhalefetin tepkisine rağmen “Cumhurbaşkanı’nın isteği doğrultusunda” TBMM’de kabul edildi. 

Ancak cevabını bekleyen çok soru var: Yağmalamalara müdahale imkânı OHAL olmadan sağlanamıyor mu? Suçla mücadele etmek için OHAL’a mi ihtiyaç var? (Yağmalama yapanlardan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınıp, cezaevine atılanlar oldu.) Yürütmenin elinde yapmayı düşünüp de yapamadığı ne var? Hani Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi “çok hızlı” karar alıp uygulanabilecekti? İktidar şu anda hangi yetkisini kullanmak istiyor da kullanamıyor?  

Meclis’te OHAL kararını savunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “OHAL uygulamasında amaç; yaraların en hızlı şekilde sarılmasıdır” diyor ama on il zaten daha önce ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak ilan edildi. Bu neden yetmiyor? 

*** 

OHAL’e ihtiyaç var mı?

HAL’in konuşulduğu Meclis’te muhalefet parti sözcülerinin OHAL’le ilgili “çekinceleri”nden birkaç not aktaralım: 

İYİ Parti’li Müsavat Dervişoğlu, “İktidar şu an hangi yetkiden yoksundur ki kendisini yeni yetkilerle de donatmak istemektedir? OHAL, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürütme erkine verdiği geniş yetkiler kompozisyonunda bulunmayan hangi yetkiyi iktidara vermektedir?” 

CHP’li Muharrem Erkek, “Yağmalama çalışmalarına OHAL ile müdahale etme imkânı sağlamak için OHAL ilan ediyorsak vay bizim devletimizin haline. Suçla mücadele etmek için OHAL’e mi ihtiyacımız var? Bunun için de asla OHAL ilan edilmez...” 

HDP’li Saruhan Oluç, “OHAL bahanesiyle birbirini takip eden hukuksuz uygulamalar devreye konulabilir. Bağdaşmayan kısıtlama kararları alınabilir...” 

AKP’li Yılmaz Tunç, “OHAL kararı vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini sınırlandırmak için alınmamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini bir an önce kullanabilmeleri için alınmaktadır.” 

MHP’li Levent Bülbül, “Bazı hakların kısıtlanmasından bahsedilse bile temel gayenin toplum ve fert yararının birlikte sağlanması olduğu unutulmamalıdır.” 

Bütün konuşmalardan sonra ilginç bir olay da yaşandı.  

CHP ve İYİ Parti’nin “3 aylık OHAL süresinin 1 aya indirilmesine ilişkin” ortak verdiği önerge oylanırken, Şentop, “Kabul edenler” diye sorduğunda, AKP sıralarında eller kalktı. Ama ikinci kez sorulduğunda önerge, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. Ardından da Cumhurbaşkanı Kararı AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edildi.  

*** 

OHAL Kanunu ne diyor?

nayasa’nın “Olağanüstü hal yönetimi” başlıklı maddesine göre, Cumhurbaşkanı’nın talebiyle Meclis her defasında bu süreyi 4 ayı geçmemek üzere uzatabiliyor. Maddede ayrıca temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlandırılabileceğine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Cumhurbaşkanının, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda bazı sınırlamalara tabi olmaksızın kararname çıkarma yetkisi de bulunuyor. 

AKP ve MHP’li yetkililer kararın “temel hak ve hürriyetleri sınırlandırmak için alınmadığını” söylüyorlar ama bunun garantisi var mı? Çünkü Türkiye, daha önce 15 Temmuz’un akabinde 20 Temmuz’da ilan edilip 7 kez uzatılan bir OHAL süreci yaşadı. Defalarca uzatılan OHAL, süresi bitmesine rağmen uygulamaları bitmedi. Afet kararı alınmasına rağmen OHAL kararına neden ihtiyaç duyuldu? 

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