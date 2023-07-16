Parlamentonun hukuku…

Hükümetin İsveç kararı ve emeklilere zammın yetersizliği konusunda Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Bahçeli’nin, “İsveç politikalarından dönüş yaparsa bir şey diyemeyiz” demesi garip karşılanırken, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili kararın Cumhurbaşkanı’nda olduğunu söylemesine, DP İzmir Milletvekili Salih Uzun’un “Neden? Karar -en azından yazılı kurallara göre- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin değil mi? Parlamentonun hukukunu hiç olmazsa ‘sözde’ korumaya özen göstermeyecek miyiz?” sorusu dikkat çekiciydi.

Partili CHS ile zaten etkisizleşen Meclis’in hukukunu korumak en doğru olan değil mi? Ondan sonra “tek adam rejimi” denildiğinde kızıyorlar.

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ADALET HER YERDE LAZIM!

Seçim döneminde iktidar ile muhalefete haber bültenlerinde büyük ayrımcılık yapan devletin televizyonu TRT’nin, bu rezalete seçim sonrasında da devam ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, seçim sonrası TRT’nin partilerin TBMM grup konuşmalarına ayırdığı yayın sürelerini hesaplamış. İlgezdi’ye göre, Meclis’in ilk grup toplantısında, MHP lideri Bahçeli’nin 43 dakikalık grup toplantısının tamamını veren TRT Haber, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasının sadece 10 dakikasını vermiş.

En dikkat çeken ise, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın tüm grup konuşmasını vermekle kalmamış; kürsüden ayrılışı ve yaptığı konuşmadaki satır başlarına kadar bütün ayrıntılara tam 1 saat 2 dakikalık bir süre ayırmış.

Not düşelim dedik. Adalet her yer adalet…

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ZAMDA DA ADALETSİZLİK

Bakanlar değişse de iktidarın ekonomiye bakışı hiç değişmiyor.

Asgari ücrete %34 zam, kamu işçisine %45 zam, en düşük memur aylığına %86 zam yapılırken emekliye ise %25 zam yapıldı.

“Enflasyon yani hayat pahalılığı herkesi aynı oranda etkilemiyor mu?” diye bir soru sorsak ne cevap verirler acaba.

7.500 TL aylık alan bu emekli, yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL almaya devam edecek. Gülsek mi ağlasak mı?” diyen soran İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta durumu özetlemiş.

16 milyon emekliden büyük çoğunluğunun anlayamayacağı bir de “kök ücret” kavramını ortaya attılar. Memura seyyanen yapılan zammın emeklilikte ve gelecek zam döneminde eklenmeyeceğini de hiç söylemiyorlar.

Yani, bir adaletsizlik de ücretlere yapılan zamda yaşanıyor.

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VATANDAŞIN BAŞI DÖNMÜYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem dış politikada hem de iç politikada daha önce söylediklerinden geri dönüş yapması insanların başlarını da döndürüyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi hakkında söylediği sözler, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili önceden söylediği sözler, Bahçeli ile ilgili önceden söylediği sözler… Bunlara ABD, AB ve Suudi Arabistan’ı da ekleyebiliriz. Son olarak da İsveç konusu var tabii. “Benim için artık Miçotakis diye birisi yok” dediği Yunanistan Başbakanı ile ikili ilişkilere ivme kazandırmak için NATO Zirvesi’nde görüşmesini buna eklemek lâzım.

İç politikada şimdi canciğer kuzu sarması olan Bahçeli ile birbirilerine neler dediklerini hatırlarsınız.

Troller her denileni alkışladığına göre onların başının dönmediği anlaşılıyor da, vatandaşın başı dönmüyor mu? Merak ettik.

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EN BÜYÜK TOKATÇI KİM?

Erdoğan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ni kastederek “Siyasî tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP’den 39 milletvekili kopardılar.” demiş.

Erdoğan bunu söylerken HÜDA-PAR ve DSP’yi unutmuş olabilir mi?

Bu durumda en büyük tokatçı kim?

Ya da bunu tokatçılık diye olarak adlandırmak doğru mu?