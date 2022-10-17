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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Şaşırıyor muyuz?

Mehmet KARA
17 Ekim 2022, Pazartesi
Seçimler yaklaşırken siyasette öyle şeyler oluyor ki, şaşırmamak elde değil.

20 senedir ülkeyi yönetenler, “Yolsuzlukların, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Şu an itibariyle onun hazırlığı içerisindeyiz” diyebiliyor. Aslında bu sözler 20 senede halledemediklerinin itirafı.  

“Yolsuzluk, rüşvet, yoksulluk olmayacak” sözünü muhalefet söylese vaat olarak kabul edilebilir de, 20 sene iktidarda olanların bunu söylemesi çok ama çok garip değil mi? Aslında bunu muhalefete hazırlık olarak da değerlendirmek mümkün… 

*** 

NEREDEN NEREYE! 

Milletin şaşırdığı o kadar şok şey sıralanabilir ki, bunlardan birisi bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılması oldu. Ergenekon davasında 41 ay hapiste yatan Çelebi, hapisten çıktıktan sonra CHP’den milletvekili seçildi. Cezaevi sürecinde AKP için söyledikleri, CHP ve Memleket Parti’sinde iken söyledikleri orta yerde dururken, aradan çok zaman geçmeden AKP’ye katılmasına şaşırmamamız mümkün mü? 

Daha birkaç ay evvel AKP’ye geçeceği iddia edilirken bunu yalanlayan Çelebi geçtiğimiz hafta içinde, “Atatürk’ün askeri olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’de devam edeceğim” diyerek AKP’ye geçti.  

Çelebi hakkında daha önce yorum yapan bazı hükümet yetkilileri tweetlerini silerken, AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’ın geçmişte sosyal medya hesabından “Vekil/Başkan transferi, eski Türkiye hastalığıdır” sözleri tekrar hatırlandı. 

Çelebi’nin AKP’ye katılmasında ilginç bir durum daha var. RTÜK üyeliği için partilerin kontenjanları var. Yaklaşık üç aydır bir üyelik boştu ama Meclis’e yazı gönderilmedi.  

Mevcut TBMM aritmetiğine göre boş üyelik İYİ parti kontenjanından seçilecekti. Çelebi’nin AKP’ye katılmasıyla ile kontenjan şimdi AKP’ye geçmiş oldu.  

Tabii bu durumda insanların aklına binbir türlü soru geliyor. Bu durumda üç aydır Meclis’e yazı göndermeyen RTÜK artık jet hızıyla bunu yapar mı, bekleyip göreceğiz. 

Özetle bu açılardan, Çelebi’nin AKP’ye geçiş zamanlaması manidar…  

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“EDEPSİZLİK EDİYORSUN” DENİLMİŞTİ 

Son hafta içinde milletin şaşırdığı başka bir olay da Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu’nun KKTC’ye büyükelçi atanması oldu. 

2014 yılında Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümü töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşmasına sinirlenip, toplantıyı terk ettiği hâlâ hafızalarda tazeliğini koruyor.  

Erdoğan, Feyzioğlu kürsüde konuşurken, “edepsizlik ediyorsun” diye tepki göstermiş, Feyzioğlu ise kürsüden Başbakan’ın tepkisine itiraz edip, “Ben edepsizlik yapmadım, kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam. Çok yapıcı bir konuşmaydı” karşılığını vermişti. Erdoğan tekrar sesini yükseltince de, “Konuşmam bitmedi, bitmedi, bitmedi” diyerek konuşmasını sürdürmüş, Erdoğan daha da sinirlenmişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Erdoğan’ın kolundan tutup sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamamıştı. 

Bu tartışma hâlâ hafızalardaki tazeliğini koruyor. 

*** 

ŞAŞIRMAYA DEVAM 

Bütün bunlar daha birkaç hafta içinde olan şaşırtıcı olaylar. Daha çok şeyler ilave edilebilir ama sadece bu iki-üç olay insanları şaşırtmaya devam ediyor. 

Şimdi Çelebi AKP milletvekili, Feyzioğlu büyükelçi… Nereden nereye? Artık bunlara da şaşırmayacaksan hiçbir şeye şaşırmayalım. 

Bütün bunları, “siyaset böyle bir şey, yarın öyle bugün böyle” ya da  “köprünün altından çok sular geçti” özlü sözlerini dikkate alarak şaşırmayacak mıyız? Millet olarak şaşırıyoruz. Anlaşılan seçime kadar da çok şaşıracağız. 

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