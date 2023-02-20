Seçimler ertelenemez!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremi 10 ilimizde yol açtığı yıkımın enkazları henüz ortada iken ve acılar taze iken seçimlerin ertelenmesi gündeme geldi.

10 ilde OHAL ilân edilmesi kararı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremzedelerin evlerinin yapılması için “bir yıl süre” istemesi, “Acaba iktidar seçimi ertelemeyi mi planlıyor?” sorusunu da akıllara getirdi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal peşpeşe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “Erdoğan’ın ‘bana 1 yıl verin’ sözünden anladığımız, 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle ‘seçmen kütüklerinin fiili imkânsızlık nedeniyle hazırlanamaması’ gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek! Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu! AKP açıkça Anayasayı çiğnemek niyetindedir!” derken, ‘Savaş hali’ dışında seçimi ertelemenin mümkün olmadığını dile getirdi.

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Ortaya bir taş atıldı

Millet can derdin iken böyle bir tartışma nereden çıktı?

Bütün bunlar olurken, Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, seçimlerin “ivedilikle” ertelenmesi gerektiği çağrısında bulunurken üç ayrı tarih verdi. Arınç seçimlerin 2024’te mahalli seçimlerle birleştirilmesi, Kasım 2023’te yapılması veya bütün partilerin mutabık kalacağı bir tarihte seçimin yapılması seçeneklerini sundu.

Muhalefet partilerinin liderleri özellikle de Millet İttifakını oluşturan partilerin genel başkanları anayasayı referans göstererek “savaş ilânı” dışında Meclis’in böyle bir karar alamayacağını aksinin “sivil bir darbe” olacağını vurguladılar.

Peşinden çok az sayıda hukukçu seçimlerin ertelenebileceği gerekçelerini ileri sürse de, büyük bir çoğunluk böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler ise bu tartışmalara pek girmeyerek net olmayan ifadelerle kamuoyunun tepkisini takip etmeyi tercih ediyorlar.

Normal zamanında yapılırsa 18 Haziran, erkene çekilirse 14 Mayıs’ta yapılması beklenen genel seçimlerin deprem nedeniyle ne zaman gerçekleştirileceği yüksek sesle olmasa da siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.

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Hukukçular: Ertelenemez

Anayasa Mahkemesi eski raportörü Prof. Dr. Osman Can, YSK kararlarının denetlenemiyor olmasının, yetkisine dâhil olmayan kararlar almasını meşru kılmayacağını söylerken, “Deprem nedeniyle de seçim ertelenemez. Böyle bir twit atmak durumunda kaldığım için de utanç duyuyorum” demesi dikkat çekiciydi. Bu cümlesi ise seçimlerin ertelenmesine en güzel cevap oldu. “Bir cinayete engel olunamaması cinayeti meşrulaştırmaz. Seçimlerin ertelenmesine imkân olmadığı halde, buna ‘YSK karar verir, kimse de denetleyemez’ gerekçesiyle tevessül etmek, anayasal cinayeti meşrulaştırmaz.

DEVA Partisi Sözcüsü hukukçu, İdris Şahin de “Seçimleri YSK da Sayın Cumhurbaşkanı da erteleyemez. Anayasamız, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da YSK’nın da üstündedir” sözüyle durumu özetliyor.

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YSK’nın görevi seçimleri yapmaktır

Özetle, Anayasanın seçimlerin geriye bırakılması ile ilgili olarak Madde 78’de, “Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, TBMM, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir” ifadeleri geçiyor. Buna göre seçimlerin ertelenmesi mümkün değil.

Geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mart’ta “erkene alınmış seçim” kararını açıklayacağını ve 14 Mayıs’ta seçimlerin yapılacağını söylemişti. Böyle bir karar alması yapılan tartışmaların da etkisiyle zor görünüyor. Ama seçimlerin normal zamanda yapılması için önümüzde 4 ay gibi bir süre var. Seçimi yapma görevi YSK’ya ait ve bu sürede pekâlâ yetiştirebilir. Seçim için gerekli hazırlıkları yapabilir.

Ancak asıl soru şu: Erdoğan seçimin ertelemesini isteyecek mi?