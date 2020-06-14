Önergeye mi, Ayasofya’nın açılmasına mı “ret”?

Meclis’in 48 gün sonra tekrar çalışmaya başlaması ile beraber bir yandan siyasetin hareketi artarken diğer yandan 29 Mayıs’ta İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde “fethin sembolü” olan Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmaları üzerinden kafaları karıştıran gelişmeler yaşanıyor.

Danıştay 10. Dairesi 2 Temmuz’da 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Ayasofya’nın, yeniden cami olması için açılan dâvâda hükmünü verecek. Bu karar öncesi bir takım çevreler caminin ibadete açılmasına kesin gözüyle bakarken, cami içine serilecek halının renginin dahi belirlendiğini söyleyenler oluyor.

Tam da böyle bir ortam da, Meclis’in çalışmalarına başladığı gün İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “İstanbul’un Fethi’nin sembollerinden biri olan Ayasofya Camii’nin Müslümanlar için toplu ibadete açılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Meclis Başkanlığı’na bir Meclis araştırması önergesi verdi.

Önerge üzerinde partinin görüşlerini açıklayan Yavuz Ağıralioğlu da, “Ayasofya Danıştay kararı beklenilerek camiye dönüştürülecek bir yer değildir, Ayasofya fethin kılıç hakkıdır. İstanbul’u Danıştay mı fethetti ki Danıştay kararı beklenerek İstanbul’da caminin, İstanbul’da Ayasofya’nın camiye dönme sürecinin yönetilmesine böyle cümleler kuruluyor?” diye sordu ve önergelerine destek istedi.

CHP adına konuşan Faik Öztrak ise, “Ayasofya ağızlara sakız edilecek bir mesele değildir; bunu yapacaksanız yaparsınız, yapmayacaksanız yapmazsınız. Yetki de saraydadır. Şimdi burada, Mecliste İYİ Parti’mizin önerisiyle bu konuyu bir daha inceleyeceğiz, göreceğiz ki yine yetkinin sarayda olduğu ortaya çıkacaktır. Lütfen sağa sola bakmayın, gökyüzüne bakıp ıslık çalmayın. Madem sorumluluğu aldınız, sorumluluğunuzu yerine getiriniz” diyerek teklifi desteklediklerini açıkladı.

Ardından AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuyla ilgili Danıştay’da bir dâvâ yürüdüğünü, Temmuz ayı içerisinde bununla alâkalı bir karar verileceğini, meselenin araştırmanın ötesine geçtiğini belirterek, bu anlamda İYİ Parti’nin verdiği grup önerisine ‘Hayır’ oyu vereceklerini açıkladı.

İYİ Parti’nin önergesinin oylamasında MHP ve HDP çekimser oyu kullanırken AKP ret oyu kullandı. CHP’de ise bazı üyeler evet oyu verirken bazıları çekimser kalmayı tercih etti. İYİ Partililer oylama sonucunu “bravo!” şeklinde karşılarken CHP’li vekiller “kaçmayın” diye seslendiler.

Tabiî bu oylama sonrası haberlerde “AKP Ayasofya önergesini reddetti” diye çıkınca Muş, AKP’nin İYİ Parti’nin önergesine ret oyu verdiğini, Ayasofya’nın açılmasına “ret” oyu vermediklerini söyleme gereği hissetti. Peki gerçekten de öyle miydi?

Burada, “İYİ Parti’nin önergesine ret vermek ne anlamına geliyor?” sorusu akıllara geldi.

2 Temmuz’a kadar bu hamur çok su götürecek… Bu konunun âcilen siyaset malzemesi yapmaktan çıkarılması gerekiyor.

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“HADİ ÇÖPLÜĞÜNE” DEMİŞTİ!

8 Mayıs’ta AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılık görevine başladığını duyuran Gaziantep eski Milletvekili Şamir Tayyar’ın tam bir ay sonra 8 Haziran’da bu görevini bıraktığını açıklaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Tayyar’ın istifa ederken siyaseti de bıraktığını açıklaması şaşkınlık meydana getirirken, bu noktaya nasıl gelindiğinin cevabı ise verilebilmiş değil.

Geçtiğimiz haftaki yazımızda Şamil Tayyar’ın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i sert şekilde suçlayan iki twitine dikkat çekerek, “Bugüne kadar ses etmedikleri Perinçek’e söylenen bu sözlerden sonra Sayın Tayyar geri adım mı atacak yoksa bu tarz cevaplar hükümet kanadından artarak devam mı edecek? Bekleyip göreceğiz… Belki de yakında kokusu çıkar…” diye yazmıştık.

Çünkü, “AKP bizim mevziimize geldi, hayatımın en güzel dönemlerini yaşıyorum” diyen Perinçek’i bugüne kadar eleştiren de, “yok öyle bir şey” diyen de olmadı. Son günlerde de iktidara yakın medya organlarında boy gösteren Perinçek adeta hükümetin üçüncü ortağı gibi hareket ediyor.

Tayyar, “Teröristbaşı Öcalan’a akıl hocalığı yapanlar. FETÖ karşıtı gözüküp örtülü iş tutanlar. 27 Mayıs’ı kutsayıp idamları alkışlayanlar. Türkiye sevdası Çin, Rusya, İran’dan sonra gelenler. Karanlık odaklara maşalık yapanlar. AK Parti’yle yol alamazsınız, hadi çöplüğünüze” tarzındaki paylaşımları “neler oluyor?” dedirtmişti ki, aradan pek fazla bir zaman geçmeden siyaseti bile bıraktı.

Tabiî böyle olunca da akıllara “Perinçek AK Parti’de kelle mi aldı” ve ”Perinçek’e dokunan yanıyor mu?” sorularını akıllara getirdi. Tayyar son olarak, ayrılışının Perinçek ile ilgisinin olmadığı söylerken, Perinçek’in iktidara yakın kanallarda itibar görmesinin AKP açısından sorguya muhtaç olduğunu da söylüyor.

Bakalım Tayyar’ı siyasete bırakma noktasına getiren gelişmeler açığa çıkacak mı? Tabiî bir de şu var. Şamil Tayyar bir medya kuruluşunda yazmaya mı başlayacak hatta yönetici mi olacak? sorusu da akıllara geliyor. Yeni bir oyun mu kuruluyor, ya da oynanıyor, bekleyip görelim…

Tayyar’ın bir aylık görevi süresinde 8 yıl önce gazetemizde çıkan bir karikatür üzerinden çirkin ifadelerde bulunduğunu, ancak aynı gün içerisinde hatasını anlamasına rağmen özür dileme zahmetinde (!) bulunmadığını da not düşelim…

Bu istifanın yankıları devam ederken AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılarından Emre Cemil Ayvalı, bir televizyon kanalında “şok itiraflar”da bulunup, “Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta da FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık” demesinden sonra istifa etmesi de dikkat çekici…

Bakalım, bu işin sonu nereye varacak? Bekleyip görelim…

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VEKİLLİK DE DÜŞSÜN!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği Siyasî Partiler ve Seçim Kanunu’nda değişiklikler için AKP ve MHP arasında oluşturulan komisyonlar çalışmalarını yürütürken, bu konuda ilginç fikirler de ortaya çıkıyor.

Seçim barajı sınırlandırılsın, tercih sistemi geri gelsin, daraltılmış seçim sistemi gelsin teklifleri gelirken AKP’lilerden bazıları da “Partisinden istifa eden milletvekilliğinin Meclis üyeliği de düşürülsün” diyor.

Böyle söyleyenlere “Bu kararlar seçimden bu yana kendi partilerine katılan vekiller ve belediye başkanları için de uygulanacak mı?” diye sormak gerekir.