Partili CHS’nin 4 yıllık bilançosu

16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Türk Tipi” Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin (CHS) her geçen gün yürümediği ortaya çıkıyor.

Geçen 4 yıl yıl içinde Meclis’in “etkinliğinin azaldığı” yaşanarak görüldü. Yeni sistemde Meclis’in denetim yetkisi, bütçeyi veto etme hakkı, güvenoyu ve gensoru yetkisi yok. Meclis’in etkinliğinin azaldığını çıkardığı kanunlarla, Cumhurbaşkanı’nın tek başına çıkardığı karar ve kararnamelerin mukayesesi ile de net şekilde bir kez görüldü. Parlamenter sistemde seçilmiş cumhurbaşkanı yurtdışına çıktığında “seçilmiş” olan Meclis Başkanı vekâlet ederken, şu anda Cumhurbaşkanı tarafından atanan yardımcısının vekâlet etmesi dahi tek başına yeni sistemin eksikliği.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sistemin ilk yıllarında söylediği “yeni sisteme göre Meclisi biraz daha yasama alanında etkin hale getirecek enstrümanların iç tüzükte olması gerektiğini” ifadesi “yeni sistem”de rehabilitelerin yapılmasının zaruretini ortaya çıkarmıştı. Bunu AKP‘li yetkililer defalarca söylemiş ama bir türlü ne MR’si, ne röntgeni çekildi ne de rehabilite edildi. Erdoğan sistemin birinci yılı dolduğunda “Bundan sonraki süreçte de nerelerde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz” demişti. Yapılan bir şey yok.

Sistem tartışmaları başladığında “tek adam olur” eleştirisine Erdoğan, “Böyle bir sistemde kim tek adamlığa cür’et edebilir? Diyelim ki, cumhurbaşkanı nefsine yenildi, yoldan çıktı, gerçekten tek adamlık yapmaya kalktı. Her şeyden önce bu kişinin yakasına millet yapışır” demişti, gelinen nokta ortada…

İktidar yeni sistemin MR’sini çekmedi ama Meclis’in 4 yıl içindeki bilançosuna bakıldığında sistemin Meclis’i ne kadar güçsüzleştirdiği de ortada.

İlk iki yıldaki bilanço; TBMM’de yılda 600 milletvekili bin 493 maddeyi görüşürken Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına 2 bin 229 maddeyi yürürlüğe koymuştu. O dönemde yayınlanan 31 kararnamedeki yanlışları düzeltmek için 23 yeni kararname yayınlandı!

Şimdiki durum da bunu net şekilde ortaya koyuyor.

TBMM Anayasa Komisyonu üyesi, İstanbul Milletvekili, Hukukçu İbrahim Kaboğlu Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bilançosunu çıkartmış.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yürürlüğe giren 6 bin 530 maddenin 2 bin 692’si Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle hazırlanmış. “Seçilmiş 600 milletvekili”, 3 bin 285 maddeyi görüşerek 273 teklifi yasalaştırabilmiş.

Bu sürede, Anayasa Komisyonu 3 kez, Plan ve Bütçe Komisyonu 41 kez, Adalet Komisyonu 18 kez, Çevre Komisyonu sadece 2 kez, Sağlık Komisyonu 1 kez toplanabildi. İçişleri Komisyonu 5, Sanayi Komisyonu 16, Savunma Komisyonu 7, Eğitim Komisyonu 9, İmar Komisyonu 8 ve Tarım Komisyonu 3 kez toplanabilmiş.

Sadece bu rakamlar bile yeni sistemde Meclis’in etkinliğinin ne kadar azaldığının bir göstergesi.

B:u ve benzeri yürümeyen uygulamalar dikkate alındığında bu sistemin Türkiye’ye uymadığı görülebiliyor. Zaten dünyada da “tek” olduğu için de “Türk tipi” deniliyor…

Demokratik hukuk devletinin bütün kural ve kurallarıyla işleyeceği, istişarenin tam mânâsıyla uygulanacağı, bir tek kişinin değil ortak aklın devrede olacağı bir sistemin tekrar tesis edilmesinin gerektiği ortada iken son dört yıllık bilançosuyla bu daha net şekilde görülüyor.