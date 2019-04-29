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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Sakin olun!

Mehmet KARA
29 Nisan 2019, Pazartesi
Seçim sonrasında birkaç hafta sakinleşen ortam siyasetçilerin marifeti (!) ile yine eski halini aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara-Çubuk’ta şehit cenazesinde yapılan saldırının ardından söylenen sözler “artık yeter” dedirtiyor.

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan kişinin gazetelere yansıyan polisteki ifadesinde, “seçim öncesi söylenen sözlerden etkilendiği”ni söylemesi, siyasetçilerin söylemlerinin nerelere varacağını gösteriyor, ama bir türlü bundan ders çıkartmıyorlar.

Bu günlerde “Rüzgâr eken fırtına biçer” atasözü Türkiye’nin geldiği noktayı özetlemek için kullanılıyor. Bunu kullananların bir kısmı, seçim atmosferinde siyasetçilerin kullandığı dilin insanları etkilediği için Kılıçdaroğlu’na saldırı yapıldığını söylüyor. Diğer bir kesim de “CHP seçim sırasında HDP ile ittifak görüntüsü verdiği” için böyle bir saldırının olduğunu ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin sahibi “Kılıçdaroğlu, giderken ailemize teşekkür etti. ‘Misafir olmak zorunda kaldık, kusura bakma’ dedi. Tekrardan bize geleceğini, hayat borcu olduğunu söyledi. Biz doğru olanı yaptık. Biraz daha sakinlik, anlayış, hoşgörü rica ediyorum” sözleri ümit ediyoruz ki, siyasetçilerin kulağına küpe olur.

Siyasetçiler artık siyasetin ayrıştırıcı dilinin büyük tehlike olduğunun farkına varmalılar. 

KİMİN SUÇU?

AKP hükümetinin en çok eleştirilen icraatlarından birisi eğitim sisteminin yaz-boz tahtasına dönmesi. 17 yıllık AKP iktidarında en çok değişen bakan Millî Eğitim Bakanı oldu. Her gelen bakan yeni bir sistem getirdi. Bu da eğitimin kalitesini düşürürken öğrencilerin yetişmesini olumsuz yönde etkiledi.

Bir televizyonun canlı yayınına katılan bir öğrenci “Akademik olarak hayalin nedir?” sorusuna verdiği cevap eğitimde gelinen noktayı özetledi. 

Öğrencinin “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını vermesi ülkeyi yönetenleri şok etti.

Eski AKP milletvekili Burhan Kuzu’nun “Türkiye’yi terk edip, Almanya’da okumak ve sonrasında Alman vatandaşı olmak isteyen o yavrumuza bugüne kadar Türkiye’yi öcü gibi gösteren, Türkiye’yi sürekli Avrupa’ya şikâyet eden yıkıcı muhalefetimizdir. Çocuklarımızın umutlarını tükettiniz Kemal Bey. Çok yazık” demesi garip karşılandı.

AKP’li Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun öğrencinin bu sözlerinin siyasetçilerin silkelenip derin derin düşünmesi gerektiğini söylemesi doğruyu yansıtıyordu.

Lise çağındaki bir öğrenci ülkesinin eğitiminden ümit kesmişse siyasetçilerin durup düşünmesi gerekmez mi? 

“DARBE” DEMEK ABUK SUBUK BİR CÜMLEDİR!

Seçimde büyük şehirlerin kaybedilmesinden sonra iktidar yanlısı bazı yayın organlarında, “31 Mart seçimlerine İstanbul darbesi yapılmış. Sandıklar üzerinden darbe yapılmıştır” gibi demokrasiye ve millî iradeye ters ifadeler kullanılmıştı. Bu sözler çok eleştirildi. Yine iktidar yanlısı başkalarını bile hayli tedirgin etti. İyi ki de etti. Seçimin üzerinden bir ay gibi bir süre geçmişken bu meselenin konuşuluyor olması ise demokrasinin hâlâ sindirilemediğini gösteriyor.

Cem Küçük, “Sandıklar üzerinden darbe yapıldı gibi abuk-subuk cümlelerin kimseye faydası yoktur” itirazını yapmış…

Bu haklı eleştiriyi söylerken de, “Seçimler şaibeli demek stratejik anlamda ileride bize zarar verecek bir ifadedir” demesi de dikkat çekti.

Aslında bu cümleler “bize ya da size zarar verir” şeklinde değil de, “millî iradeye, demokrasiye zarar verir” şeklinde olması doğru olur… 

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