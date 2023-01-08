Seçim manevraları

Seçim tarihi yaklaştıkça hükümet bütün “kozları”nı oynamaya başladı.

Asgari ücrete gelen yüzde 55’e varan zammın ardından emekli ve memura yapılacak zam konusunda iktidara yakın kesimler dâhil en az yüzde 35-40’lük bir zam konusunda millette beklenti oluşmuştu.

Son yıllarda TÜİK’in açıkladığı rakamlara neredeyse güvenen kalmadı. Zamlar bu kurumun açıkladığı enflasyon oranına göre yapıldığı için, çalışan ve emekli kesim yapılan zamlardan memnun olmuyor, hayal kırıklığı yaşıyor.

Hayat pahalılığı artık insanları zorlarken, alım gücü iyice düşmüşken, çarşı pazarda vatandaş enflasyonu yüzde 150-200 hissederken TÜİK yine yaptı yapacağını ve iktidarı hayli sevindirdi! Aylık yüzde 1.8, yıllık yüzde 15.4 açıklayınca, bu oranda zam yapılacağı ortaya çıktı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 9 puanlık artışla zam oranını yüzde 25 açıkladı ama bu zam beklentilerin çok altında kaldı. Zamma açıklandığı andan itibaren çok yoğun tepkiler gelmesi üzerine Erdoğan ertesi gün kararını değiştirip 5 puanda daha zam verip, emekli ve memur maaşlarını yüzde 30’a çıkardığını açıkladı. Bu oranda beklentileri karşılamadı. Bir gün önce yüzde 9 ek zam yapılırken neden yüzde 14 yapılmadı?” sorusunun cevabı da yok.

Tek adam sistemi deyince birileri kızıyor ama yüzde 50 dese bütçenin bu zammı kaldırmayacağını hiçbir bakan söyleyebilir ya da itiraz edebilir mi?

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Seçim mi, mücadele mi sonuç verdi

YT, 3600, sözleşmelilere kadro gibi sorunlu konularda da böyle olmamış mıydı? Muhalefetin ısrarla gündemde tutması, bazı sivil toplum kuruluşlarının kamuoyu oluşturmasıyla eksik de olsa bu konularda hal yoluna gidiliyor. Gerçi seçim yaklaşmasa ne tepki dinlenir, ne vatandaşın hali görülürdü, orası da başka bir konu…

Zam yapıldı ama asgari ücretin altında maaş alan emekli ile asgari ücretli arasındaki makas iyice arttı. Tam manası ile emekli artık açlığa mahkûm edilmiş oldu. Oysa İTO enflasyon oranını yüzde 93, ENAG 137.55 olarak açıkladı.

Bir yıl içinde bazı temel maddelere yapılan zamlar hatırlatmakta fayda var. Şeker %340, doğalgaz %300, elektrik %260, benzin %238, ayçiçek yağı %210, et süt %195, mutfak tüpü %190, ekmek-un %180, otogaz % 162 zamlanırken TÜİK’e göre enflasyon %64,27…

Ondan sonra millet resmî rakamlara inanmayınca kızıyorlar.

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Saçma sapan

u günlerde en çok gündemde olan konu çalışma hayatı olunca Bakan Vedat Bilgin de en çok gündemde olan bakan. Hem EYT hem de sözleşmelilere kadro meselesinde “2022 yılı bitmeden halledilecek” demişti. Ama 2023 kaldı…

Emekli ve memur maaşlarına zam konusunda Bakan’ın “saçma sapan” açıklaması pek dikkate alınmamıştı. Tâ ki, önce yüzde 25 sonra yüzde 30 açıklanana kadar.

Emekli ve memur zammıyla ilgili “hiç olmazsa %55 yapılır mı gibi saçma sapan tartışmalar var” diyen Bakan “5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?” sorusuna, “İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım” şeklinde cevap vermişti.

Asgari ücret için “hayaldi gerçek oldu” denilirken, Bakanın emekli ve memur maaşlarında “saçma sapan tartışma” dediği de gerçekleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin son 20 yılı ücretli çalışanların enflasyon karşısında en güçlü olduğu, asla ezilmediği yıllar olarak tarihe geçti” sözlerine TÜİK rakamları dikkate alınsa dahi gel de inan…

Bu sözlerin ve zamların sandıktaki karşılığı ne olacak bakalım…