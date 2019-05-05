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5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

“Sallantı ve çatırtı” sesleri artıyor

Mehmet KARA
05 Mayıs 2019, Pazar
“Cumhur ittifakında çatlağın” konuşulduğu bir ortamda AKP’nin Kızılcahamam’daki “istişare toplantı”sından dışarıya çok şey sızmadı!

Üç gün süren toplantıya katılanların görüntülerine bakıldığında moralsiz olduklarını söylesek yanlış olmaz. Siyasetten gelmeyen bakanların katılımcılara davranışları, tepeden bakan tavırları tartışma konusu olduğu da söyleniyor. AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş’un yönettiği bir oturumda tartışmaların çıktığı, Kurtulmuş’un araya girip “yatıştırdığı” haberlerinin basına yansıması “seçimi kazandık” denilmesine rağmen rahatsızlığın olduğunu ve hesaplaşmanın yaşandığını gösteriyor.

Toplantıda dikkat çeken en önemli ayrıntı Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı da yapan Binali Yıldırım’ın toplantıya çağrılmamış olması. Yetkililer toplantıya seçimi kazanan belediye başkanlarının çağrıldığını bu yüzden Yıldırım’ın çağrılmadığı savunmasını yapması da bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kaybeden Mehmet Özhaseki toplantı da olması ise dikkat çekti. Her halde Özhaseki, genel başkan yardımcısı olma sıfatıyla bulunuyordu!

YSK’nın İstanbul kararı belirleyici olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimin ardından oy oranını yüzde 18,81 olarak açıklamasının AKP’de rahatsızlık meydana getirdiğinin bu toplantıda da gündeme geldiğini öğrendik. Aslında MHP bu seçimde ittifaktan en kazançlı çıkan parti oldu. Yüzde 7,31 oy oranı ile 4. Parti olduğu resmî rakamlara yansımasına rağmen AKP tarafından yönetilen 10 ilin ve 55 ilçenin belediye başkanlıklarının ittifak ortağı MHP tarafından kazanılmış olması da bunun göstergesi…

Böyle bir durumda Bahçeli’nin yüzde 18,81 oy aldığını söylemesinin AKP’de rahatsızlık oluşturması da normal. Zira, Cumhur ittifakı yüzde 51,64 oy aldığına göre, AKP’nin yüzde 32.83 oy aldığı ortaya çıkıyor ki, bu 17 yılda AKP’nin aldığı en düşük oy oranı oluyor.

Bütün bunlar dikkate alındığında, Cumhur İttifakı’nın sallandığı, bir yol ayrımına girebileceğinin sinyallerinin alındığı konuşulmaya başlandı.

Yabancı bir haber ajansına konuşan “ismini vermeyen AKP’li ve MHP’li yetkililer” Cumhur İttifakı’nın geleceği hakkında konuşmuşlar.

AKP’liler, “ittifaktan beklendiği kadar katkı sağlanmadığını, partinin daha ‘milliyetçi’ bir görüntü vermeye başladığını ve bunun bazı zararlarını gördükleri”ni belirtmişler.

MHP’liler ise, “Bu ittifak bitecekse bitiren taraf biz olmayacağız. Aile içinde zaman zaman uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar olabilir. Biz sorunların büyümesi taraftarı değiliz. YSK’dan beklenen bir İstanbul kararı da var. Burada durumun netleşmesi de gerekli” demişler.

Aslına bakılırsa “ismini vermeyen yetkililer”in söylediğini Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, “İttifaklar olmasaydı İzmir’de kazanmıştık” diyerek açık seçik dile getirmiş.

Erdoğan’ın ortaya attığı “Türkiye İttifakı”na MHP’nin sahip çıkmaması, Bahçeli’nin “Türkiye İttifakı”yla neyi kast ettiğini bilmediklerini “Türkiye İttifakı’ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır”  sözü bu sallantı iddialarının tuzu biberi oldu.

Anlaşılan o ki YSK’nın önümüzdeki hafta vermesi beklenen İstanbul kararı Cumhur İttifakı’nın da geleceğini belirleyecek.

İhtiyaç ve mecburiyetten...

İki partinin de “ihtiyacı” olduğundan Cumhur İttifakı olabildiğinde devam ettirilmeye çalışılacaktır.  Toplam 600 sandalyenin bulunduğu TBMM’de AKP’nin 291, MHP’nin ise 49 milletvekili bulunuyor. Bazı kararlar 301 oyla geçtiği için AKP’nin MHP’ye ihtiyacı var.

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tartışma konusu yapılmaması için de birbirlerine ihtiyaç var. AKP, seçimlere 4 yıldan daha fazla zaman olduğu için bu sistemi oturtmaya çalışacak. MHP de bu sistemi ilk dile getiren parti olduğu için sisteme sahip çıkmayı sürdürecektir. Nitekim, konuşmalarındaki “sisteme adanmışlıkla, inanmışlıkla sahip çıkacağız” vurgusu da bunu gösteriyor.

Bahçeli’nin Türkiye İttifakı konusundaki açıklamaları, Erdoğan’ın “Alternatif ittifak yok, Cumhur İttifakı ile devam” şeklinde açıklamaya mecbur bıraktığı da söylenebilir.

Siyasî kulislerde en çok konuşulan bir konuda iki yeni partinin kurulacak olması… Davutoğlu’nun 15 sayfalık “manifestosu”ndan sonra yeni parti sinyalleri de artık iyice ete kemiğe bürünmüş görünüyor.

Şu anda AKP-MHP’nin sandalye sayılarının toplamı 340… Bu parti kurulduğunda her iki partiden de geçişler olacağı konuşulmaya başladığına göre, kritik sayının altına düşerse, Cumhur İttifakı’nı bitirip yeni ittifaklara kapı açılabilir.  Belki de “Türkiye İttifakı” sözü buradan çıktı.

“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” derler. Sallantıdan sonra oluşacak çatlaklar da zor kapanır. Mecburiyetten devam eder, ama ne zamana kadar…

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