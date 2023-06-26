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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Seçimin muhasebesi

Mehmet KARA
26 Haziran 2023, Pazartesi
14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay gibi bir süre geçti, siyaset seçimin muhasebesini yapmayı sürdürüyor. Yetkili organlarda değişiklik yapıldı, yapılmaya devam ediyor.

Hem seçimi kaybeden hem de seçimi kazananlar il başkanları ile toplantı yapıp, yetkili kurullarında neticeleri değerlendirip, gelecek yıl Mart ayında yapılacak mahallî seçimler için hazırlıklarını yapıyor.

Meclis 1 Ekim’de tatile girecek. Ancak siyasetin yazın da hayli hararetli ve hareketli geçeceği görülüyor.

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nı yaparken, AKP olağanüstü kongreye gidilmesi kararı aldı. İl, ilçe kongreleri mahallî seçimden sonraya bırakıldı. 

CHP’nin ise sonbahar aylarında olağan kurultayını toplaması bekleniyor. Kurultayın daha önceki kurultaylarda olduğu gibi hayli hararetli geçeceği anlaşılıyor.

Görüldüğü üzere seçim sonuçlarının muhasebesi partilere farklı yansımış oldu.

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Milletin mesajını aldılar mı?

AKP, milletvekili seçimlerinde 263 milletvekili alarak birinci parti oldu ama MHP olmazsa hiçbir kanun çıkaramıyor. AKP iktidar olmasından bu yana aldığı en düşük oylardan birisini aldı. 

2018 yılında 295 milletvekili çıkarırken, geçen döneme göre 32 vekil daha az çıkarttı. Genel Başkan Erdoğan, Meclis’teki ilk grup toplantısında, hedeflerinin gerisinde kaldıklarının şuurunda olduklarını, 27. döneme göre Meclis’teki sandalye sayısında oluşan farkı asla görmezden gelemeyeceklerini söylüyor. Anlaşılan, milletin mesajını alınmış…

CHP’de ise “değişim rüzgârları” esiyor. Bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yandan Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’ın aday olabileceği konuşulurken, diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 25 milyondan fazla oy alan Kılıçdaroğlu’nun da tekrar aday gösterilebileceği konuşulanlar arasında... 

Seçim sonucunun en fazla CHP’yi etkilediği de görülüyor.

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Demokrasi için önemli

CHP listelerinden seçime giren DEVA, Gelecek ve SP bir yandan seçim neticelerinin muhasebesi yapılırken diğer taraftan Meclis’te grup kurma çalışmaları yapılıyor. 

Grup kurma çalışmaları seçimde toplamda 35 sandalye elde eden DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında yürütülüyor. DP bu çalışma içinde olmayacağını açıklarken, üç parti genel başkanının görüşmesinden sonra Meclis’te grup kurma çalışmalarında sona gelindiği kulislere yansıdı. 

Bu amaçla bu üç partinin dışında farklı bir isimle yeni bir parti kurulacak. Bu “çatı parti”ye” her partiden yedi milletvekilinin katılacağı, böylelikle “yeni çatı parti”nin yanı sıra bu üç parti Meclis’te temsil edilmeye devam edeceğini konusunda da anlaşıldığı söyleniyor ama her an yeni bir gelişme de olabilir…

Meclis’te grubu bulunmanın Meclis Başkanlık Divan ve Komisyonlarında da üye bulundurma, kürsüde söz hakkına sahip olma gibi birçok faydası var.

Bu durum Kılıçdaroğlu’na sorulduğunda, “Ben onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli” demesi Millet İttifakı’nın geleceği açısından da önemli.

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Siyaset yasağı!

Son bir not olarak da şunu aktaralım. 

Millet İttifakı liderleri gibi Kılıçdaroğlu da milletvekili olmadığı için yasama dokunulmazlığı bulunmuyor. Kılıçdaroğlu hakkında da 28 dosya bulunduğu, 110 yıl hapse kadar varabilecek fezlekelerin olduğu söyleniyor. 

Seçimden hemen sonra bunların gündeme getirilmesi dikkat çekmişti. Bunlar her an gündeme getirilebilir. Siyaset yasağı dahi gelebilir.

Yaz aylarında siyaset yasağı ve yargı konusunu da epey konuşacağız. 

Siyasette çok sıcak bir yaz bizi bekliyor.

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