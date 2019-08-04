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4 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

S-400-F-35 / ŞİÖ-AB denklemi

Mehmet KARA
04 Ağustos 2019, Pazar
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması ABD’nin tepkisini, ardından Türkiye’nin ABD tarafından F-35 programından çıkarılmasına yol açmıştı.

Gelinen noktada Türkiye’ye F-35 verilmezse başka yerden teminine gidileceği açıklanıyor. Alternatif olarak da yine Rus yapımı Su-57 alınabileceğini söyleyenler var.

Öyle görülüyor ki, S-400 tartışması daha çok uzun yıllar Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam edecek. 

***

Bu tartışmalar 3 yıl önce Avrupa Birliği ile yaşanan “restleşme”yi aklımıza getirdi. O tarihte, Hükümet yetkilileri bir yandan “AB’nin alternatifi Şanghay Beşlisi Örgütü (ŞİÖ) değil” diyorlar. Diğer yandan ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye bir defa kendini rahat hissetmeli. ‘Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği’ dememeli. Meselâ, ‘Şanghay Beşlisi içerisinde Türkiye niye olmasın?’ diyorum” diye rest çekmişti.

O tarihlerde ŞİÖ üyeliği tekrardan gündeme gelirken, AB üyeliğine karşı olanlara âdeta gün doğmuştu. Bugünlerdeki (dillendiren olmasa da) tartışmaları görünce yine aklımıza ŞİÖ üyeliği geldi. Bunun aklımıza gelmesinin sebebi de Türkiye’nin hem savunma sistemlerinin alımı konusunda hem de Suriye konusunda Rusya’ya iyice yakınlaşması oldu.

Ortaya çıkabilecek başka bir gelişme de AB içinden Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını isteyen kesimin davranışlardan çıkabilir. (Tabiî çıkmayabilir de…) Böyle dönemlerde fırsat kollayan AB karşıtları hemen ortaya çıkar. “AB Hıristiyan kulübüdür… Zaten bizi almazlar… Oyalıyorlar” demeye başlarlar…

***

Rusya ve Çin’in öncülüğünde Şanghay’da toplanan beş ülkenin Sınır Bölgeleri’nde Askerî Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşmasını imzalamasıyla Şanghay Beşlisi (Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) olarak kurulmuştu. Sonradan Özbekistan’ın da örgüte katılması ile 6 ülkeden oluşan bir örgüt haline geldi. Örgütün amacına baktığımızda, ABD ve Batı’ya karşı alternatif ve etkili blok oluşturmak olarak özetlenebilir.

AB’nin alternatifi ŞİÖ olabilir mi? Elbette olamaz…

ŞİÖ’ye üye ülkelere bakıldığında yönetimlerinin baskıcı ve hürriyetleri kısıtlayıcı oldukları da görülebilir. Oysa, AB ülkelerinde baskın olarak istikrarlı demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, çok partili demokratik sistemin yer aldığı görülür. İşte bu yüzden ŞİÖ, AB’nin alternatifi olamaz, olmamalıdır.

Türkiye’ye en başta lâzım olan demokrasi, hürriyetlerin genişlemesi, hukukun üstünlüğüdür. Sınır güvenliği ve askerî tedbirlere dayanan bir örgüt bu değerlere alternatif olamaz. Elbette her ülkeye askerî tedbirler lâzım, ama bunlar demokrasi ve hürriyetlerin olduğu birlikteliklerde de olur.

Türkiye, önceliklerini belirleyip yönünü ŞİÖ’ye değil, AB’ye çevirmelidir.

***

BEDELİ NASIL ÖDENİR?

Meclis tatile girerken, siyaset Anadolu’ya iyice yayıldı. Milletvekilleri şu anda bölgelerinde… Sonbaharda AKP içinden iki partinin çıkacağı konuşulurken, bugüne kadar bu konuda pek konuşmayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, il başkanlarına seslenirken, “Birileri parti kuruyormuş. İçimizden ayrılıp da parti kuranları çok gördük. Şu anda sorsam adını, sanını bilemezsiniz. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öderler” demişti.

Bu sözünü tehdit olarak gören de var, daha önce AKP’den ayılıp başka bir parti kuran Abdullatif Şener gibi oluşumları kast ettiğini söyleyen de.

Kaldı ki, mevcut iktidar kadrosu 2001 tarihinde parti kurulurken “Fazilet Partisi’nden ayrılıp parti kurmamışlar mıydı?” sorusu akla geliyor.

Erdoğan “bedelini öderler” derken neyi kast etmiş olabilir? Bedeli ne olabilir? Bunu da sonbaharda partiler kurulursa göreceğiz…

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