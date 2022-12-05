“Revize edilmeli” mi?

16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk tipi ve partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin her geçen gün yürümediği ortaya çıkarken, ilk yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan “Aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz” demişti. .

Ardından parti yetkilileri sistemin rehabilite edileceği bu amaçla komisyonlar kurulduğunu söylediler. Yetkililer sistemde bazı kireçlenmeler olduğunu, “hepsinin masaya yatırılıp röntgeninin, MR’ının çekileceğini” de itiraf etmişlerdi. Bunun için AKP ve MHP anayasa değişiklik teklifleri hazırlanmıştı. Ama geldiğimiz noktada sistemin kılına dahi dokundurtmuyorlar. Özellikle de MHP bu konuda çok ısrarcı.

Hafta için AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söylüyoruz” sözünden sonra hemen “düzeltme” geldi. MHP kanadından henüz bir cevap gelmedi.

4.5 yıl sonra gelinen nokta revize ve rehabilite edilmeli, MR’si çekilmeli. Anlaşılan çok fazla dillendirilmese de iktidarda sistemden pek memnun değil ama bunu dile getirmekte zorlanıyorlar.

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“Güçlü liderliğinde” deme ihtiyacı

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği “yenilikler” var. Bir bakan görevinden istifa etmek için “affını” istiyor, sel, deprem, yangın gibi afetlere gittiği zaman “Sayın cumhurbaşkanımız talimatıyla” deme gereği hissediyor.

Bir de Meclis Genel Kurulu’nda konuşan milletvekilleri söze, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde” deme ihtiyacı hissediyor.

Meclis’in çalıştığı günlerde milletvekillerine verilen 1 dakikalık gündem dışı konuşmalarda neredeyse her çıkan iktidar mensubu milletvekili söze bu cümle ile başlarken, muhalefet milletvekilleri ülkeyi ve memleketi ilgilendiren konularda konuşuyor. İktidar vekilleri hükümetin icraatlarını elbette anlatacak ama söze bu ifade ile başlaması kimseye ilginç gelmiyor mu? Buna neden ihtiyaç hissediliyor doğrusu merak ediyoruz.

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Meclis’e saygı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz hafta Avusturya’ya gitti. Bu ülkedeki temaslarında Başbakan ve mevkidaşı ile ikili görüşmeler yaparken bir dizi temaslarda da bulundu.

Başkan Avusturya’da ama Meclis’te “Şentop ve beraberindeki heyetin 28 ve 29 Kasım 2022 tarihlerinde Avusturya’da bulunmasına, bunun Genel Kurulun tasviplerine sunulması” Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalara neden oldu. Oylama yapılıp 200 milletvekili heyetin Avusturya’ya gitmesine onay verdi vermesine de hadi diyelim ki vermedi. Bu durumda ne olacaktı?

Oylama sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de buna dikkat çekerek, “Tasvip ederseniz, onaylarsanız gidecekler. Şentop gitti arkadaşlar, Şentop Avusturya’da şu anda… Şimdi, bu tip işlerin Parlamentoya saygılı yapılması lâzım. Siz onaylarsanız gidecek; gidiyor, sonra onaya sunuluyor; bu, Parlamentoya saygısızlık. Atanmış Bakanlara ‘Parlamentoya saygılı olun’ diyoruz, söylüyoruz; ya, içimizden seçilen Başkan, Parlamentonun onayını almadan gidiyor, ‘Sonra nasılsa bizimkiler onay verir.’ Bu hepimize yapılmış bir haksızlıktır. Heyette her partiden de milletvekili olur ama bu işi yapmak Meclis Başkanlığının görevidir ve bu, bize karşı büyük bir saygısızlık, bunun tekrar etmemesini ümit ediyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Meclis Başkanvekili bu duruma açıklık getirirken, “Çok kısa aralıklarla vaki davetler oluşabiliyor. Bu davetlere iştirak edildikten sonra zaman zaman Meclisin onayına, tasviplerine sunuluyor ama bu konuda Başkanlık Divanı olarak daha dikkatli olalım diyoruz” diyerek durumu izah etmeye çalıştı.

Böylece b ziyaretle ilgili önceden Meclis’ten “onay alınmadığı” ortaya çıkarken, “ya onay çıkmasaydı ne olacaktı?” sorusunun cevabı da ortada kaldı.