Sandık hesap verme yeridir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 23 Haziran’da yapılacak seçimlerin “hesap sorma seçimleri” olmamasını istemiş ve şunları söylemiş:

“Oy veren vatandaşlarımız bizlere şu an kırgın, kızgın ya da küsmüş olabilirler. Şunlara bir hesap sorayım, bir uyarı atışı yapayım. Bu kardeşlerimize diyeceksiniz ki; ‘Uyarının yapılacağı, kızgınlığın, küskünlüğün hesabının sorulacağı yer 23 Haziran sandıkları değildir.’ AKP’ye küskünlüğümü, kırgınlığımı, üzgünlüğümü belirteyim demenin bedeli CHP’nin adayını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak asla olmamalıdır.”

Seçimler, hem hesap sorma hem de hesap verme günü değil de nedir? Millet hesabını sandıkta sorar, siyasetçi de hesabını sandıkta verir. İktidarlar başka nerede hesap verir ki, bilemedik doğrusu…

***

170 BİN KİŞİNİN DURUMU NEDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir televizyon canlı yayınında başına gelen bir hadiseyi ilk defa açıkladı. İsminin başına “terör” ifadesi eklendiği için pasaportunun verilmediğini söyledi.

Hadise 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi olmuş. İtirazların ardından 10 gün sonra pasaportu verilmiş, ama yasalara uygun faaliyetlerini yürüten bir partinin genel başkanına yapılan bu muamelenin yanlış olduğunu söylemesi gerekenlerin “sonra pasaportunun verildiği”ni söyleyip, bunun altından kalkmaları zor.

Diğer yandan SP Genel Başkanı’nın, kendisi gibi 170 bin kişinin isminin önüne “terörist” yazıldığını söyleyip, “Allah’tan korkun. Devlet böyle yönetilmez. Bu bir skandal” ifadesinin daha büyük bir soruna dikkat çekmesi açısından önemli. Zira, bir parti başkanının buna itiraz etmesi düzeltilmesine vesile oluyor, ama geri kalan 170 bin normal vatandaşın durumu ne oldu, oluyor? Kimsenin bilgisi yok… Esas sorulması gereken soru bu değil mi?

***

İTTİFAK KARDEŞLİĞİ!

Giresun’un Duroğlu Beldesi’nde MHP’li Belediye Başkanı Halil Çetin, AKP’den devraldığı belediyenin borçlarını afiş yaptırarak belediye binasına astırdı. Afiş, AKP’li eski başkanın tepki göstermesi üzerine kısa bir süre sonra kaldırılmış…

Cumhur İttifakı’nın iki ortağı arasındaki gelişme böyle… İttifak kardeşliği borçları da görünmez yaptı…

Peki, borçlar afiş kaldırılınca bitti mi, yoksa eski belediye başkanı borçları mı ödedi?

***

RÜYANIZDA GÖREMEZDİNİZ!

İktidara yakın bir gazeteci, hükümeti eleştiren iş adamlarına söyledikleri gerçekten bu dönemi özetliyor. AKP’li bildiği bir iş adamına “Rüyanızda göremeyeceğiniz ekonomik refaha Erdoğan’la kavuştunuz. İşler az biraz kötü gidince hemen eleştiriye başlıyorsunuz” dediğini söylerken iş adamını epeyce eleştirmiş.

Bu iktidar döneminde zengin olan bu tipten birçok iş adamı var. Bunu herkes biliyor. Anlaşılan, servetine servet katanlar yanlış gördüklerini bundan sonra zor eleştirirler.

Diyet borcunu ödeme bu olsa gerek…

***

BAKANLARA GAYR-I RESMÎ SORULAR!

Sosyal medyada bir video paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ve AKP yöneticilere yöneltilen “esprili sorular”a verdikleri cevapların yer aldığı “Bakanlara gayri resmî sorular” başlıklı videoya öyle yorumlar yapılıyor ki videoyu paylaşan AKP Ar-Ge Başkanlığı pişman olmuş mudur? bilemiyoruz…

Sorular şöyle: “Vize mi final mi?”, “Kopya veren mi alan mı?”, “Et döner mi tavuk döner mi?”, “Ronaldo mu Messi mi?”, “Simit mi gevrek mi?”, “Kuru mu yaş mı?”, “Öğrenci mi mezun mu?” ve “Menemen soğanlı mı soğansız mı?” Videoda yer alan yetkililer gülerek cevaplar vermiş…

İşsizliğin tarihî rekorlar kırdığı, adaletteki sorunların ayyuka çıktığı bir dönemde, bu “esprili sorular”a pek gülen olmamıştır. Milletin bırakın gülmeyi tebessüm etmesi bile bir hayli zor…