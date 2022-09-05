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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Seçim erkene mi alınacak?

Mehmet KARA
05 Eylül 2022, Pazartesi
Meclis tatilde iken Ankara kulislerinde en çok konuşulan konu, erken seçim.

Muhalefet partilerinin genel başkanları Anadolu’da milletin derdini dinliyor. İktidar partisinin genel başkanları ise toplu açılış programları düzenleyip, pastanede gençlerle sohbet ederken, bir taraftan da halkın sıkıntısını dile getiren muhalefete sosyal medya hesabı üzerinden cevap veriyor. Milletin arasına katılan iktidar mensupları ya protesto ediliyorlar ya da sadece kendi çektikleri görüntüleri kamuoyu ile paylaşarak bu protestoları gizleme yolunu tercih ediyor. 

İşte böyle bir ortamda seçimlere 9.5 ay kalmışken, hem AKP hem de MHP ısrarla seçimlerin Haziran 2023’te yapılacağını söylemesine rağmen AKP Merkez Karar Kurulu’nun “sürpriz” bir şekilde toplanması Ankara kulislerini hareketlendirirken, iktidarın “baskın seçim”e hazırlandığı yorumlarına neden oldu. AKP Sözcüsü “seçimler zamanında yapılacak” diye açıklama yapmasına rağmen iktidara yakın gazeteciler bile erken seçimi gündeme getirmeye başladılar. 

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HEDEF 6’LI MASANIN ADAYI ÖĞRENMEK Mİ? 

İktidar Nisan ayında, “6’lı masanın ittifak planlarını bozmak” için yeni bir seçim kanunu çıkardı. Anayasaya göre yeni seçim kanunuyla bir yıldan önce seçimlere gidilemiyor. Yani, 6 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacak bir seçimde yeni kanun uygulanamayacak. İttifaklara imkân veren eski seçim kanunu geçerli olacak.  

İktidara yakın gazeteciler, Meclis’in 1 Ekim’den önce açılması durumunda seçim kararı çıkabileceğini, karar alındıktan 60 gün sonra seçim yapılabileceğini bunun da Kasım ayına denk geldiğini söylemeye başlamaları da dikkat çekici. Kendi cephelerinden gerekçelerini de açıklıyorlar. Ekonomi düzelme eğilimine girmiş, emekli ve çalışanlara zam verilmiş, AKP oyları yükselişe geçmiş vs… AKP’li bazı yetkililerinde erken seçimi gündeme getirdiklerini hatırlatmak gerekiyor. 

Bunu 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklaması için nabız yoklamak olarak da değerlendirmek mümkün. 

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YSK GÖRÜŞ BİLDİRMEDİ 

Erken seçimin gündeme getirilmesinin bir nedeni de Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağının tartışılması. 

Anayasanın 101. maddesine göre bir kişi en fazla iki sefer Cumhurbaşkanı olarak seçilebiliyor. Eğer Cumhurbaşkanı ikinci döneminde ise Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor.  

Erdoğan, iki defa “halk oyuyla” cumhurbaşkanı seçildi. Haliyle anayasada bir kişinin iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği ile ilgili hüküm olduğu için, zamanında yapılacak bir seçimde aday olamayacağı söyleniyor. Diğer bir görüş ise yeni sisteme göre bir defa seçildiği için aday olabilir. 

Bu durumun açıklığa kavuşturulması için LDP, YSK’ya görüş sormuştu. YSK, “Kurulun görev yetkileri arasında görüş bildirmek yer almıyor” diyerek bir bakıma topu taca attı. Anayasada o madde durduğu sürece zamanında yapılacak bir seçimde Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışmalı hale geleceği şimdiden görülüyor. 

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ERKEN SEÇİM KONUŞULURKEN AF GÜNDEMDE 

Bu arada şunu da hatırlatmaktan geçmeyelim: 

3 Kasım 2002 ve 18 Haziran 2018’de erken seçim yapılmasının önünü açan MHP lideri Bahçeli “Seçimler zamanında yapılacak” ısrarını sürdürürken, MHP düşünce suçlarını dışarıda tutan bir af kanunu hazırlığını sürdürüyor. Kamuoyu bu hazırlığı “organize suç örgütü yöneticisi olmak”tan hüküm giyen ve Nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı’nın Ankara’da MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli ile kolkola verdiği pozun hemen arkasından öğrendi.  

Bu hazırlık iktidar partileri arasında bir sıkıntıya neden olur mu, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz… 

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