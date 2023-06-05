Seçimlerin ardından

14-28 Mayıs tarihlerinde iki seçim yapıldı. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimizin hayırlı olmasını diliyoruz.

Milletvekilleri seçimlerinin kesin sonuçları 16 gün sonra da olsa açıklanabildi. Seçim kampanyasının eşit şartlarda geçmediğinden kimse bahsetmiyor. Devletin imkânlarını kullanan bir ittifak, devletin televizyonu dâhil, medyanın büyük bir bölümünü kullanarak gerçek olmayan iddialarla vatandaşın kafasını karıştırdı. Büyük bir dezenformasyon süreci yaşandı. İş öyle noktaya vardı ki yandaş kanallardan birisi, seçim programında, oy pusulasında muhalefetin adayını altında fotoğrafsız ve “diğer aday” olarak gösterebildi.

Daha sonra montaj olduğu en üst makamdan açıklansa da Millet İttifakı’nın son 10 günde terör örgütü ile ilişkilendirilmesi seçimi gölgeleyen bir durum oldu. Acınası durum ise buna büyük bir kesimin inanmasıydı. Devletin en üst makamına aday kişi tarafından izletilen montaj video ile muhalefetin adayının gerçekten de terör yuvası Kandil’e gidip terör elebaşları ile klip çektiğine(!) inananlar ve bunu yayanlar oldu

Bakanların seçim sürecinde istifa etmemesi, ikinci tur öncesi YSK’nın milletvekili kesin sonuçlarının açıklanmaması nedeniyle bakanların devlet imkânları ile seçim kampanyasını sürdürmesi de seçime gölge düşüren başka bir gelişme oldu.

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“Elele girmem” diyenler

Kesin sonuçlara göre AKP 268, CHP 169, Yeşil Sol Parti 61, MHP 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5 ve Türkiye İşçi Partisi 4 milletvekili kazandı.

Meclis’in açılmasıyla birlikte ittifaklarla milletvekilliği çıkartan partiler ayrıldıktan sonra Meclis’te 14 parti olacak. AKP’den ve CHP’den ortak liste ile giren partiler ayrılacak. AKP’den Hüda-Par, DSP, CHP’den de DP, Gelecek ve DEVA partili isimler ayrıldıktan sonra Meclis aritmetiği netleşecek.

Dikkat çeken bir durum da Cumhur İttifakında olan partiler ve ikinci turda desteğini açıklayan Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın “Ellerini sıkmam”, “asla oy vermem” diyen insanlarla elele ve kolkola girmesi oldu. Oysa Millet İttifakı’nda olan 6 partiden ne böyle bir açıklama geldi ne de böyle bir durum gerçekleşti.

Erdoğan yüzde 52 ile üçüncü defa cumhurbaşkanı oldu ama partisi yüzde 35.62’de kaldı. Bu da 2002’de aldığı oya düşmesi anlamına geliyor. AKP, 2002 seçimlerinden bu yana yüzde 40’ın altına inmemişti.

Diğer partilerin oy oranları pek değişmezken, yüzde 35.62 ile 7 puan düşen AKP’nin 268 milletvekilliği çıkarılmasını yeni seçim kanununa bağlamak mümkün.

Cumhur İttifakı’nın baştan beri ortakları arasında yer alan, seçimlere ortak liste ile girilmesi için ısrar eden BBP’nin kendi logo ve adayları ile seçime girmesi nedeniyle bu dönem Meclis’te temsil edilemeyecek olmasını da not düşelim.



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İttifaklar ne yapmalı?

Geldiğimiz noktada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de milletvekilleri “yemin”lerini edip göreve başladılar.

Bundan sonra bakalım ne olacak? İttifaklar yollarına devam edecek mi? 10 ay sonra mahalli seçimlere gidilirken bu durum önem taşıyor. İYİ Parti ve CHP’nin kongre/kurultaylarından çıkacak sonuçlarda seçimlerin neticesine etkisi olacağını da unutmamak lazım.

Bu tarihten sonra İttifaklar muhasebesini iyi yapmalı.

CHS’yi getirenler bile sistemden memnun değil. Millet İttifakı 1.5 yılda çok önemli çalışmalar ortaya koydu. Bundan sonrada tek adam rejimi yerine istişarenin hâkim olduğu Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi getirmek için çalışmalarına devam etmeli.

Siyasette bir gün bile çok önemlidir. Önümüzdeki sürecin ne getireceğini kestirmek çok zor çünkü…